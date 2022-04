Los pilotos de F1 aprueban los cambios al circuito de Melbourne

Cargar reproductor de audio

El regreso de la F1 a Australia por primera vez desde que se canceló el evento de 2020 a causa del COVID-19 ha coincidido con que Melbourne ha emprendido una revisión de su circuito de Albert Park.

Además de reperfilar una serie de curvas, se ha eliminado una chicana lenta en la sección trasera para ayudar a establecer una seguidilla más rápida hasta la curva 11, que se ha hecho más ajustada.

Los pilotos de F1 dieron su visto bueno a las modificaciones, así como a la nueva superficie de la pista, tras sus primeras experiencias en los entrenamientos del viernes.

El campeón del mundo Max Verstappen dijo: "Es bueno. Creo que el agarre de la pista es bastante bueno, los baches han mejorado definitivamente. Creo que eso ha hecho que la pista sea más agradable porque ahora puedes atacar mejor las curvas, al ser un poco más suave. Han hecho un buen trabajo con eso".

Lando Norris agregó: "Es rápido, es emocionante. Es fácil cometer errores y creo que con este coche, en general, comparado con el del año pasado, es un poco más fácil cometer errores. Tal vez se vean más pilotos que bloquean los neumáticos y se van a la grava, así que es difícil hacer una buena vuelta".

Pierre Gasly, de AlphaTauri, se mostró igualmente entusiasmado.

"Cuanto más rápido vas, menos margen de error tienes, y debo decir que es algo que me gusta, me parece bastante emocionante", dijo el francés.

"Puede ir muy rápido hacia el sur cuando vas a esas velocidades, pero en general, es una pista bastante fluida. Es de muy alta velocidad, pero de tipo de curvas combinadas, como la curva 3, siempre tienes que pensar en la siguiente curva y en lo que viene. Lo encuentro bastante bueno".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pero aunque el francés esté contento con la configuración por el desafío que representa, sigue sin saber si los retoques supondrán realmente un beneficio a la hora de producir una mejor carrera.

"Soy un poco escéptico al respecto. No sé cuánto mejorará, si es que mejora", dijo Gasly.

"Creo que tenemos que esperar y averiguarlo. No creo que vaya a empeorar. Para ser justos, no creo que haya habido muchos adelantamientos en el pasado aquí. No puedo decir que sea al 100% que vayamos a ver la misma carrera que en Arabia, no lo creo, pero ojalá me equivoque".

El héroe local Daniel Ricciardo añadió: "Pregúntame el domingo por la noche. Creo que será mejor. ¿Va a ser 10 veces mejor? Probablemente no hasta ese punto. Pero creo que será hasta cierto punto mejor".

"Creo que, además, complementado con otra zona de DRS, y con coches que pueden seguir un poco mejor este año, si no hay más adelantamientos, al menos se verán carreras más cerradas y con más lucha de cerca".

"Creo que el domingo tendremos una carrera divertida, pero soy cauto a la hora de exagerar porque, sinceramente, no sé cuáles serán los hechos. Lo principal hoy fue que fue una experiencia de conducción agradable".