Fórmula 1 GP de México

"Este año no me va a quebrar", asegura George Russell al llegar a México

Russell se muestra desafiante mientras su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, llega al GP de México al borde de convertirse en campeón de F1

Ewan Gale

Publicado: 29 oct 2026, 21:03

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George Russell insistió en que su carrera "no estará definida" y que no se "quebrará" por no conseguir su primer título mundial de Fórmula 1 esta temporada.

El piloto británico llegó a la campaña como claro favorito al campeonato de pilotos después de haber impresionado con un Williams del fondo de la parrilla al inicio de su carrera, antes de seguir llamando la atención al dar el salto a Mercedes mientras el equipo tenía dificultades para repetir su dominio anterior durante la era del efecto suelo.

Pero ese favoritismo no se ha convertido en realidad, con su compañero en las Flechas Plateadas, Kimi Antonelli, al borde de convertirse en el campeón más joven de la F1 en el Gran Premio de Ciudad de México de este fin de semana, una carrera que Russell debe ganar para tener alguna esperanza de retrasar lo inevitable.

Y aunque la escasa fiabilidad ha influido en impedir que Russell planteara un verdadero desafío por el título al italiano, sus propias actuaciones a veces no han estado a la altura del nivel que ha marcado Antonelli.

Mientras Antonelli ha conseguido nueve victorias en carreras en su segundo año, Russell solo ha logrado tres pese a ganar de forma dominante en el GP de Australia que abrió la temporada, pero al hablar en el Autódromo Hermanos Rodríguez señaló a su excompañero Lewis Hamilton y a Fernando Alonso, de Aston Martin, como prueba de que no conseguir la corona de pilotos esta temporada no significa que el sueño haya terminado.

"Probablemente aprendí más sobre mí mismo este año de lo que me habría gustado, sinceramente", reconoció Russell.

"Los altibajos que atraviesas en el deporte son inmensos y eso es porque a todos nos importa muchísimo lo que hacemos.

George Russell, Mercedes

Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

"Pero me recuerdo a mí mismo que tengo 28 años. Veo a Lewis [Hamilton] todavía compitiendo a un nivel extremadamente alto con 41 años y a Fernando [Alonso] con 44. Ya sabés, Lewis ganó la mayoría de sus títulos después de los 30 y este año de ninguna manera va a definir mi carrera en su conjunto. No me va a romper. En todo caso, me va a hacer más fuerte.

"Estoy bastante orgulloso de mi resiliencia y de cómo me recuperé de momentos muy difíciles y, de hecho, después de mis puntos más bajos de esta temporada, por lo general volví realmente, realmente fuerte, y luego tuve otra mala carrera después de la buena.

"Así que quizá sea algo que también necesito analizar, porque siempre rindo mejor después de mis peores carreras, tal vez sea solo una coincidencia. Quizá haya algo ahí, pero llevo más años de mi vida compitiendo de los que no, y tuve más años exitosos que fracasos relativos.

"Y no creo que ningún atleta, por grande que sea, rinda cada año de su carrera a su máximo nivel. Lamentablemente, este año para mí llegó quizá en el momento en que más lo necesitaba. Pero de ninguna manera es el final de mi camino.

"Todavía me quedan unos buenos 12 a 15 años por delante."

La prioridad de Russell para las carreras restantes

Aunque el campeonato puede estar efectivamente en manos de Antonelli, Russell sigue decidido a utilizar las últimas carreras de la campaña actual para superar cualquier problema y terminar la temporada de la mejor manera, listo para un ataque en 2027.

Cuando se le planteó que el expiloto de Mercedes Nico Rosberg ganó las últimas tres carreras de 2015 antes de convertirse en campeón la temporada siguiente, Russell respondió: "Creo que definitivamente es importante para mí intentar ganar algo de consistencia.

George Russell, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Hace un par de carreras [Azerbaiyán], hicimos la pole por ocho décimas y ganamos la carrera, y luego la semana pasada terminé en P8. Nunca tuve una temporada así en mi carrera, en la que el rendimiento fluctuara tanto, y sé que está ahí, porque no podés ofrecer actuaciones como esa en Bakú si supuestamente lo perdiste.

"Es solo que estamos teniendo dificultades para tener un alto porcentaje de acierto. No sabemos por qué ocurre eso y nunca lo habíamos tenido. Yo personalmente nunca lo había tenido antes en mi carrera, y supongo que probablemente esa sea la prioridad para mí en estas últimas carreras."

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