Gene Haas sintió "vergüenza" con su equipo de F1 en 2023

El estadounidense también ha explicado sus razones para no renovar el contrato del director del equipo, Guenther Steiner, y para ascender a Ayao Komatsu en lugar de contratar a alguien de fuera.

La escudería anunció los cambios el miércoles, al tiempo que confirmaba la marcha del director técnico Simone Resta.

Ferrari suministra al equipo no sólo la unidad de potencia y la caja de cambios, sino también la suspensión y otros elementos mecánicos que el reglamento de la FIA permite compartir entre los equipos.

Sin embargo, mientras que el equipo italiano tuvo un coche que logró pole positions y ganó la única carrera de 2023 que no cayó en manos de Red Bull, Haas cayó al fondo en el orden de la F1.

"Ferrari se ha portado muy bien con nosotros", declaró Haas a la página web de la Fórmula 1. "Han estado con nosotros desde el primer día, construyen motores increíbles. Su suspensión es extremadamente buena. Hemos utilizado muchos de sus componentes".

"Funciona muy bien. Realmente nos ayudan. Me da vergüenza que no hayamos sido capaces de hacerlo mejor, pero en el futuro, quiero aprovechar el buen equipo que muchos otros equipos no tienen".

"Las cosas van a ser mucho más competitivas. Red Bull tiene AlphaTauri, estamos empezando a ver cómo evolucionan estas relaciones, y creo que la competición va a ser muy intensa, así que tener un socio como Ferrari va a ser muy importante".

Y añadió: "Hablo con muchos de los ingenieros, y creo que nuestro mayor defecto es la aerodinámica; nuestro programa aerodinámico necesita trabajo. Cuando estás en la pista y te humillan cada fin de semana, voy a dejar de soportarlo".

En cuanto a la salida de Steiner, insistió en que eran necesarios cambios para intentar elevar el nivel del equipo.

"Se redujo al rendimiento", dijo. "Aquí estamos en nuestro octavo año, más de 160 carreras, nunca hemos tenido un podio. Los dos últimos años hemos sido décimos o novenos".

"No estoy aquí sentado diciendo que sea culpa de Guenther, ni nada por el estilo, pero parece que este era el momento adecuado para hacer un cambio y probar una dirección diferente, porque no parece que seguir con lo que teníamos vaya a funcionar".

"Me gusta Guenther, es una persona muy agradable, una personalidad muy buena. Tuvimos un final de año difícil. No lo entiendo, de verdad que no. Esas son buenas preguntas para Guenther, qué salió mal. Al final del día, se trata de rendimiento. Ya no me interesa ser décimo".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Haas está convencido de que Komatsu tiene las habilidades necesarias para dar un giro al equipo.

"Hemos mirado hacia dentro, quién tenía más experiencia", dice Haas. "Ayao ha estado en el equipo desde el primer día, conoce sus entresijos".

"Mi mayor preocupación es que, cuando vayamos a Bahréin, tenemos que presentarnos con un coche preparado. Tal vez tener más un tipo de gestión y un enfoque en ingeniería, vamos a ver si eso tiene beneficios".

"Creo que Guenther tenía un enfoque más humano de todo lo relacionado con las personas y su forma de interactuar con ellas era muy buena".

"Ayao es muy técnico, analiza las cosas basándose en estadísticas: esto es lo que estamos haciendo mal, dónde podemos hacerlo mejor. Es un enfoque diferente".

"Realmente necesitamos algo diferente, porque no lo estábamos haciendo tan bien. Como he dicho, todo se reduce a ocho años y estar en el último puesto. No puedo decir nada más al respecto".

Preguntado por qué no miró fuera, teniendo en cuenta que antiguos jefes de equipo como Mattia Binotto y Otmar Szafnauer están actualmente sin equipo, Haas insistió en que prefería promocionar desde dentro.

"Llevo más de 40 años dirigiendo Haas Automation", dijo. "Traer gente de fuera, les lleva tiempo aprender, de seis meses a un año, y muchas veces ni siquiera te gustan".

"Es mejor tomar a gente que conoces y, aunque no encajen a la perfección, al menos sabes lo que vas a conseguir".

"Eso nos ha funcionado bastante bien aquí en Haas Automation, así que estoy aplicando realmente muchos de los bloques de construcción que había aquí al equipo de Fórmula 1".

"Realmente me gusta tener gente que conozco, que entienden las operaciones del día a día, entienden a la gente, en lugar de traer a un extraño que va a revolver todo y crear un lío".

