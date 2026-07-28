Gran Premio de Bahréin en Malasia: ¿Y después a dónde vamos?

Los estadísticos, todavía tambaleándose tras las aberraciones de las temporadas del COVID, necesitarán una dosis de sales aromáticas después de los acontecimientos de este fin de semana.

¿Gran Premio del 70º Aniversario? Ah, OK. ¿Gran Premio de Estiria? Bueno, la necesidad obliga si hay que diferenciar entre eventos consecutivos en la misma sede.

Pero ¿en qué categoría encajarán quienes tienen una mentalidad exigente el Gran Premio de Bahréin de 2026 en Malasia? ¿Será el último autor de la pole Oscar Piastri en 2025 o Lewis Hamilton en 2017? ¿Será este el 38º Gran Premio de Malasia, contando eventos no puntuables en Thomson Road y Shah Alam, o el 22º Gran Premio de Bahréin; en cuyo caso, esto supone una cuarta configuración de circuito o una tercera, dada la existencia del estadísticamente anómalo Gran Premio de Sakhir?

Tantas preguntas, tan poca fuerza de voluntad para procesarlas todas. Y, de hecho, muy pocas de estas preguntas se hacían en el paddock de Hungaroring el domingo por la mañana mientras corría la voz de que un anuncio era inminente. No: primero reservar, preguntas después. Quienes habían recibido el soplo se aseguraron de tener sus vuelos y hoteles resueltos antes de que el comunicado oficial desencadenara la inevitable subida de precios. Este frenesí de alimentación no hizo más que aumentar la sensación general de que el capitalismo tardío alcanza el absurdo máximo.

Aun así, al menos este tecleo fue más productivo que la otra gran ocupación del fin de semana: publicar historias especulativas sobre qué sede podría estar en línea para sustituir a Qatar y Abu Dhabi al final de la temporada. El propósito de estos ejercicios de lanzar globos sonda parecía ser observar el principio del reloj parado, por el cual si al menos uno de ellos acababa haciéndose realidad, el medio en cuestión podría cacarear desde los tejados virtuales "según informó en exclusiva…"

Quizá que un país actúe como anfitrión del gran premio de otro sea prueba de algún inminente traslado a otro plano de existencia. Lo sugiero simplemente porque Lance Stroll llegó este fin de semana luciendo un vello facial que, si apareciera en un episodio de Star Trek de los años 60, significaría que en realidad es un Lance Stroll malvado de un universo paralelo.

La Fórmula 1 realizó pruebas en Bahréin a principios de este año, pero no volverá al circuito más adelante en la temporada. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La reaparición temporal de la sede de Malasia en el calendario es un punto históricamente significativo, ya que fue en gran medida la punta de lanza del impulso hacia el este del antiguo titular de los derechos comerciales, Bernie Ecclestone, a comienzos de siglo. En poco tiempo, el calendario de 16 carreras se hincharía hacia 20 y más allá, abultándose para dar cabida a circuitos nuevos y de alto concepto financiados con dinero público en lugares como China, India, Corea, Abu Dhabi… y, sí, Bahréin.

No todos ellos tuvieron el apetito de continuar más allá de un puñado de eventos, ya que el interés público seguía siendo demasiado bajo para que fueran mínimamente viables comercialmente. Malasia siguió adelante hasta 2017 pese a la escasa asistencia, consecuencia de que una sola entrada costara el ingreso mensual de un trabajador medio.

Si tan solo hubieran aguantado más, ahora que el perfil global de la F1 se ha disparado gracias a la popularidad de su contraparte ficticia en Netflix. Todos los fines de semana de carrera están agotados (al menos según los rótulos en pantalla de la F1, que seguramente no pueden estar equivocados).

Un rumor que circula es que el Circuit of The Americas podría albergar la final una semana después del Gran Premio de Las Vegas

En un entorno global cada vez más inestable, este tipo de cosas podría ponerse de moda. Francamente, quienes andan buscando desesperadamente alojamiento en Bakú que no implique que un anfitrión cambie de ubicación en el último minuto y exija efectivo por adelantado estarían felices de ver a Azerbaiyán pagar para albergar su carrera en otro lugar.

Y luego llegamos al asunto interminablemente circular de las carreras finales de la temporada. Un rumor que circula es que el Circuit of The Americas podría albergar la final una semana después del Gran Premio de Las Vegas. Bueno, dado que el Presidente de Estados Unidos recibió recientemente un Boeing 747 por cortesía de otro estado del golfo, un Qatar Airways Qatar Grand Prix In The United States Of America parece plausible, aunque algo largo de pronunciar.

Sea como sea: lo oíste aquí primero, ¿verdad?

Dónde terminará la temporada 2026 de la Fórmula 1 es, por ahora, algo que requiere un poco de especulación. Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images