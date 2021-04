Los ganadores y perdedores del GP de Bahréin

Ganadores:

Lewis Hamilton

Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, posa con los trofeos Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Tiene sentido. La FIA había introducido el cambio reglamentario en el suelo, según Lewis Hamilton, únicamente para frenar a los Mercedes. Sus palabras se produjeron tras una sesión de clasificación en la que se vio un gran déficit para los estándares de Hamilton. Red Bull parecía estar fuera de peligro, pero qué diferente parecía el mundo un día después.

El británico consiguió su 96° victoria en la F1 y la forma en que lo hizo es especialmente memorable. El domingo, el campeón del mundo tuvo por fin la oposición que todo el mundo de la F1 esperaba desde hace tanto tiempo. La victoria de Hamilton se debió en parte a la estrategia de Red Bull, en parte a su trazada ancha en la curva 4, pero sobre todo al talento del piloto de Mercedes. Tuvo que luchar mucho para conseguir este triunfo, pero al final volvió a ser un Hamilton de época.

Honda

Masashi Yamamoto, director general de Honda Motorsport, con Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

El fabricante japonés de motores puede anotarse como el segundo ganador. Sí, todavía hay algunos problemas de fiabilidad y no, los resultados aún no son los deseados, pero a nivel de motor los japoneses han dado un gran paso adelante. Eso se notó en Bahréin en las velocidades máximas, pero aún más en el tercer sector.

El Circuito Internacional de Bahréin es conocido como "sensible a la potencia" y el hecho de que Honda lo haya hecho bien allí es alentador. Durante casi todo el fin de semana, un piloto de Honda fue el más rápido en el tercer sector, donde todo es cuestión de potencia. Es justo decir que hay muchas cosas que se pueden enmascarar con la puesta a punto, aunque Red Bull -y ciertamente Verstappen- no sacrificó nada en el revirado sector medio.

Por supuesto, es importante que Honda solucione los pequeños problemas iniciales, pero este motor proporciona una base sólida. Así, Red Bull también debería ser capaz de rendir en circuitos de potencia como Monza, que ha sido un talón de Aquiles en los últimos años. El paso adelante también llega justo a tiempo: durante el año los equipos no pueden introducir una actualización del motor y a partir del año que viene el desarrollo queda completamente congelado. Las recompensas aún no han llegado a Bahréin, pero el futuro es alentador.

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El tercer ganador del fin de semana también tiene un vínculo con Honda. Lando Norris podría haber estado aquí sin problemas, pero la preferencia es para el novato Yuki. Helmut Marko ha estado cantando alabanzas para su joven piloto en las últimas semanas y este fin de semana Yuki Tsunoda ha cumplido.

Después que la imagen de las pruebas de pretemporada se vea distorsionada por su truco con el DRS, ha impresionado durante el fin de semana de carrera. Está bien, la clasificación podría haber sido mejor, pero el domingo lo compensó con creces. Donde su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly, cometió un error de novato al querer demasiado y demasiado pronto, Tsunoda demostró madurez. Una carrera sólida que incluyó un adelantamiento a Fernando Alonso, nada menos. Con su novena posición final, Tsunoda es el primer japonés que puntúa en su debut y también el primer novato de la F2 en hacerlo desde Stoffel Vandoorne (Bahréin, 2016).

Perdedores:

Red Bull

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, sale de pits Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Christian Horner dijo a la prensa escrita que Red Bull no perdió la carrera en el muro de boxes. Aun así, a los aficionados les resulta difícil quitarse esa impresión. Verstappen tenía la carrera controlada, en el primer stint ni siquiera parecía haber un problema. Sin embargo, con la temprana detención de Mercedes, las cosas cambiaron por primera vez. Los tácticos de Red Bull no reaccionaron inmediatamente, sino que pusieron en marcha un plan completamente diferente.

Interesante para el espectador neutral, aunque luego hay que hacerse preguntas. Verstappen hizo precisamente eso. "Hemos visto que la posición en la pista es crucial. Es difícil adelantar aquí, incluso con neumáticos más frescos". Eso se hizo evidente en las etapas finales, si bien Red Bull hizo las cosas bastante emocionantes al retrasar esa segunda parada por bastante tiempo.

Verstappen tuvo una oportunidad. Sin embargo, las vueltas posteriores a ese primer intento han demostrado que conectar en el aire sucio y atacar de verdad es bastante complicado, o en otras palabras, mantener la posición en pista ha resultado ser crucial desde el punto de vista táctico. "Tenemos que hacer algunos análisis", dijo Verstappen en la rueda de prensa. El hombre más rápido no ganó ayer y, aparte de los límites de la pista, la táctica también tiene la culpa.

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel no tuvo ciertamente el mejor fin de semana de su carrera en la F1. El alemán apenas pudo ser 15° en su debut con Aston Martin y cosechó cinco puntos de penalización en su licencia en dos días. El resultado final no es del todo culpa de Vettel, ya que el ritmo del Aston Martin tampoco está a la altura, con Lance Stroll siendo décimo solamente.

El desembarco del fabricante británico de coches se anunció a bombo y platillo, pero hasta ahora no ha sido bueno. Las priebas de pretemporada no fueron fáciles y tampoco el primer fin de semana de carreras. El hecho de que Vettel haya ignorado las dobles banderas amarillas en la Q1 y haya torpedeado a Esteban Ocon el domingo no ha ayudado. El alemán culpó a Ocon por la radiocomunicación, pero luego admitió su responsabilidad e incluso se disculpó con el piloto francés. La única buena noticia para Vettel: las cosas sólo pueden mejorar a partir de aquí, empezando por Imola.

Nikita Mazepin

Nikita Mazepin, Haas VF-21, choca en la primera vuelta Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Esto último también se aplica sin duda a Nikita Mazepin. La reputación -especialmente fuera de la pista- del ruso ya había hecho mucho ruido y durante su fin de semana de debut no consiguió revertir la percepción. De hecho, todas las ideas preconcebidas se confirmaron con creces. El piloto de Haas no hizo un gran trabajo y no ha demostrado ser digno de la F1, al menos en este primer fin de semana.

En los 18 minutos que duró la Q1 hizo dos trompos. Especialmente la segunda vez es notable. En la penúltima recta Mazepin rompió una ley no escrita de la F1 al adelantar a los pilotos de Mercedes y a Verstappen antes de una vuelta rápida. Eso es una cosa, pero hacer un trompo en el primer punto de frenado disponible no mejora la historia. El domingo, la aventura del novato de la F1 duró sólo tres curvas. Haas tiene sin duda el peor coche de la categoría, pero este no fue el debut que esperaba Mazepin.

