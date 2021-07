Wolff es "cuidadosamente optimista" sobre las chances de Mercedes

Desde el inicio de la era turbo híbrida, que Mercedes ha dominado con mano de hierro, hemos visto una tónica ciertamente habitual durante los fines de semana de gran premio: los alemanes dejaban el protagonismo los viernes a sus rivales antes de dar el golpe en la clasificación.

La Fórmula 1 2021 la lidera, o al menos eso dice la tabla del campeonato y los resultados de las últimas citas, Red Bull, y los papeles parecen cambiados. Max Verstappen lideró una extraña FP1 en la que Bottas fue cuarto y Hamilton, séptimo, ambos por detrás de los dos Ferrari y con el británico peor clasificado que Tsunoda y Raikkonen.

Luego, en la segunda, con lluvia y en seco, Mercedes hizo un doblete con Hamilton líder y Bottas segundo, acabando en cabeza la primera jornada del GP de Austria.

"Soy cuidadosamente optimista", dijo Toto Wolff, director del equipo alemán, antes de recordar que así se han sentido otros equipos mientras ellos se mantenían en la sombra los viernes. "Creo que probablemente es el discurso que ha tenido Red Bull todos estos años, espero que mañana ellos saquen más de su motor. Pero hemos mejorado en algunas de las secuencias de curvas, así que eso es esperanzador".

En Mercedes siguen sospechando que Honda, en el segundo motor que estrenó desde el GP de Francia, logró potencia además de fiabilidad, algo prohibido en el reglamento

Ambos equipos se encuentran en una guerra constante de declaraciones, primero sobre alerones, luego sobre motor y por último, cuando Mercedes aseguró que no desarrollaría más su coche de 2021 y en Red Bull no se lo creyeron.

Este viernes, en el Red Bull Ring, a los Mercedes se les vio con parafina en el coche, esa pintura que se utiliza para pruebas aerodinámicas. Cuando se sacó el tema en la rueda de prensa posterior, Wolff se explicó: "No, el túnel de viento ya no funciona para el coche de este año. Básicamente, se trata de comprender parte del flujo que todavía podemos ver en CFD [simulación], pero no habrá grandes cambios. Hay una novedad más que se va a incorporar al coche en Silverstone, pero obviamente ya estaba planeada".

Con esa última frase Wolff matizó sus palabras y a su vez las de Hamilton, que el jueves contradijo el discurso del equipo, asegurando que ya sabía que habría una evolución.

Precisamente del piloto campeón habló en la siguiente pregunta. Y es que Hamilton ha vuelto en las últimas semanas al simulador de Mercedes, y explicó por qué.

"Fue idea suya", comentó Wolff. "Empieza a apreciar realmente el simulador que tenemos y es un placer ver que tiene muchas ganas de volver. Es un poco la mentalidad de todo el equipo, que está tratando de presionar duro".

Por último, Wolff recuerda que este año todo se decide en pequeños detalles y que, sin incidentes de varias carreras, el Mundial luciría diferente.

"Los chicos no necesitan motivación, todos están entusiasmados. Están muy cerca. Valtteri pudo acabar segundo en Montecarlo, y habríamos estado ahí en el campeonato de Constructores. Y obviamente, después de que Max tuviera el problema de neumáticos en Bakú, Lewis podría haber ganado", añadió.

"Entonces el campeonato de pilotos también estaría abierto de par en par. Por eso estas cosas pueden variar de un fin de semana de carrera a otro", concluyó.

Algunas de las mejores fotos del viernes del GP de Austria 2021

