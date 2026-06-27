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Fórmula 1 GP de Austria

Russell logra la pole en Austria tras decisión de los comisarios; Colapinto y Checo Pérez fuera del top 15

George Russell sobrevivió a una investigación de los comisarios para obtener la pole en Austria delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Franco Colapinto fue 16° y Checo Pérez arrancará 19°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell consiguió una sorprendente pole position el sábado en el Red Bull Ring en una sesión de clasificación que había sido dominada por Kimi Antonelli, su compañero en el equipo Mercedes.

El piloto italiano lideró tanto la Q1 como la Q2 para sumar a su dominio del viernes, por lo que arrancó la definitiva Q3 como el máximo candidato a la pole position.

Verstappen se destacó al inicio de la Q3 con una vuelta de 1m06s475, que luego fue superada por Antonelli con 1m06s414 y por Russell con 1m06s457, lo que dejó a los tres primeros encerrados en apenas 61 milésimas.

Oscar Piastri, cuarto, ya quedaba a casi tres décimas, seguido de Charles Leclerc y Lando Norris, mientras que Lewis Hamilton debía abortar su primera vuelta al irse ancho en la curva tres.

Hamilton fue luego el primero en salir a la pista para el intento final a menos de tres minutos de la bandera a cuadros y alcanzó una vuelta de 1m06s408 que lo puso primero, aunque poco después fue relegado por Leclerc por 0s059.

Sin embargo, la confusión llegó tras un accidente de Verstappen en la curva nueve que dejó al piloto de Red Bull contra las defensas y motivó banderas amarillas en el sector.

El momento del accidente de Max Verstappen, Red Bull Racing

El momento del accidente de Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Los Mercedes de Russell y Antonelli venían detrás de Verstappen en pista, pero el británico de todos modos se despachó con un registro de 1m06s113 para superar a Leclerc por 0s236 y quedar en la primera posición.

Hubo suspenso sobre el resultado final ya que los comisarios analizaron el accionar de Russell, pero finalmente determinaron que había levantado lo suficiente el pie del acelerador.

¿Qué dice el reglamento de la F1?:

Esto dejó a Russell con la pole position, seguido por los Ferrari de Leclerc y Hamilton, mientras que Antonelli debió conformarse con la cuarta posición al decidir abortar la vuelta por la bandera amarilla.

Verstappen finalizó quinto tras su salida de pista, seguido por los McLaren de Norris y Piastri.

Las diez primeras posiciones las completaron Isack Hadjar, con el segundo Red Bull, y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Pierre Gasly quedó a solo 40 milésimas de entrar en la Q3 y eliminar a Verstappen, ya que el piloto de Red Bull se quedó en los pits sobre el final de la Q2 para ahorrar un juego de neumáticos, una estrategia que casi le cuesta caro.

Gabriel Bortoleto fue el mejor de Audi en la 12° posición, seguido por Oliver Bearman, con Haas; Nico Hulkenberg, compañero del brasileño; y Esteban Ocon, con el otro Haas.

Franco Colapinto pasó sin problemas a la Q2, pero luego fue 16° y último en el segundo segmento de la clasificación. El argentino comenzó con una vuelta de 1m08s171 con neumáticos blandos usados y luego perdió su intento final con un juego nuevo al sufrir sobreviraje en la primera curva e irse ligeramente afuera, lo que lo llevó a abortar la vuelta.

 

Los dos Williams quedaron eliminados en la Q1, con Carlos Sainz a solo 21 milésimas del corte, lo que dejó al español 17° en la clasificación, por delante de su compañero de equipo, Alex Albon.

Pese a la falta de tiempo en pista el viernes, Sergio Pérez volvió a superar a Valtteri Bottas y arrancará 19° el domingo tras marcar un mejor tiempo de 1m08s945, casi una décima por delante del finlandés.

Como viene siendo costumbre esta temporada, los Aston Martin cerraron el clasificador, con Fernando Alonso por delante de Lance Stroll, nuevamente muy lejos de lo conseguido por los Cadillac.

Fórmula 1 - GP de Austria Austria - Clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'06.113

   235.560
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.236

1'06.349

   234.722
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.295

1'06.408

   234.513
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.301

1'06.414

   234.492
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.362

1'06.475

   234.277
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.389

1'06.502

   234.182
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.398

1'06.511

   234.150
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.519

1'06.632

   233.725
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+0.842

1'06.955

   232.598
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+0.894

1'07.007

   232.417
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.110

1'07.223

   231.670
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.180

1'07.293

   231.429
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+1.410

1'07.523

   230.641
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.498

1'07.611

   230.341
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+1.704

1'07.817

   229.641
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.058

1'08.171

   228.449
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+2.139

1'08.252

   228.177
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.396

1'08.509

   227.321
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+2.832

1'08.945

   225.884
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+2.917

1'09.030

   225.606
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+3.829

1'09.942

   222.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.250

1'10.363

   221.332
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