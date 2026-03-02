Giovinazzi confima su posición dentro del equipo Ferrari F1 2026

A poco menos de una semana del inicio del Mundial de Fórmula 1, Ferrari se prepara para participar en una temporada importante.

Los pilotos del Cavallino Rampante que correrán al volante del SF-26 serán los mismos que en 2025, es decir, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Sin embargo, como cada año, los dos titulares deberán tener reservas, en caso de necesidad, como ocurrió en 2024, cuando Carlos Sainz se vio obligado a no correr en Yeda debido a una apendicitis.

En esa ocasión, Oliver Bearman fue quien lo sustituyó. El piloto británico competía entonces en la FIA F2 con el equipo Prema, pero fue llamado por el Cavallino Rampante para sustituir al madrileño, logrando además el séptimo puesto final en la carrera con un gran premio de alto nivel para la inexperiencia que tenía al volante de un F1 en aquel momento.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

Por eso los pilotos de reserva, aunque casi nunca se utilizan, tienen una importancia capital: deben estar preparados en cualquier momento. Para Ferrari, este año volverá a estar Antonio Giovinazzi.

El actual campeón del mundo del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, que ganó el título de pilotos junto a sus compañeros de equipo Alessandro Pier Guidi y James Calado al volante del Ferrari 499P número 51, ha declarado que seguirá ocupando el puesto de tercer piloto y desarrollo del Cavallino Rampante en el Mundial de Fórmula 1.

"Sí, seguiré siendo piloto de reserva y de desarrollo en la Fórmula 1 también este año. Y luego no puedo dar la respuesta, bueno...", dijo el piloto de Apulia durante la rueda de prensa de presentación de la librea del 499P LMh 2026 en el Museo Enzo Ferrari de Módena el pasado miércoles.

Giovinazzi debería compartir el papel de tercer piloto con Oliver Bearman, que este año vuelve a ser piloto titular del equipo Haas TGR en la Fórmula 1. Oliver está en su segundo año en el Circo Mundial y, si el equipo dirigido por Frédéric Vasseur lo necesita, también podrá contar con él.