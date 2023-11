Los aspirantes que buscan acompañar a Verstappen en el podio de Brasil

Abordemos primero la conclusión previsible: si los procedimientos en el circuito de Interlagos el domingo guardan alguna correlación con un fin de semana estándar de 2023, entonces Max Verstappen ganará el Gran Premio de Brasil.

El tricampeón del mundo ha ganado cuatro de los seis sprints de esta temporada y, de los tres que ganó antes de este fin de semana, los convirtió todos en una victoria en el gran premio. Sólo una fuerza mayor impediría que se convirtieran en cuatro.

Quién lo acompañará en el podio, sin embargo, es una cuestión más abierta. La llegada de la tormenta del viernes en Sao Paulo dispersó a los principales contendientes en la carrera del domingo entre los 10 primeros, si nos atenemos a su ritmo en la carrera sprint. Las fuerzas resurgentes tienen la oportunidad de luchar contra aquellos que han disfrutado de mayor fortuna en las rondas más recientes, y podrían dar lugar plausiblemente a una batalla por la gloria... detrás de Verstappen, por supuesto.

Las críticas recientes al actual formato sprint es que la carrera acortada acaba siendo demasiado presagio del gran premio del domingo, lo que resulta problemático para la mayoría de aficionados que aborrecen la previsibilidad. Pero las circunstancias únicas a del sprint sugieren que la batalla por el segundo y el tercero podría no ser un simple copy-paste del sábado, ya que los neumáticos blandos utilizados durante la carrera de 24 vueltas de ayer pueden encontrar un papel menos visible durante la carrera completa de 71 vueltas de hoy en el circuito de Interlagos.

Y, si Verstappen flaquea por cualquier motivo, el grupo de pilotos en la lucha por el podio de repente tiene un premio mucho mayor en oferta. En cualquier caso, dependerá de ellos trabajar con la mano que se les reparta lo mejor que puedan; algunos empiezan con una ventaja de posición en pista, otros tienen una ventaja de coche, así que al menos hay cierto equilibrio en cómo se plantea la carrera en Brasil.

Evaluemos los méritos de los principales contendientes y determinemos quién está mejor situado para ocupar el podio del domingo.

Charles Leclerc - El piloto que acompañará a Verstappen en la primera fila de parrilla parece destinado a retroceder en el orden

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Leclerc sale junto a Verstappen en la primera fila, pero competirá contra los que están detrás de él

Con Lando Norris en la pole para la carrera sprint, Verstappen aprovechó una segunda fase de la salida ligeramente mejor una vez que soltó el embrague para ocupar la línea interior para la curva 1, dando a Norris la línea exterior menos provechosa. Todo salió bien para Verstappen, que pudo disfrutar del resto de la carrera sin problemas, mientras que Norris tardó un poco más en recuperarse después de ser tomado "dormido" por George Russell en la curva 10.

Eso es algo que Leclerc puede intentar explotar, si su salida es lo suficientemente fuerte. Verstappen se daría cuenta de su propio truco, pero no hay mucho que pueda intentar si un Ferrari en pleno ataque invade el espacio entre el Red Bull y el muro interior. Ferrari no pudo con Red Bull en México, pero la distancia entre la línea de salida y la primera curva en el Autódromo Hermanos Rodríguez es muy superior a la de Interlagos, así que con una escapada rápida, Leclerc puede aprovecharla.

Puede que esto no sea suficiente para mantener a Verstappen a raya durante mucho tiempo, pero un rato en el aire libre puede ser un activo valioso para su carrera. Cualquier cosa que ofrezca una ligera barrera de comodidad a la hora de planificar la estrategia ofrecerá más latitud, algo que Ferrari podría codiciar, ya que su nivel general de degradación de los neumáticos es a menudo más alto en comparación con sus rivales a pesar de los grandes avances en esa área a lo largo de la temporada.

Ahí está la parte optimista. En realidad, el ritmo de Leclerc en la carrera sprint sugiere que le costará hacer mella en los tres primeros, y la naturaleza del circuito de Interlagos no parece ofrecer a Ferrari las recompensas que tal vez haya cosechado en lugares de mayor velocidad. Sin el efecto del DRS, Leclerc tenía ventaja sobre Norris y Sergio Pérez en la recta de salida y meta y en algunos microsectores aquí y allá, pero en general el SF-23 tuvo poco con lo que luchar entre la curva 6 y la 12, costándole a Leclerc casi un segundo por vuelta respecto a Norris y Pérez en algunas ocasiones.

Teniendo en cuenta el DRS, que es probable que se emplee en las primeras etapas en medio de la lucha por las posiciones, el Ferrari tiene aún menos a su favor, ya que las rectas no tan largas no tienen suficiente distancia para ayudar al Ferrari a flexionar su ventaja. Aunque la degradación no debería ser tan alta en los compuestos medio y duro como lo fue en los blandos, sería una sorpresa ver a Leclerc encontrar de repente un ritmo fuerte y consistente para aspirar al podio el domingo.

Mercedes - Oportunidad limitada de actuar tras los errores en el sprint

Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Los dos Mercedes no consiguieron ganar terreno en el sprint

La remontada inicial de Russell y Lewis Hamilton en la carrera sprint fue admirable. Russell había colocado su coche tercero y luego lanzó su W14 por el interior de Norris, mientras que Hamilton luchó con Pérez para subir hasta la cuarta posición. El Mercedes parece prosperar más en entornos de carrera, y brevemente parecía que Russell podría tener media oportunidad de acercarse a Verstappen por el liderato.

Pero no fue así. Norris postuló que Russell había tomado demasiado de su goma blanda Pirelli y "pagó el precio", algo que el de Mercedes confirmó cuando se le pidió que evaluara su caída en el ritmo. "No esperábamos ser los más rápidos, pensábamos que estaríamos un par de décimas por detrás de Max. Quizás un ritmo similar al de Lando. Pero está claro que hoy hemos hecho algo mal. Como siempre, los neumáticos se han ido al suelo, la historia de la temporada de todos".

Eso le costó una posición con Norris, que recuperó el segundo lugar, y luego dejó a Russell vulnerable a Pérez cuando el piloto de Red Bull superó a Hamilton para recuperar la cuarta posición. La degradación fue tal en ambos coches que Hamilton cayó en las garras de Leclerc y fue adelantado por el quinto puesto en la vuelta 21. Yuki Tsunoda siguió a Leclerc más adelante en la vuelta, haciendo que el siete veces campeón tuviera que conformarse con la séptima posición.

Hamilton consideró que la degradación fue el factor más importante, pero las características del W14 también exacerbaron el problema al que se había enfrentado el equipo en la primera fase de la carrera, después de que la escalada inicial en el orden de salida se desvaneciera.

"Creo que tenemos uno de los coches que más arrastra (por la resistencia al aire)", reflexionó Hamilton. "Nuestro suelo no es tan fuerte como el de un Red Bull, por ejemplo, así que tenemos que tener un alerón muy grande. Y luego somos lentos en las rectas, no podemos usar nada más pequeño".

Russell sugirió que la esperada bajada de temperaturas podría ayudar a Mercedes a gestionar mejor sus neumáticos, aunque Hamilton no creía que fuera a suponer una gran diferencia. Pero si Mercedes puede encontrar una respuesta fácilmente implementable a sus problemas del sábado, entonces no toda la esperanza está perdida. Será un camino más difícil para Russell después de perder dos posiciones en la parrilla tras ser sorprendido obstaculizando en el pitlane, pero ciertamente no está acabado si los neumáticos más duros son un poco más viables.

Lando Norris - El favorito para subir al podio a pesar de salir sexto

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Norris debería ser el favorito para el podio, pero tendrá que luchar desde la sexta posición de la parrilla en lugar de su pole sprint.

¿McLaren afronta a un fin de semana sin esperar resultados? Comprobado. ¿McLaren se presenta en un circuito en el que espera tener problemas y consigue un resultado destacado? Doblemente comprobado. Norris no se imaginaba que estaría en la pole para el sprint, sobre todo porque llegó a la conclusión de que su vuelta no fue especialmente buena, pero sin embargo superó a Verstappen para asegurarse sentarse al frente de la parrilla. Su ventaja duró algunos metros, pero no muchos, ya que no estuvo especialmente dispuesto a cortar pronto el camino de Verstappen hacia el liderato, por lo que tuvo que conformarse con la segunda posición.

Dejando a un lado los primeros contratiempos, el ritmo de carrera de Norris fue muy fuerte. El McLaren parece lidiar bien con las curvas de velocidad media y ha encontrado mejoras en la fase media de la curva de menor velocidad para ofrecer grandes recompensas de tiempo por vuelta en el segundo sector. Recordemos la pole de Norris en la carrera sprint: un mal primer sector a casi 0.3s del mejor se pudo superar con aparente facilidad en las dos siguientes partes de la vuelta.

No hay mucho que sugiera que Norris no pueda repetir la carrera sprint y abrirse camino hasta la segunda posición, aunque tendrá que adelantar un poco más, ya que el flojo comienzo de McLaren en la Q3 lo obligó a conformarse con la séptima (más tarde sexta) para Norris y la décima posición para Oscar Piastri con en la parrilla para la carrera del domingo. Pero, como demostró en México, Norris está más que equipado para afrontar ese tipo de carreras.

El ritmo de carrera en el sprint también fue mucho más fuerte que el de los coches que salen delante de él, por lo que si los niveles de degradación siguen siendo los mismos, Norris debería hacerles frente en breve.

Sergio Pérez - Sólo noveno en la parrilla, pero listo para resurgir

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images El tercer puesto en el sprint de Brasil fue la primera vez que Pérez terminaba entre los tres primeros, en sprints y grandes premios, desde el GP de Italia.

Mucho se ha hablado últimamente de "Checo" Pérez y de su futuro en la F1. En momentos de presión tan intensa, es la respuesta la que realmente definirá el futuro de un piloto en el campeonato. México insinuó desesperación, pero los acontecimientos de Brasil hasta ahora han dejado entrever que Pérez ha tomado un camino mucho más relajado hacia Sao Paulo.

Parece haber superado lo peor de los problemas de confianza durante el fin de semana de Interlagos, y pareció más cerca de Verstappen en la clasificación de lo que ha sido capaz en meses. Y, aunque su salida en la carrera sprint fue algo más lenta que la de los coches que lo rodeaban, encontró el compromiso para vencer al dúo de Mercedes en sus esfuerzos finales para mantener el segundo puesto en el campeonato.

"Creo que desde Austin en adelante hemos sido mucho mejores de lo que hemos demostrado en ritmo, pero por una razón u otra no hemos sido capaces de juntarlo todo", reconoció Pérez. "Creo que en México también estuvimos fuertes. Y, obviamente, aquí ha sido un día bueno y sólido por la mañana. (El viernes) tuvimos muy mala suerte con las condiciones de la Q3, y luego tuvimos la bandera amarilla al final. Pero aparte de eso, creo que ha sido un buen ritmo".

Por su ritmo de carrera en el sprint, fue capaz de mantenerse no muy lejos de los esfuerzos de Norris a pesar de algunos huecos que el británico cinceló aquí y allá para evitar que Pérez se acercara. El domingo se presenta otra carrera en la que Pérez tiene que luchar desde la novena plaza, pero tiene el equipo para hacerlo; tiene posibilidades reales de volver a subir a un podio por primera vez desde Monza. Sólo tendrá que mantenerse fuera de los problemas para conseguirlo.

Aston Martin: ¿la sorpresa o meros intrusos?

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Ambos Aston Martin se vieron relegados a batallas menores en el sprint debido a que salieron muy abajo en el orden de salida

Por méritos generales, Aston Martin probablemente no tenía un coche capaz de bloquear la segunda fila de la parrilla, pero el momento de sus solitarias vueltas en la Q3 dieron el tercer y cuarto puesto a Lance Stroll y Fernando Alonso respectivamente. A lo largo del año, el ritmo de carrera de Aston Martin ha sido mejor que su velocidad a una vuelta, así que es un buen presagio que el equipo haya conseguido inflar ligeramente sus posiciones previstas en la parrilla de Brasil.

Acabar en el podio será una gran exigencia para un equipo que no ha estado recientemente al nivel que tuvo a principios de temporada, pero no está del todo descartado. Hay pocos indicadores en la carrera sprint que sugieran que alguno de los AMR23 sea un auténtico aspirante al podio, pero eso descuenta la voluntad de Alonso.

Si su coche se clasifica en una posición no especialmente impresionante, Alonso puede desconectar ocasionalmente después de perder quizás la esperanza de un resultado en cabeza. Pero cuando el coche está quizás más arriba de lo que debería, Alonso es igualmente capaz de convertirlo en el coche más ancho jamás concebido en un circuito de carreras. Hará gala de su habitual determinación para conseguir un buen resultado.

Alonso no ha subido al podio desde Zandvoort, y Stroll no lo ha visitado en absoluto este año, pero el oportunismo en la clasificación puede dar sus frutos si Aston Martin puede sacar algo del catálogo de principios de temporada. Es difícil justificarlo con algo que no sean una intuición, ya que las batallas de Alonso contra pilotos como Pierre Gasly y Piastri mermaron su ritmo de carrera. Salir más adelante debería asegurarle un menor estancamiento en las batallas por las posiciones secundarias, pero todo depende de cómo coloque su coche en la salida.

Stroll también tiene la oportunidad de sacar algo decente de la carrera, aunque depende de su estado de ánimo. Esperemos que llegue al domingo como el decidido batallador dispuesto a armarse hasta los dientes para defender un resultado entre los cinco primeros.

En general, quizá haya que hacer una predicción un tanto aburrida y sugerir una repetición del podio de Norris/Pérez visto en el sprint de Sao Paulo. Pero Alonso podría hacer saltar por los aires esa predicción, si Aston disfruta de una carrera sin problemas.