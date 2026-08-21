George Russell revela detalles de la propuesta de matrimonio a su pareja Carmen Montero Mundt

El piloto de Fórmula 1 de Mercedes, George Russell, ha hablado abiertamente sobre su compromiso con su pareja, Carmen Montero Mundt.

El británico anunció su compromiso durante el parón de verano junto con fotos del momento especial en una cena a la luz de las velas, frente a la playa.

Al comparecer en la rueda de prensa de pilotos antes del Gran Premio de los Países Bajos, Russell fue felicitado calurosamente antes de compartir algunos detalles sobre la preparación que hubo detrás de la propuesta.

"Fue muy especial, y fue un momento realmente muy bonito para hacerlo. Se pensó mucho en ello, y fue un proceso realmente interesante, diseñar el anillo y hacer todo eso", explicó Russell.

"Cuando llegó el momento, en realidad no pude articular palabra. Fue como si de repente me pusiera muy nervioso cuando estaba de rodillas, pero fue genial, así que gracias".

Russell añadió que pudo desconectar por completo de la F1 antes de volver a lo que seguramente será una intensa lucha por el título para él. Tras la primera mitad de la temporada, el piloto de 28 años ocupa el tercer puesto en la clasificación de pilotos, a 59 puntos de su compañero de equipo y líder del campeonato Kimi Antonelli y a nueve puntos del segundo clasificado, Lewis Hamilton.

George Russell, Mercedes Photo by: Eric Le Galliot

"Sí, completamente, para ser sincero", dijo cuando le preguntaron si había podido desconectar. "Especialmente al entrar ahora en la segunda mitad de la temporada, va a ser muy intensa para todos nosotros, así que simplemente aprovechar al máximo esas dos semanas y, obviamente, tuve eso en mente durante los primeros 10 días del parón, así que fue genial".

El piloto de Mercedes bromeó diciendo que espera que el compromiso pueda darle un par de décimas de ventaja en la pista.

"Espero que aporte un par de décimas. Incluso Lando [Norris] se comprometerá si aporta un par de décimas", se rio.

"La vida personal es muy importante. Creo que para todos nosotros, vivimos una vida muy ajetreada. Las personas con las que la vivimos son una parte clave de eso, y viven esas emociones contigo. Y obviamente he estado con Carmen durante muchísimo tiempo.

"No creo que cambie muchísimo porque ella ha sido una persona muy importante en mi vida durante tanto tiempo. Así que se trataba más de dar ese siguiente paso que necesitábamos dar".