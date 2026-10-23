Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Leclerc lidera por poco sobre Verstappen la FP1 del GP de Estados Unidos y Colapinto es 17º

Charles Leclerc, con Ferrari, marcó el mejor tiempo en el primer entrenamiento del GP de Estados Unidos de F1 en Austin, seguido de cerca por Max Verstappen, de Red Bull. Franco Colapinto se ubicó 17.º y Checo Pérez cedió su coche a Colton Herta.

Federico Faturos

Editado: 23 oct 2026, 18:30

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Ferrari arrancó el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos en lo más alto de la mano de Charles Leclerc, que lideró el primer ensayo en el Circuito de las Américas.

Fue una sesión dominada por el equipo de Maranello: en diez minutos transcurridos, Hamilton marcaba el rumbo con una vuelta de 1m37s235, seguido por Leclerc, ambos con neumáticos medios, que este fin de semana son el compuesto C3 de la gama de Pirelli.

Leclerc luego tomó la delantera de manos de Hamilton al girar en 1m36s761, con el británico a 0s074 en un momento en que Ferrari se mostraba muy por delante, ya que Norris, tercero, se encontraba a siete décimas.

Leclerc aprovechó ese momento para llevar la referencia a 1m36s052, ahora seguido por Verstappen a tan solo 0s084. Norris, en tanto, quedaba tercero a 0s245, seguido de Antonelli, Hamilton y Russell.

Verstappen desplazó a Leclerc de la cima con un registro de 1m35s860 obtenido en su segundo intento de vuelta rápida, pero poco después perdió ese registro porque excedió los límites de la pista en la curva 19, la penúltima del trazado.

Esto dejó a Leclerc al frente de manera definitiva, ya que luego los equipos cambiaron el foco a trabajar en el ritmo de carrera para el domingo y ya no hubo cambios en el clasificador.

De esta manera, el monegasco lideró por delante de Verstappen y Norris, seguidos por los Mercedes de Russell y Antonelli, mientras que Hamilton tuvo que conformarse con la sexta posición final, a medio segundo de su compañero de equipo.

Oscar Piastri terminó séptimo con el segundo McLaren, mientras que Gabriel Bortoleto, de Audi, y los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson completaron el top 10.

Colapinto termina 17º en la FP1 de Austin con una penalización para el domingo

Franco Colapinto fue el primero en salir a la pista cuando el semáforo se puso en verde en una primera práctica que arrancó con 27 grados de temperatura ambiente y 40 grados sobre el asfalto en una soleada jornada en Austin.

Sin embargo, el argentino colocó un tiempo en el clasificador ya bien entrada la sesión: giró en 1m38s677 para colocarse 13.º con neumáticos blandos, poco antes de que comenzaran los simulacros de clasificación para los equipos de punta.

Colapinto se mantuvo en pista con los neumáticos C5 y mejoró su marca a 1m38s121, con lo que se mantuvo 13.º, antes de caer al 17.º puesto final que obtuvo, dos lugares por detrás de Pierre Gasly.

El piloto de 23 años tendrá que cumplir una penalización de diez lugares para la carrera del domingo en Austin por cambios en su unidad de potencia que exceden el límite reglamentario para la temporada.

Checo Pérez cede su Cadillac a Colton Herta

Sergio Pérez siguió el desarrollo del primer entrenamiento del día desde el garaje de Cadillac mientras Colton Herta disputaba su cuarta y última FP1 de la temporada 2026.

El piloto estadounidense terminó último la sesión con un mejor tiempo personal de 1m39s979 que lo dejó a nueve décimas de Valtteri Bottas, que fue penúltimo en el otro Cadillac.

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