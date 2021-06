Cómo Verstappen se "encendió" por un comentario de su ingeniero

Verstappen dijo después de conseguir la pole para el GP de Francia del pasado fin de semana que "siempre estás un poco por debajo del potencial en tu primera salida (de Q3)" cuando los pilotos tienen la tarea de pasar la Q2 con los neumáticos medios para ganar una ventaja en la estrategia de carrera antes de cambiar a los blandos para la instancia final de la sesión.

Después de que lo hiciera de nuevo en la clasificación del sábado en el Red Bull Ring -al igual que Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, los únicos otros pilotos que intentaron pasar con el compuesto más duro de la Q2 a la Q3- Motorsport.com preguntó a Verstappen en la rueda de prensa posterior a la sesión si esa transferencia había sido diferente esta vez.

Pero Verstappen tenía una explicación diferente de por qué el tiempo que le dio la pole, un 1m03.841s, llegó en su primera salida de la Q3, aunque el 1m03.919s que marcó en su segundo intento también habría sido lo suficientemente bueno para llevarse la sexta pole de su carrera en la F1.

Red Bull y Mercedes suelen enviar a sus pilotos de vuelta con los blandos para los instantes finales en el segmento medio de la clasificación, sólo en caso de que estén en peligro de ser eliminados con sus tiempos establecidos con un neumático más duro y para que puedan tener sus ojos en el top 10.

En ese momento del sábado, Verstappen levantó rápidamente al salir de la curva 1 porque se encontró con tráfico, lo que, según dijo, le llevó a recibir una reprimenda de su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, cuando volvió al garaje de Red Bull.

"Creo que mi ingeniero me ha encendido porque estaba enfadado porque no hice la vuelta con los blandos", dijo Verstappen. "Me habló por radio cuando llegué a boxes y me dijo: 'Sé que fuiste retenido en la curva 1, pero deberías haber dado la vuelta para ver cómo funcionaban los neumáticos'".

"No le contesté, pero creo que en secreto me encendió a empujar un poco más en esa primera salida de la Q3".

Cuando se le preguntó qué tan bien sentía que había rendido para obtener su segunda pole consecutiva y la tercera en 2021, Verstappen respondió: "Sí, creo que ha resultado bastante bien en la clasificación, hemos hecho unos pequeños ajustes y parece que ha sido un buen paso adelante".

"Se trataba de pasar con los neumáticos, asegurándose de que se clasificaría en el medio en la Q2, porque las brechas por aquí con todos los otros equipos, así, son bastante pequeñas".

"Así que no fue muy fácil pasar la Q2 con ese neumático. Pero lo hemos conseguido. Estoy bastante satisfecho con la Q3, la primera vuelta fue bastante buena".

"Mi segunda salida fue un poco peor, simplemente porque fui el último en el tren, así que mis neumáticos creo que estaban un poco demasiado fríos para empezar la vuelta. Pero, no obstante, ha sido una buena clasificación".

Galería: Las mejores fotos del sábado en el GP de Estiria

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Charles Leclerc, Ferrari SF21 1 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 29 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 3 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 4 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 5 / 29 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 6 / 29 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 7 / 29 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 sale de pits 8 / 29 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 9 / 29 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 10 / 29 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 11 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 hace un trompo 12 / 29 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Otmar Szafnauer, director del equipo y consejero delegado de Aston Martin F1, en el muro de boxes 13 / 29 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 14 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 15 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 16 / 29 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images El número de carrera en el coche de Lewis Hamilton, Mercedes W12 17 / 29 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Mick Schumacher, Haas VF-21, practican la arrancada 18 / 29 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los mecánicos mueven los coches de Valtteri Bottas, Mercedes W12, y Lewis Hamilton, Mercedes W12, en el carril de boxes 19 / 29 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 20 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Segundo puesto Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme después de la clasificación 21 / 29 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Segundo puesto Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme después de la clasificación 22 / 29 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, en Parc Ferme 23 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, en Parc Ferme 24 / 29 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, en Parc Ferme celebra con el equipo 25 / 29 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Segundo puesto Lewis Hamilton, Mercedes felicita al ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, en Parc Ferme 26 / 29 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Segundo puesto Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme después de la clasificación 27 / 29 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 28 / 29 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing en Parc Ferme 29 / 29 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

