George Russell, listo para luchar por el título de F1: "Quiero enfrentarme a Max"

George Russell insiste en que tiene talento suficiente para aspirar al título de Fórmula 1, tras una sólida temporada 2025 con Mercedes.

Después de compararse favorablemente con Lewis Hamilton durante sus tres años como compañeros de equipo, con casi tantos puntos y más victorias, Russell se estableció cómodamente como piloto líder de la escudería con el debutante Andrea Kimi Antonelli a su lado.

Russell fue el único piloto, aparte de los tres aspirantes al título, que ganó grandes premios en 2025. Su regularidad fue clave para que Mercedes se asegurara el segundo puesto en el campeonato de constructores: logró 18 puestos entre los cinco primeros en 24 rondas y sólo dejó de puntuar una vez, al terminar 11º en Mónaco. Además, el británico lleva 45 carreras sin accidentes ni colisiones que hayan puesto fin a una carrera.

Cuando se le preguntó si ésta era su mejor temporada en la F1, el británico dijo: "Definitivamente, la más sólida en cuanto a rendimiento, la más consistente, la que menos errores ha cometido. Así que sí, en general, lo ha sido".

George Russell, Mercedes-AMG Foto: Erik Junius

"Definitivamente sé que puedo, que puedo mezclarme con los de arriba. Max [Verstappen] es obviamente el estándar de oro en este momento. Es el único con el que me gustaría enfrentarme, y creo que es el único al que la gente cuestionaría. Es el único piloto de la parrilla con el que querrías ser compañero de equipo para ver tu competitividad".

Pero Russell ha sido incapaz de montar un desafío creíble a Verstappen hasta ahora, con el holandés normalmente disfrutando de una maquinaria más competitiva - aunque la Flecha de Plata fue un partido más a menudo en 2025 que antes.

A medida que afronta su octava temporada en la F1 el próximo año -su quinta en Mercedes- Russell busca inspiración en Michael Schumacher. El alemán ayudó a construir un equipo de éxito en Ferrari y se llevó la gloria del campeonato en su quinta campaña en Maranello, iniciando una racha de cinco temporadas ganando el título después de derrotas consecutivas de 1996 a 1999.

"Siempre me acuerdo de Schumacher en Ferrari, que tardó cinco años con el equipo antes del primer campeonato", añadió Russell. "La gente sólo recuerda los años de gloria, pero la mayoría no se acuerda de esos cuatro años sin ganar campeonatos.

"Y para mí terminar segundo en el campeonato, o vigésimo en el campeonato, honestamente es más o menos lo mismo. No estás ganando y eso ha sido un aprendizaje para mí también, viniendo de Williams cuando estaba en la parte de atrás cada fin de semana. Eso fue muy frustrante, pero ahora estoy en esta posición, todavía no luchando por un campeonato, no es realmente muy diferente, si eso tiene sentido. O estás luchando por un campeonato o no lo estás, y si no lo estás, nadie quiere luchar por la P2.

"Así que estoy preparado para ello, pero conozco mi tiempo, tengo que ser paciente".