Parecía que la Fórmula 1 solo estuvo ausente cinco minutos, porque su campaña 2026 comienza este fin de semana con el Gran Premio de Australia para dar inicio a una nueva era del campeonato.

Este año debutará una renovación reglamentaria, posiblemente la más grande en la historia de la F1, con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia que hacen que el orden jerárquico actual sea, por ahora, un juego de estimaciones.

Lo único en lo que se puede basar en este momento es el rendimiento de la pretemporada, con nueve días de pruebas entre Barcelona y Bahréin, que también vieron el debut de dos nuevos equipos: Audi y Cadillac.

Sin embargo, no se espera que ellos estén en la parte delantera de la parrilla, con McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari como los probables aspirantes a la pole, aunque ¿podrá alguien dar la sorpresa, como Brawn en 2009?

Aún hay que esperar un par de días para saberlo, pero de momento podemos echar un vistazo al pronóstico del tiempo para el fin de semana de la Fórmula 1 en Melbourne.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el Gran Premio de Australia de F1?

George Russell, Mercedes Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Viernes 6 de marzo: Práctica Libre 1 y 2

Se espera que el día inaugural de la campaña 2026 de F1 sea caluroso y seco, con pronósticos locales que indican que la temperatura ambiente rondará los 20C en Melbourne para el inicio de la primera práctica. Estará ligeramente nublado, pero con menos de un 5% de probabilidad de lluvia y un viento calmo de 3 mph.

Sin embargo, debería estar bastante húmedo, con niveles del 65%, aunque se espera que desciendan al 46% a tiempo para la FP2. Esto se debe a que la nubosidad debería haberse disipado para entonces, con la segunda práctica disputándose bajo cielos despejados a 23C y, nuevamente, vientos relativamente calmos.

Sábado 7 de marzo: Práctica Libre 3 y Clasificación

Las condiciones deberían ser más nubladas para el segundo día de este fin de semana de gran premio, pero aún con menos de un 5% de probabilidad de lluvia, mientras que la temperatura ambiente será de 19C en Melbourne para el inicio de la FP3. Se espera que la velocidad del viento sea de alrededor de 11 km/h con 65% de humedad, bajando al 52% a tiempo para la clasificación. La clasificación debería ser nublada, pero todavía calurosa y seca, con menos de un 5% de probabilidad de lluvia a 21C.

Domingo 8 de marzo: Carrera

Las condiciones en Melbourne deberían volver a ser soleadas para el día de la carrera, con cielos azules despejados y menos de un 5% de probabilidad de lluvia. También se espera alrededor de 20C para el inicio de la carrera, que deberían subir a 23C hacia el final, con niveles de humedad que comenzarán aproximadamente en 58% antes de descender a 48%.

