Russell predice qué equipo puede unirse al grupo líder de la F1 en 2026

La estrella de Mercedes, George Russell, considera que Aston Martin es la escudería con más probabilidades de desafiar al top cuatro del año pasado en la temporada 2026 de Fórmula 1, cuando entren en vigor los nuevos reglamentos.

Las Flechas Plateadas, Ferrari, Red Bull y los actuales campeones McLaren han estado claramente por encima del resto en los últimos años. Tanto es así que la última carrera ganada por un equipo que no perteneciera a ese grupo fue el Gran Premio de Hungría 2021, cuando Esteban Ocon, con Alpine, se llevó la victoria en una competencia caótica.

Pero todo eso podría cambiar esta temporada, ya que los coches ahora son completamente diferentes gracias a una importante revisión del reglamento, lo que significa que el orden de fuerzas es actualmente una incógnita. Este año, el chasis de F1 es más liviano y más pequeño, con una reducción de 32 kg, mientras que el motor cuenta con mayor potencia eléctrica.

Es en momentos como este cuando un equipo de mitad de parrilla puede dar un salto repentino hacia adelante, y Aston Martin, que terminó séptimo en 2025, es el equipo en el que muchos tienen puesta la mirada para que haga exactamente eso. Esto se debe a que a partir de 2026 su director de equipo y diseñador es la leyenda de la F1 Adrian Newey, quien ha diseñado numerosos autos campeones como el FW14B, el FW18 o el RB6, solo por nombrar algunos.

Pero eso no es todo, ya que Aston Martin también cuenta con el campeón del mundo Fernando Alonso y ha pasado de ser cliente de Mercedes a convertirse en equipo oficial de Honda, la marca japonesa que anteriormente ayudó a impulsar a Max Verstappen, de Red Bull, a cuatro títulos mundiales consecutivos.

¿Podría entonces la F1 tener una lucha por el campeonato entre varios equipos? "Creo que el mejor escenario para el deporte y también para los pilotos es que haya varios pilotos y varios equipos luchando entre sí", dijo Russell.

Lance Stroll, Aston Martin Foto: Aston Martin Racing

"Por el momento parece que Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros somos, digamos, los cuatro equipos que están bastante cerca entre sí. Pero no se puede descartar lo que se ha visto de Aston Martin y lo que Adrian ha hecho con ese coche.

"Se ve bastante espectacular y Honda, en los últimos años con Red Bull, ha tenido un motor muy bueno, así que también sabemos de lo que son capaces. Sería increíble ver una gran pelea. Recuerdo que fue en 2010 cuando estaban los McLaren, Fernando [entonces en Ferrari] y los Red Bull luchando todos juntos: de eso se trata este deporte y eso es lo que esperamos que sea este año".

Aunque Newey es ahora el jefe de equipo de Aston, cuando se incorporó en marzo pasado su rol era el de socio técnico gestor, con su único enfoque puesto en desarrollar el coche de este año. Y cuando la F1 celebró el primer shakedown colectivo de la temporada en Barcelona la semana pasada, las huellas de Newey fueron claramente visibles en el AMR26.

El morro voluminoso resulta interesante, recordando a Brawn, al igual que el diseño único de los endplates y los pontones. Pero fue el paquete de suspensión el que más atención captó, con una inclinación radical del brazo superior que James Vowles elogió ampliamente.

"Adrian es simplemente un diseñador creativo", dijo el jefe de Williams. "Y es realmente impresionante lo que ha hecho colocando los triángulos en lugares donde no creo que deban ir. Pero los ha puesto ahí. Lo verán en nuestro triángulo delantero. Es ligeramente diferente, pero donde ha ido Adrian es muy Adrian. Muy impresionante, muy creativo, muy extremo. No me gustaría ser el diseñador de ese coche. Digámoslo así".

Pero Russell también fue rápido en señalar que, aunque un coche pueda verse interesante, eso no necesariamente se traduce en tiempos por vuelta rápidos. Newey reveló recientemente, por ejemplo, que las pruebas en el túnel de viento para el AMR26 comenzaron aproximadamente cuatro meses tarde y Aston Martin tampoco apareció en el shakedown de cinco días hasta el cuarto día.

Adrian Newey Foto de: Zak Mauger / LAT Images a través de Getty Images

Eso significó que completó el menor kilometraje de todos los equipos, a excepción de Williams, que directamente no se presentó. Además, también existen dudas sobre la capacidad del equipo de Silverstone para desarrollar correctamente un coche, dada su caída desde un inicio de 2023 cargado de podios hasta resultados firmemente de mitad de parrilla dos años después.

Russell dijo: "Creo que el Aston Martin fue probablemente el más destacado en términos de diseño del coche. Todo el mundo estaba mirando esa suspensión trasera y, visualmente, se ve muy impresionante, pero esto no es una competencia de qué tan sexy se ve.

"Es una competencia de qué tan rápido gira alrededor de la pista. Así que la gente siempre mira hacia el coche más rápido, y lo encontraremos en Melbourne. Sea cual sea, ese será el coche del que querrás intentar tomar inspiración".

La campaña 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo, con dos tests oficiales de pretemporada en Bahréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero) antes de eso.

Información adicional de Filip Cleeren y Stuart Codling.