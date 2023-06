Un problema técnico detiene la FP1 del GP de Canadá de F1

Max Verstappen fue el primero en salir de boxes al inicio de la sesión de una hora y ha marcado el primer crono en 1m20.154s con su RB19 equipado con un dispositivo de medición de carga aerodinámica.

Rápidamente se vio desplazado hacia atrás en la clasificación cuando el resto de pilotos que habían salido cuando la pista se puso en marcha marcaron sus primeros tiempos, con 1m18.728s de Valtteri Bottas como el mejor de un grupo muy acotado.

La acción se detuvo después de que el Alpine de Pierre Gasly se detuviera en la larga recta entre las curvas 7 y 8 debido a un problema en el eje de transmisión.

Una vez que su coche fue empujado detrás de las barreras, la sesión no se reanudó como se esperaba.

También lee: La F1 adelanta el horario de inicio de la FP2 del GP de Canadá

Mercedes estaba tan seguro de que la bandera verde volvería pronto que envió a Lewis Hamilton y George Russell al final del pitlane, pero cuando estuvieron retenidos allí durante varios minutos, los mecánicos del equipo tuvieron que ir rápidamente y llevar los coches de vuelta a sus garajes.

Mercedes dijo en un comunicado: "Ambos coches se dirigieron al final del pitlane pero entonces un problema en el control de carrera hizo que el circuito no se reabriera si bien el problema (de Gasly) estaba resuelto".

Y agregó: "Este problema sólo se comunicó cuando los coches llegaron al final del pitlane. Así que hemos hecho volver a los coches ya que habrían perdido cualquier temperatura útil de los neumáticos".

En ese momento, casi 20 minutos después del inicio de la FP1, la FIA comunicó formalmente con un comunicado propio que la sesión no podía reanudarse porque las cámaras de CCTV alrededor de la pista de Montreal no estaban funcionando como correctamente y, por lo tanto, no se podía reabrir el pitlane y reanudar la sesión.

El comunicado de la FIA decía: "La reanudación de la sesión se ha retrasado debido a problemas con la infraestructura local de CCTV alrededor del circuito".

"Los organizadores locales están trabajando para resolver el problema y hasta ese momento no podemos reiniciar por razones de seguridad".

El reloj de la FP1 continuó su cuenta atrás según las reglas de la F1 y al acercarse a la marca de los 40 minutos, la FIA emitió otro comunicado explicativo.

"El retraso será mayor ya que el CCTV no está sincronizado correctamente y hasta que no se solucione el problema no podemos rodar en pista".

"Este sistema es una instalación local y siguen trabajando para resolver el problema".

"El reloj seguirá corriendo en la FP1 y la sesión no se alargará ya que debe haber 2.5 horas entre la FP1 y la FP2. Estamos estudiando opciones para alargar la FP2".

La FIA luego informó que la primera práctica no se reiniciaría y que la segunda sesión tendría una duración de una hora y media en compensación, iniciando media hora antes.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se detiene tras un accidente en la FP3 1 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 2 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 3 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 4 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 5 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 6 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 7 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 8 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 10 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 11 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 12 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 13 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 14 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 15 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 16 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 17 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 18 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 19 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 20 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 21 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 22 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 23 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 24 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 25 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 26 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 27 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 28 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 29 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 30 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 31 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 32 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, sobre la hierba 33 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, sobre la hierba 34 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 35 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 36 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se cae en la FP3 37 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se cae en la FP3 38 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 39 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 40 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 41 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 42 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 43 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 44 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, en boxes 45 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 46 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 47 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se detiene tras un accidente en la FP3 48 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se detiene tras un accidente en la FP3 49 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, sale de su coche dañado tras un accidente en la FP3 50 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images