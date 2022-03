Arabia Saudí habría cancelado la carrera de F1 ante una amenaza real

Un ataque con misiles en una instalación petrolera a menos de 20 km del circuito de Yeda el viernes provocó una serie de reuniones de emergencia en el paddock para discutir qué hacer el resto del fin de semana.

Pero después de que los jefes de la F1, los equipos y los pilotos se reunieran con las autoridades locales para obtener un análisis detallado de lo que estaba sucediendo y qué medidas de seguridad se llevarían a cabo, se acordó que el evento podría continuar.

El ministro de deportes de Arabia Saudí, Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, tiene claro que las decisiones tomadas para continuar con el evento se basaron en información detallada procedente de los servicios de seguridad, y aseguró que no se trataba de una situación en la que "los organizadores de la carrera ignoraran ciegamente los riesgos".

Hablando con Motorsport.com y otros medios, Al-Faisal dijo que los responsables de la vigilancia y protección de Yeda aseguraban que no había riesgo para el circuito.

"Todas las agencias de seguridad estaban en alerta máxima ante cualquiera de las amenazas", dijo.

"Todos están bajo vigilancia las 24 horas y tenemos niveles de seguridad muy altos para albergar un evento de este tipo".

"Eso ocurrió a las afueras de la ciudad. No hubo víctimas", expresó.

"Por lo que, si hay una amenaza [para el evento], pueden estar seguros de que cancelaremos la carrera. Pero no hay amenaza y eso es lo que discutimos con todos".

An airliner is silhoutted by a fire in Jeddah beyond the circuit

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images