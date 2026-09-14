GP de Azerbaiyán de F1 2026: ¿por qué se disputa el sábado y no el domingo?

La campaña 2026 de Formula 1 está llegando a su fin, con 14 de las 23 rondas actualmente programadas ya completadas tras el Gran Premio de España del pasado fin de semana.

Kimi Antonelli se llevó la victoria en Madrid el domingo, lo que marcó el final de la etapa europea del calendario, con Azerbaiyán como próxima cita antes de una serie de carreras de larga distancia en Asia y América.

Pero la cita de Baku se celebra un sábado en 2026, así que ¿por qué es así?

¿Por qué el GP de Azerbaiyán 2026 es un sábado?

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 tendrá lugar el sábado 26 de septiembre - una semana después de su fecha de 2025 - pese a que inicialmente estaba programado para el domingo 27. Se hizo un ajuste en junio del año pasado "tras una solicitud del promotor de Azerbaiyán y las partes gubernamentales pertinentes", según un comunicado de F1 en aquel momento.

Esto se debe a que el Día del Recuerdo de Azerbaiyán se celebra anualmente el 27 de septiembre, cuando el país euroasiático entra en una jornada de luto. El pueblo de Azerbaiyán dedica sus pensamientos al personal militar y a quienes murieron durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh, también conocida como la Guerra Patriótica.

Pero es algo reciente, porque la guerra estalló el 27 de septiembre de 2020 en la región de Nagorno-Karabakh, disputada entre Azerbaiyán y Armenia. La guerra duró 44 días y terminó con una victoria de Azerbaiyán, lo que encendió protestas antigubernamentales en Armenia.

Según el gobierno de Azerbaiyán, 2.783 de sus soldados murieron durante el conflicto. Así que, con el Día del Recuerdo de Azerbaiyán el domingo 27 de septiembre, todo el fin de semana de F1 se adelantará un día, lo que significa que el día de prensa será el miércoles, las FP1 y FP2 el jueves, las FP3 y la clasificación el viernes, y el gran premio de 51 vueltas en sí el domingo.

¿Es habitual que una carrera de F1 no se celebre en domingo?

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aunque es habitual que la F1 celebre sus grandes premios en domingo, ha habido varias ocasiones en las que una carrera se ha disputado en otro día. De hecho, todos los días de la semana han albergado alguna, y comenzó con el Gran Premio de Gran Bretaña de 1950, que se celebró en Silverstone un sábado.

El Gran Premio de Gran Bretaña siguió celebrándose en sábado cada año hasta 1975, lo que significa que, por entonces, una carrera que no fuera en domingo era bastante común. Especialmente cuando las Indianapolis 500 estuvieron técnicamente en el calendario entre 1950 y 1960, porque tradicionalmente se celebraban el 30 de mayo, salvo cuando esa fecha caía en domingo. En esas situaciones, los coches corrían en The Brickyard al día siguiente.

Pero, a medida que pasaban las temporadas, simplemente se convirtió en la norma que los grandes premios se celebraran en domingo, y el Gran Premio de Sudáfrica de 1985 - disputado un sábado - fue la última carrera no celebrada en domingo hasta que Las Vegas regresó al calendario en 2023.

La ciudad estadounidense ha celebrado su carrera en sábado cada año desde entonces, mientras que en 2024 Bahréin y Arabia Saudita también celebraron sus grandes premios en sábado debido al inicio del Ramadán.

Las posiciones del campeonato de pilotos de F1 2026 antes del GP de Azerbaiyán