Lluvia de sanciones para Alfa Romeo en el GP de Hungría

Era un domingo para aprovechar por parte de Alfa Romeo luego de cómo se abrió la carrera por los accidentes de la primera curva, pero la escudería de Hinwil se fue con las manos vacías a diferencia de uno se sus rivales directos, el equipo Williams. Y para colmo de males, acumuló varias sanciones.

Durante el gran premio hubo una penalización de diez segundos contra Raikkonen porque en la parada en boxes con motivo de la reanudación de la carrera tras el accidente de la salida, el coche del finlandés fue enviado al pitlane justo cuando Nikita Mazepin entraba en boxes. Los dos coches hicieron contacto y el de Haas tuvo que retirarse de la carrera con la suspensión delantera dañada.

Según explicó Raikkonen luego, no fue un fallo del equipo de Alfa Romeo, sino un problema técnico. "Hubo un problema con los semáforos", se refiere al sistema rojo-verde para indicar si se tiene vía libre o no. "El resultado fue una colisión con Mazepin. Hasta la penalización estaba claramente en los puntos. Pero entonces no había mucho que pudiera hacer desde atrás", lamentó el finlandés.

Tras la penalización, Raikkonen terminó una vuelta abajo respecto de los líderes, en la 11° posición, quedándose a las puertas de los puntos, en ese momento. Sin embargo, debido a la descalificación de Sebastian Vettel, quien había llegado segundo con su Aston Martin, Raikkonen subió a la décima posición y, por tanto, a los puntos.

Por su parte, su compañero de equipo, Giovinazzi, ya había recibido una reprimenda el sábado y una multa por dos incidentes. Pero el italiano también fue sancionado el domingo.

Durante la carrera, Giovinazzi recibió una penalización de diez segundos por exceder claramente el límite de velocidad en el pit lane. En lugar de los 80 km/h permitidos como máximo, el italiano fue señalado a 105,6 km/h y, por tanto, iba a 25,6 km/h de más. Giovinazzi terminó 14°, lo que se convirtió en 13° tras la sanción a Vettel.

"Con la penalización tras la reanudación, nuestra carrera estaba más o menos acabada", admite Giovinazzi y explica: "Íbamos bien cuando estábamos libres. Pero como estuve persiguiendo a otros coches durante la mayor parte de la carrera, es difícil decir lo fuerte que podría haber sido nuestro ritmo".

Por cierto, el motivo de la multa de 5.000 euros del sábado fue una escena muy similar a la que se produjo en torno a Raikkonen en la carrera. El incidente ocurrió en la tercera práctica cuando Giovinazzi salió del garaje justo cuando pasaba Lance Stroll, de Aston Martin. Se produjo una colisión que dañó el alerón delantero del C41 de Giovinazzi. Alfa Romeo admitió el error, pero no pudo evitar la multa.

Giovinazzi también recibió una advertencia en la tercera sesión de entrenamientos libres del sábado. El motivo fue que, en opinión de los comisarios de carrera, había bloqueado a Pierre Gasly, de AlphaTauri. El francés estaba en una vuelta rápida mientras Giovinazzi en una de salida de los boxes. A la salida de la curva 13, la penúltima del circuito, se "interpuso" en el camino de Gasly, que venía por detrás, mientras conducía lentamente. La reprimenda fue la primera para Giovinazzi esta temporada.