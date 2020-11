Bottas, "sorprendido" por la diferencia con Hamilton

Bottas se ubicó en el segundo lugar a 0s289 de Hamilton, autor de la pole position, luego de superar al Red Bull de Max Verstappen en la parte final de la Q3.

El fin de semana de Mercedes ha presentado hasta ahora un programa inusual ya que el equipo optó por no hacer ningún trabajo de puesta a punto en los entrenamientos del viernes para pasar más tiempo aprendiendo los neumáticos prototipos que Pirelli trajo para ser probados en Bahréin con vistas a 2021.

Después de explicar que esto significaba que Mercedes había "comprometido el rendimiento para este fin de semana", Bottas reveló en la conferencia de prensa posterior a la clasificación que "terminamos con configuraciones bastante diferentes, con Lewis".

"Veremos si eso hace alguna diferencia mañana, pero ha tenido un fin de semana realmente bueno en general, en cada sesión".

"Todo el tiempo he tenido la sensación de que tengo la velocidad, pero no la he puesto toda junta. Sentí que lo había conseguido al final, pero obviamente no fue suficiente".

Bottas dijo que no era "nada" inusual que los dos pilotos de Mercedes tomaran diferentes configuraciones.

"Ha habido veces que ha sido casi idéntico, ha habido veces que ha sido diferente", continuó. "Así es como funciona".

Hablando de cómo se sintió después de completar su última vuelta en la Q3 donde superó a Verstappen, Bottas dijo: "El final de la vuelta de la Q3 fue realmente muy bueno, se sintió como si no hubiera mucho más que encontrar realmente".

"Esa fue la sensación cuando crucé la línea. Así que, estaba satisfecho con eso, pero obviamente no fue suficiente para la pole. Me sorprendió bastante cuando vi la diferencia (con Hamilton)".

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo la decisión de no completar ningún trabajo de puesta a punto el viernes había cambiado el enfoque que Mercedes había tenido que hacer antes de la clasificación, Bottas explicó: "Definitivamente pierdes algo de tiempo para el trabajo de puesta a punto".

"Pero no es nada nuevo esta temporada, hemos tenido carreras en las que ha llovido el viernes, o el fin de semana de carreras con una sola práctica".

"Pero si miramos atrás a este fin de semana (hasta ahora), sí, si hubiera tenido una sesión más probablemente habría intentado algo diferente basado en el resultado de hoy en la clasificación".

"Pero la regla es que después de la clasificación no puedes cambiar más el monoplaza, eso es lo que es. Pero espero que sea bueno para la carrera".

Hamilton cree que no estuvo "demasiado comprometido" en la puesta a punto antes de la clasificación al centrarse en los neumáticos para 2021 en los entrenamientos del viernes, pero considera que la decisión ha dejado a Mercedes con dudas en cuanto a su ritmo de carrera contra Red Bull.

"No hemos tenido ninguna tanda larga en el neumático medio o el duro, así que será interesante ver cómo va eso mañana", dijo.

Galería: las fotos del sábado en el Gran Premio de Bahréin

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 1 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 2 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 3 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 4 / 37 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 5 / 37 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 6 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 7 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 8 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 9 / 37 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 10 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 11 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 12 / 37 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 13 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 14 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El equipo McLaren sigue la acción en los monitores durante la clasificación 15 / 37 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 16 / 37 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 17 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 18 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams Racing 19 / 37 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 20 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 21 / 37 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 22 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 23 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 24 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 25 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 26 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 27 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 28 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 29 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 30 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 31 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 32 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 33 / 37 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 34 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 35 / 37 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 36 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 37 / 37 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Video relacionado