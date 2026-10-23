Fórmula 1 GP de Estados Unidos

George Russell ve su 2026 en la F1 como una prueba de "carácter y resiliencia"

Mientras su intento de ser campeón parece quedar en nada, George Russell explicó por qué sus "duras" lecciones de 2026 no irán en su perjuicio

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Publicado: 23 oct 2026, 11:29

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George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell siente que la temporada 2026 de Fórmula 1 ha sido una prueba para su determinación, después de que sus esperanzas de campeonato prácticamente se hayan esfumado, pero considera que la introspección que realizó a lo largo del año lo llevó a un avance en la manera de pilotar con los coches actuales.

Aunque Russell comenzó el año con una victoria, después de haber sido señalado como el primer favorito al campeonato cuando Mercedes inició la temporada con el coche más rápido, su compañero de equipo Kimi Antonelli no necesitó mucho tiempo para encontrar una ventaja sobre su compañero más experimentado y construir su liderato en el campeonato con un fuerte impulso inicial.

Los éxitos de Antonelli y el descenso en el rendimiento de Russell durante la primera mitad del año generaron muchas dudas en el lado del garaje del británico. Russell atribuye en parte su déficit de puntos a la mala suerte, pero también admitió que sus actuaciones no estuvieron a la altura.

En su búsqueda de resultados, Russell siente que ahora entiende las exigencias de los coches de 2026. Su teoría es que la aplicación más tardía del pedal del acelerador por parte de Antonelli, y su enfoque en la fase inicial de las curvas –en lugar de la tendencia natural de Russell de atacar la sección media a final y aplicar la potencia pronto–, ha encajado con mayor facilidad con los coches de 2026.

"En cuanto a mi mentalidad esta temporada y mi visión del campeonato como algo con altibajos, a principios de año, cuando tenía una gran desventaja de puntos, lo que me quitaba el sueño era mi falta de rendimiento", dijo Russell.

"[Estaba] pensando: '¿Cómo voy a mejorar mi rendimiento? ¿Qué necesito del coche? ¿Qué necesita el coche de mi conducción?', más que en que mi oportunidad quizá se estuviera escapando.

"Pasé de estar 70 puntos abajo a quedar a 25 puntos después de Silverstone y luego la diferencia se amplió y entonces, ya sabes, pasó Bakú. Eso se sintió bastante importante en cuanto a mis posibilidades otra vez. Y luego, por supuesto, una semana después, volvió a caer de alguna manera, y se añadió sal a la herida con la sanción en la parrilla en Singapur.

George Russell, Mercedes

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Esta temporada simplemente no estaba destinada a ser. Pero no estoy amargado por eso. Miraré hacia atrás en las áreas en las que pude haberlo hecho mejor y debería haberlo hecho mejor, en lugar de las cosas que han estado fuera de mi control y que han jugado en mi contra.

"Y diría que, así como muchas cosas han ido en mi contra en términos de mala suerte, también hubo muchas de mis actuaciones que no estuvieron a la altura que sé que soy capaz de alcanzar. Así que, sí, esa es la realidad".

Russell dice que ya tenía claro cómo afrontar el campeonato antes de la temporada, después de haber seguido el enfoque carrera por carrera que lo llevó a los títulos de GP3 y Fórmula 2 en sus años de formación, y que la búsqueda de una mejora general del rendimiento formaba parte de eso.

Dice que la batalla por el campeonato no le reveló nada nuevo en ese sentido, pero considera que las dificultades afrontadas durante 2026 lo convertirán en un piloto más fuerte a largo plazo.

"Luché por campeonatos en mis tiempos de categorías inferiores, sabía cómo quería afrontarlo, y eso era más sobre una base carrera por carrera", agregó.

"Pero, como dije antes durante el año, cuando el rendimiento no estaba ahí, no estaba pensando en el campeonato. Estaba enfocado únicamente en el rendimiento.

"Este año ha sido una verdadera prueba de mi carácter y mi resiliencia a través de las carreras difíciles, la mala fortuna, y de tener que mirarme al espejo y pensar: ¿cómo quiero recuperarme de estos momentos? ¿Quiero llorar por eso y dejar que me afecte negativamente, o quiero recuperarme, luchar y corregirlo?

"Y creo que eso me ayudará a ser una mejor persona y un mejor piloto a lo largo de los próximos 10 o 15 años de mi carrera".

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