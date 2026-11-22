Fórmula 1 Las Vegas GP

Gasly revela que la victoria era posible para Alpine en Las Vegas, pero un problema lo frenó

El piloto francés fue un contendiente al podio y hasta vio posible luchar por el triunfo, antes de terminar quinto en el Gran Premio de Las Vegas.

Federico Faturos Cihangir Perperik

Publicado: 22 nov 2026, 13:44

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Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Manuel Eletto

Pierre Gasly había terminado frustrado por el resultado final de la clasificación el viernes en el circuito urbano de Las Vegas, ya que el noveno puesto en la Q3 le dejó un sabor a poco tras haber sido segundo en la Q2.

En carrera, el ritmo del A526 lo puso en la pelea grande, ya que avanzó en las primeras vueltas y se posicionó como un aspirante al podio, sosteniéndose allí durante buena parte del gran premio antes de caer en el clasificador en la última parte.

Parecía que iba camino a tener que conformarse con el octavo puesto, pero el incidente entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton y la salida de pista de George Russell en la parte final le permitieron avanzar hasta el quinto puesto, seguido por su compañero Franco Colapinto, cruzando la meta a menos de tres segundos del ganador, Max Verstappen.

Fue el mejor resultado integral para Alpine en la temporada 2026 y sumó más puntos que nunca en un mismo fin de semana este año. Por eso, Gasly prefirió tomar lo positivo de la carrera, pero reveló que podría haber luchado por el podio —e incluso la victoria— de no haber sido por un problema de sobrecalentamiento de la unidad de potencia Mercedes.

"Voy a empezar diciendo que fue nuestra mejor carrera como equipo y que definitivamente nos vamos a quedar con lo positivo. También quiero destacar que fue una carrera muy divertida en la que participar y que disfruté mucho peleando en la parte delantera del pelotón", arrancó Gasly a repasar el Gran Premio de Las Vegas ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"Al principio estábamos volando y conseguí avanzar hasta la tercera posición. En ese momento realmente sentía que teníamos el ritmo como para quizás incluso luchar por la victoria. Y justo cuando llegué al tercer puesto, me dijeron por radio que el auto se estaba sobrecalentando y que tenía que reducir la potencia. Y tuvimos que correr con la potencia reducida durante 45 vueltas", reveló.

"Así que, en el momento en que pasé al modo más agresivo para enfriarlo, empecé a perder posiciones en la curva 5. Perdí una posición en la recta trasera, así que perdí dos posiciones en una vuelta. Después fui retrocediendo y tuvimos que empezar a gestionar la temperatura".

Gasly contó que le pidió al equipo que le permitiera usar la potencia máxima para no perder pisada a la pelea grande en la carrera, pero le fue negada esa posibilidad hasta entrar en los dos últimos giros.

"Tenía que dejar distancia con el auto de adelante. Podía ir pegado a su caja de cambios, pero tenía que abrir esa distancia para enfriar el auto. Realmente siento que teníamos el podio a nuestro alcance y seguía pidiendo que me dejaran volver a utilizar toda la potencia, pero recién me lo permitieron en las últimas dos vueltas".

Al piloto de 30 años le pareció extraño tener un problema de sobrecalentamiento en una carrera donde la temperatura ambiente apenas superó los diez grados: "Vamos a revisar exactamente qué pasó, porque veo que todos ustedes están usando camperas de invierno y yo también llevo una campera de invierno. No entiendo muy bien por qué el auto se estaba sobrecalentando, pero, más allá de eso, fue un esfuerzo increíble de todo el equipo".

Gasly no cree que Alpine haya podido prever el inconveniente de sobrecalentamiento, pero cuantificó el tiempo perdido en un segundo por vuelta.

"No tengo idea (si podríamos haberlo previsto) y no creo que lo hayamos visto venir. Pero sí, durante esas 45 vueltas, creo que en la situación más extrema estaba perdiendo más de un segundo por vuelta con el modo de motor de menor potencia que estábamos utilizando. Estoy contento de haber terminado quinto, pero sí, definitivamente el auto era muy rápido y había más para conseguir".

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