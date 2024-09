Piastri gana, Checo Pérez choca con Sainz y Colapinto entra en los puntos en Bakú F1

Leclerc movió bien desde la pole position y mantuvo el primer lugar delante de Piastri, mientras que Pérez logró igualar a Sainz en el camino a la primera curva y luego adelantarlo al llegar a la segunda para ser tercero, igual a como Verstappen hizo con Russell para colocarse quinto.

Colapinto mantuvo el octavo puesto en el inicio detrás de Alonso, y Albon, que fue el único entre los diez primeros que arrancó con neumáticos duros en vez de medios, perdió inicialmente con Oliver Bearman, pero luego recuperó el noveno puesto.

Un buen avance tuvo Norris desde la 15º posición y pronto ya era 12º, optando por el compuesto duro de Pirelli para la primera parte de la carrera en Bakú.

En seis vueltas de carrera, Piastri marcaba el récord para mantenerse a menos de un segundo de Leclerc, pero el de Ferrari respondía en el siguiente giro con otro récord -1m48s052- para romper la barrear del DRS respecto del de McLaren.

Por su parte, Pérez transitaba en relativa soledad en el tercer lugar, ya que no lograba seguir el ritmo de los dos punteros, pero mantenía a Sainz a dos segundos de distancia, mientras que Verstappen no atacaba al español.

Colapinto tuvo un buen ritmo en las vueltas iniciales, girando a un segundo de distancia de Alonso, aunque Albon no le perdía pisada a su compañero de equipo argentino pese a tener neumáticos duros.

Con diez vueltas cumplidas, Pérez había comenzado a girar a un ritmo similar al de Leclerc, lo que significaba que el mexicano se acercaba a poco más de un segundo de Piastri, quien por su parte caía a más de tres segundos del líder.

Colapinto fue el primero en detenerse en los pits en la 11º vuelta para cambiar de neumáticos medios a los duros, regresando en la 15º posición, y Alonso lo seguía en la vuelta siguiente para cubrir al argentino de un undercut. Esto le dejaba pista libre a Albon, quien ascendía al séptimo puesto.

Pérez entró en boxes en la 14º vuelta para montar los duros y regresaba en el sexto lugar detrás de Norris, y McLaren le dio la orden al británico de retener al mexicano para ayudar a Piastri, quien fue a pits dos giros más tarde y logró salir adelante, evitando el undercut.

Leclerc entró en pits en la 17º vuelta para ceder el liderato solo de forma momentánea, ya que Sainz pararía en el siguiente giro para devolver a su compañero al frente del clasificador.

Sin embargo, Piastri pudo adelantar a Albon, quien aún no se había detenido, para no perderle pisada a Leclerc, algo que no pudo hacer Pérez, ya que el mexicano debió estar toda una vuelta detrás del piloto de Williams, lo que le costó dos segundos cruciales.

El de McLaren se sintió muy bien con los neumáticos duros y fue al ataque contra el de Ferrari, logrando adelantarlo con una osada maniobra en la primera curva para tomar la primera posición de la carrera.

Pérez también intentó ir por Leclerc, pero el monegasco se mantuvo en zona de DRS de Piastri, lo que lo ayudó a defenderse en un momento en que los tres primeros estaban separados por solamente un segundo.

Más atrás en el orden, Colapinto marcaba sus mejores vueltas de la carrera y adelantaba a Gasly, quien todavía no había pasado por pits, para tomar el décimo puesto, volver a la zona de puntos y mantenerse cerca de Alonso.

En 24 vueltas de carrera, Norris y Verstappen se encontraban en la pista, y el de McLaren, pese a sus neumáticos más viejos, conseguía frenar al de Red Bull en el duelo por la sexta posición, que también podría ser la pelea por el campeonato.

Cumplida la primera mitad del gran premio, Piastri lideraba con siete décimas sobre Leclerc, quien a su vez le llevaba poco más de un segundo a Pérez en un top 3 que aún se mantenía muy apretado, con Sainz en el cuarto puesto a casi diez segundos del mexicano.

El monegasco realizó algunos intentos de adelantamiento en la primera curva, pero el australiano pudo mantenerlo a raya, con un Pérez que los seguía con atención y sin perderles pisada.

Albon realizó un gran stint de 31 vueltas con los duros antes de ir a los pits mientras ocupaba la quinta posición, sosteniendo detrás a Norris y a Verstappen, volviendo a la pista en el 11º lugar con neumáticos medios.

Colapinto, con el otro monoplaza de Williams, llegaba a entrar en zona de DRS de Alonso, pero luego perdía un poco de terreno y era adelantado por Hulkenberg y a Albon, y era seguido de cerca por Bearman y Hamilton.

Con la pista libre, Norris continuaba sin parar en boxes y se alejaba de Verstappen, quien un par de giros después incluso era adelantado por Russell, lo que dejaba a las claras la difícil carrera del tricampeón mundial.

Entrados en las 15 vueltas finales, Leclerc se mantenía a menos de un segundo de Piastri y Ferrari intentaba engañar a McLaren con una “falsa” parada en pits, pero los de Woking no reaccionaban y mantenían a su piloto en la pista.

El que sí se detenía al fin era Norris, quien fue a los pits al terminar la 37º vuelta para dejar los duros y montar los medios, regresando en la séptima posición a 15 segundos de Verstappen y con un claro objetivo de ir por el neerlandés en la última parte del gran premio.

Pérez, después de caer a más de dos segundos de Leclerc, luego recuperaba el ritmo para volver a zona de DRS del monegasco, pero también debía estar atento a un Sainz que poco a poco se fue acercando hasta estar a dos segundos a ocho vueltas de la bandera a cuadros.

Piastri encontró un gran ritmo y marcó su mejor vuelta personal con 1m47s060 en la 47º vuelta para alejarse más de dos segundos de un Leclerc que se quedaba sin neumáticos traseros, lo que dejó al de Ferrari con Pérez y Sainz en zona de DRS al entrar en los tres giros finales.

Más atrás en el orden, Norris adelantaba fácilmente a Verstappen para tomar la sexta posición en la vuelta 49, y Colapinto hacía lo propio con Hulkenberg para meterse en la décima posición.

El caos llegó en la 50º vuelta, cuando Pérez intentó adelantar a Leclerc por fuera en la primera curva, pero el monegasco lo cerró a la salida y el mexicano fue adelantado por Sainz. Después, al salir de la curva dos, Sainz pareció moverse ligeramente hacia la izquierda y se enganchó con Pérez, lo que llevó a los dos contra el muro.

La carrera fue neutralizada con Virtual Safety Car hasta el final y Piastri se llevó la victoria seguido de Leclerc, mientras que Russell pescó el podio con el tercer lugar, seguido de Norris, Verstappen, Alonso y Albon.

Colapinto, por su lado, aprovechó para avanzar al octavo puesto y sumar sus primeros puntos en la F1 en apenas segunda carrera, dejando atrás a Hamilton y a Bearman, quien completó los diez primeros.

Fórmula 1 - Gran Premio de Azerbaiyán - Resultados de la carrera