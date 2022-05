Russell: "Fue una carrera de supervivencia para Mercedes"

Cargar reproductor de audio

Russell rodaba en tercera posición con Lewis Hamilton detrás de él cuando ambos sufrieron una fuga de agua, lo que permitió a Carlos Sainz, de Ferrari, adelantar al siete veces campeón del mundo en la penúltima vuelta.

El problema también llevó a Russell a levantar su ritmo, pero logró cruzar la meta tercero y subir al podio, su segundo de la temporada después de Australia, aunque a 20 segundos de Sergio Pérez, quien llegó segundo.

"Sí, fue muy difícil en las últimas vueltas. Fue una carrera de supervivencia cuando sabíamos que teníamos una brecha".

"Como he dicho, estoy orgulloso de terminar tercero y gracias a todos los aficionados. Han sido increíbles todo el fin de semana y el apoyo a la F1 en este momento, está en un lugar increíble, así que es genial estar aquí en este momento".

El británico dijo que los problemas de sobrecalentamiento "nos perjudicaron mucho para ser sincero", y añadió: "cuando el Red Bull estaba en mis espejos, todo lo que hice fue mi máximo para mantenerlo detrás y fueron un par de vueltas agradables y buenas".

"Me alegro de poder llegar tercero, un montón de puntos en el campeonato para nosotros".

Podio: tercer lugar George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A pesar del buen resultado, el equipo sigue siendo tercero en el campeonato de constructores, a 75 puntos del líder Red Bull y a 49 del segundo clasificado, Ferrari.

Ambos pilotos consideraron que el equipo había dado un gran paso adelante para solucionar sus problemas de porpoising gracias a las actualizaciones llevadas a Barcelona.

Sin embargo, Russell fue reacio a decir que el equipo había vuelto a su forma habitual, añadiendo que la carrera fue "muy dura".

"Me encantaría decirlo, pero hoy ha sido muy duro. He dado todo lo que he podido para aguantar a Max, que ha hecho un trabajo increíble. Y estoy muy orgulloso de estar aquí".

"Hemos tenido que trabajar muy duro. Así que esto es para todos en Brackley y Brixworth. Así que gracias".