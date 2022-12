Gasly insiste con cambiar el sistema de penalizaciones de la F1

Cargar reproductor de audio

El piloto francés que en 2023 estará al volante de un Alpine por primera vez, cree que el reglamento actual debería ajustarse para tener en cuenta el aumento de carreras en el calendario, incluidas los seis sprints que habrá en 2023.

Pierre Gasly tiene actualmente 10 puntos de penalización en su superlicencia, y si alcanza los 12 en el periodo de un año natural (sus primeros puntos de sanción caducarán a finales del mes de mayo) podría verse obligado a perderse un gran premio.

Otros pilotos que se acercan al límite son Lance Stroll, con ocho puntos, Alexander Albon, con siete, y Fernando Alonso, con seis. Sin embargo, todos ellos verán cómo se eliminan sus primeros puntos de sus superlicencias a principios de 2023. Daniel Ricciardo, que no estará en la parrilla de 2023, también alcanzó los ocho puntos de sanción a finales de este año.

Gasly, que acumuló sus 10 puntos de penalización por una variedad de infracciones, incluyendo dejar un hueco demasiado grande detrás del coche de seguridad en Austin, lleva varios meses presionando para que se modifique el sistema.

"Intento no pensar mucho en ellos, porque no me veo como un piloto peligroso", dijo. "Intento tener cuidado con todos los, digamos, puntos de penalización tontos que puedes perder por los procedimientos y cosas así".

"Así que intento estar al tanto de eso. Creo que mi enfoque en las carreras ha sido el mismo siempre. Y realmente espero que podamos revisar todo el sistema este invierno, porque creo que no voy a ser el único piloto que esté en problemas si seguimos así".

"Y será una pena ver a cuatro o cinco pilotos perdiéndose una carrera por cosas así", explicó Gasly.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

El piloto de Alpine a partir del próximo curso reconoció que actualmente es algo que están hablando en la GPDA, con un calendario cada vez más extenso como uno de los principales motivo de preocupación, ya que supone más oportunidades para sumar puntos de penalización.

"Hablamos de ello todo el tiempo. Algunos están a sólo cuatro puntos de la sanción con 24 carreras y seis sprints por delante, son 30 carreras al año, y cuando se introdujo, sólo teníamos 19 o 20. Así que está claro que tendría sentido añadir más puntos a ese carné".

"Pero creo que la FIA lo estudiará y encontrará soluciones para que sea más justo para todos", dijo para finalizar el piloto galo sobre el sistema de la superlicencia.