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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Russell revela los problemas que tuvo para entrar en el Mercedes de Hamilton en el GP de Sakhir 2020

George Russell ha contado las dificultades que enfrentó para entrar en el asiento del Mercedes de Lewis Hamilton para el Gran Premio de Sakhir de 2020.

Lydia Mee
Publicado:
George Russell, Mercedes

El piloto de Fórmula 1 de Mercedes, George Russell, ha revelado que todavía lleva cicatrices en las caderas de cuando tuvo que encajarse en el asiento de carrera del siete veces campeón Lewis Hamilton durante su aparición con el equipo de Brackley en el Gran Premio de Sakhir de 2020.

Russell, que en aquel momento pilotaba para Williams, fue llamado por Mercedes para la penúltima carrera de 2020 después de que Hamilton diera positivo por COVID-19.

Hablando en el programa SAP Significant Figures, Russell reflexionó sobre su debut con Mercedes. "Recibí la llamada el martes. Me subí al coche el miércoles para ver si cabía, y no cabía", explicó el británico.

"Eran Lewis y Valtteri Bottas, que eran los dos pilotos en aquel momento. Son bastante más bajos que yo. También tengo unos pies bastante grandes, como aletas, lo cual es bastante ajustado en un coche de Fórmula 1. Y estaba encogido, doblado, mis zapatos no cabían. Uso una talla 45, como 11.5, 11. Y tuve que llevar zapatos de la talla 43 para caber.

"Pero me preguntaban: '¿Está bien?'. Yo estaba como: 'Sí, totalmente bien. Sin problemas, sin problemas. Voy a pilotar, pase lo que pase, voy a pilotar este fin de semana'."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En su primera sesión de clasificación para Mercedes, Russell consiguió el segundo puesto en la parrilla, quedándose sin la pole position ante Bottas por solo 0,026 segundos. Tomó la delantera en la salida y logró construir una ventaja de ocho segundos antes de que un coche de seguridad desencadenara una desastrosa serie de paradas en boxes. Mercedes montó por error los neumáticos de Bottas en el coche de Russell, lo cual va contra el reglamento, por lo que se vio obligado a entrar de nuevo en boxes en la vuelta siguiente.

Mientras remontaba posiciones en el pelotón, Russell sufrió un pinchazo tardío. "Iba camino de ganar la carrera y luego todo me fue arrebatado", añadió Russell. "Fue realmente duro, pero también sabía que lo que mostré en esa carrera era suficiente para que probablemente sellara mi futuro con este equipo.

"Así que, como dije, si mi carrera se hubiera detenido aquella noche de domingo, probablemente me habría afectado hasta el día de hoy."

Aquel día la victoria quedó en poder de Sergio Pérez, en lo que fue la primera vez del mexicano, entonces piloto de Racing Point, en lo más alto del podio en la Fórmula 1.

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