El análisis equipo por equipo en el GP de China 2024 de F1

Max Verstappen dominó una vez más, después de haber insinuado su clara ventaja en ritmo durante la carrera sprint del sábado, pero no todo fue a favor de Red Bull, ya que Sergio Pérez fue superado al parar en pits bajo el período de coche de seguridad.

Ningún equipo pudo disfrutar de un día libre de errores, ya que las dos neutralizaciones de la carrera pusieron la toma de decisiones bajo el microscopio, pero sin duda se aseguró de que el regreso de China al calendario no fuera un asunto unidimensional.

1. Red Bull

Kilómetros más rápido que nadie, demostrado por a) la victoria al sprint de Verstappen desde la cuarta posición de la parrilla, y b) su victoria aparentemente sin esfuerzo en el gran premio. La buena tracción le permitió apretar el acelerador a la salida de la curva 14 en ambas ocasiones para conservar su ventaja durante los reinicios tras el coche de seguridad, y tenía el ritmo en la mano para hacer funcionar una estrategia de dos paradas sin demasiadas pérdida de tiempo.

Hay que admitir que Pérez sacó la pajita más corta en la estrategia y se quedó por detrás de Norris y Charles Leclerc después de su segunda parada, pero si no hubiera estado tan lejos de Verstappen, entonces la doble detención podría haber ofrecido al mexicano una segunda mitad más feliz.

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

2. McLaren

Marcando el exceso de curvas de baja velocidad y curvas de radio largo, McLaren anticipó problemas en China - "limitación de daños", como lo llamó el director del equipo, Andrea Stella. Pero Norris y McLaren hicieron una carrera increíblemente fuerte para asegurarse la segunda posición; aunque pareció que el equipo podría haber perdido la oportunidad de parar a Norris bajo el Virtual Safety Car, el retraso para retirar el Sauber de Valtteri Bottas ofreció una segunda oportunidad.

Cuando Red Bull volvió a parar, Norris se colocó segundo. Y lo que es más importante, su ritmo de carrera fue un poco superior al de Pérez, lo que le permitió mantener una diferencia de cinco segundos sobre el tercer clasificado y hacerse con un podio sorpresa.

Oscar Piastri al principio tuvo problemas con Norris y no pudo seguir a su compañero de equipo más experimentado, pero hizo un trabajo admirable al mantener a Lewis Hamilton detrás a pesar de los daños en el difusor sufridos tras ser impactado por Daniel Ricciardo.

No fue el rendimiento que la mayoría esperaba de Ferrari, pero eso no es culpa del equipo; el esperado graining del neumático delantero no estuvo presente en Shanghái y por lo tanto no tuvo una ligera ventaja que explotar. En cualquier caso, ambos pilotos consiguieron hacer funcionar la estrategia de una sola parada a pesar de los indicios de pérdida de ritmo en las últimas fases de la carrera.

Leclerc se defendió bien de Pérez tras los períodos de coche de seguridad, pero al final no tuvo el ritmo suficiente en reserva para sofocar al piloto de Red Bull durante demasiado tiempo. Por su parte, Sainz tuvo un trabajo más precario a la hora de gestionar sus neumáticos duros durante un stint de 38 vueltas, pero mantuvo la vida en ellos lo suficiente como para anotarse un trabajado quinto puesto.

4. Haas

Haas, otro equipo que preveía problemas en China, consiguió un valioso punto gracias a Nico Hulkenberg, que tuvo un fuerte ritmo sobre los demás pilotos de la zona media. Clasificarse noveno ayudó bastante a la situación, y Hulkenberg consiguió luchar con un Hamilton en recuperación hasta el final del gran premio.

El toque de Kevin Magnussen a Tsunoda tras la resalida fue torpe y merecedor de la penalización que recibió, pero tuvo un ritmo decente para intentar recuperarse. No obstante, Hulkenberg está ejerciendo una clara ventaja en el campamento de Haas y Ayao Komatsu haría bien en retener al ex piloto de Renault, mientras Audi sigue husmeando entre los pilotos más establecidos de la parrilla para su futuro equipo en la F1.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

5. Aston Martin

Poner a Fernando Alonso con los neumáticos blandos durante el período de coche de seguridad podría haber prometido algo más que un poco de diversión frente a los que corrían con el compuesto duro, pero inicialmente parecía incongruente con las estrategias de los otros equipos. En realidad tampoco ofreció mucho, salvo un movimiento sobre Carlos Sainz, y sólo hizo necesaria otra parada en boxes donde tuvo que volver a ganar terreno con el neumático medio. Pero esa era la esquina en la que Aston se había metido, ya que no tenía más neumáticos duros con los que jugar - si eso es un fallo del equipo o un problema de fin de semana de sprint es probablemente subjetivo en este momento.

En cualquier caso, Alonso dio un buen espectáculo en la salida al adelantar a Pérez y luego hizo el trabajo duro en la emoción del final de la carrera con sus movimientos a través del orden para conseguir un sólido séptimo puesto.

Stroll recibió una penalización de 10 segundos por chocar con su AMR24 contra la parte trasera de Ricciardo momentos antes de la reanudación inicial, causando graves daños en el difusor del piloto de RB.

Un sólido botín de puntos, sobre todo teniendo en cuenta sus dificultades en la clasificación. George Russell recuperó terreno en la salida para asegurarse algo más que puntos simbólicos e incluso estuvo a punto de disputarle el quinto puesto a Sainz antes de cuidar para conservar la sexta plaza.

La recuperación de Lewis Hamilton también fue sólida, incluso después de un lento progreso en el primer stint, ya que el neumático blando no dio mucho de sí en la lucha con los coches de atrás. Utilizar el período de VSC para montar los neumáticos duros no sólo le permitió mitigar el tiempo que perdió con las dos paradas, sino que también le dio paridad con el resto de la parrilla en términos de estrategia. Podría haber hecho más incursiones para pasar a un herido Piastri hacia el final, pero el ritmo de McLaren fue en última instancia mejor - con o sin daños.

Un nuevo suelo y un chasis más ligero se habían preparado con antelación, y Esteban Ocon utilizó esos nuevos componentes para situarse en la cúspide del top 10 en una carrera que mostró signos prometedores para los desarrollos de Alpine.

La tórrida temporada de la escudería francesa continúa sin puntos en la tabla, pero Ocon al menos se situó a tres segundos de Hulkenberg para demostrar cierto grado de movilidad ascendente y optimismo en el equipo de Enstone.

La carrera de Pierre Gasly fue menos fortuita al haber estado un poco en la guerra, aunque se podría argumentar que estuvo demasiado ansioso por lanzarse a la escapatoria a la caza de una penalización. Sin embargo, tanto en la clasificación como en la carrera, hizo un buen trabajo, a pesar de la falta de actualizaciones en su coche. Tendrá el nuevo paquete en Miami.

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Perjudicados por la decisión de Pirelli de aumentar la presión de los neumáticos de salida en 1 psi, Williams nunca pareció realmente dispuesto a entrar en la lucha por los puntos; Alex Albon se acercó a Ocon hacia el final, pero la brecha creció ligeramente cuando el piloto anglo-tailandés no pudo avanzar más. El equipo, que ya se encontraba en una situación comprometida, intentó mejorar su rendimiento a baja velocidad con sus retoques de puesta a punto posteriores al sprint, pero a costa del rendimiento a alta velocidad.

No obstante, a Albon le resultó difícil conseguir que el tren delantero mordiera en las zonas de frenada más duras, por lo que el 12º puesto fue probablemente el máximo resultado alcanzable dadas las limitaciones del coche. Logan Sargeant recibió una penalización de 10 segundos por parecer adelantar a Nico Hulkenberg que salía de boxes tras la línea del coche de seguridad, aunque podría interpretarse como dura dado que los márgenes eran estrechos.

9. Sauber

Zhou Guanyu dio al público chino algo por lo que sonreír con algunos adelantamientos hacia el final después de una petición tardía de neumáticos blandos, pero el piloto nacido en Shanghái ya estaba fuera de la lucha por los puntos. Una parada en boxes de cinco segundos también minó su carrera y podría decirse que le costó la oportunidad de desafiar a Gasly, pero al menos Sauber ya no está desconcertado por las paradas que duraban alrededor de 30 segundos. Debería haber una solución para Imola.

Bottas parecía en la lucha por un punto, sin embargo, pero su unidad de potencia de Ferrari murió en la vuelta 20 para producir el primer período de coche de seguridad... finalmente, como la FIA demoró en su proceso de toma de decisiones después de sacar las banderas amarillas inicialmente.

Tanto Ricciardo como Yuki Tsunoda se vieron envueltos en incidentes que pusieron fin a su carrera en la primera reintroducción del coche de seguridad hacia los boxes; Ricciardo fue arrollado por Stroll y sufrió graves daños en el suelo, mientras que Tsunoda tuvo que lidiar con Magnussen, que lo embistió lánguidamente en la curva 6 en la reanudación.

Ninguno de los dos pilotos de RB tuvo la culpa, pero la decisión de situar a la escudería italiana al final de la lista tiene que ver con a) la mala suerte, y b) la estrategia prevista, que le hizo renunciar a un posible final en los puntos.

El equipo decidió no hacer entrar en boxes a Ricciardo, entonces noveno, bajo el coche de seguridad. El australiano tuvo que parar de nuevo, ya que hasta ese momento sólo había montado neumáticos medios, y una parada con el coche de seguridad podría haberle permitido mantenerlos, suponiendo que hubiera otro juego de duros disponible. Las primeras paradas de Tsunoda tampoco ayudaron a la causa del piloto japonés, que esperaba recuperarse de una mala sesión de clasificación.