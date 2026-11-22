Fórmula 1 Las Vegas GP

Cinco conclusiones rápidas del GP de Las Vegas de F1 2026

Max Verstappen gana una carrera en Las Vegas definida por el rebufo

Motorsport.com Staff

Editado: 22 nov 2026, 5:50

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Las Vegas consigue la carrera en pelotón que tanto ansiaba

En la capital artificial del entretenimiento de Estados Unidos, la F1 ofreció el espectáculo más artificial y entretenido. Qué apropiado.

Las carreras tipo yo-yo de los primeros días de la temporada 2026 volvieron a quedar plenamente expuestas, con la falta de energía eléctrica disponible en la recta de casi dos kilómetros del Strip recuperando los adelantamientos impulsados por la batería. Durante un rato pareció que estábamos viendo las Indy 500, con los coches de punta intercambiando el liderato sin poder escaparse del resto del pelotón.

Eso derivó en numerosos cambios de posición y muchas luchas rueda a rueda, para alegría del público con entradas agotadas y de los responsables del evento.

Sin duda no es para todos, pero no se puede negar que hubo algo para ver. Y, desde luego, fue mucho mejor de ver que el Gran Premio de España del Madring.

- Fil Cleeren

Ferrari en crisis mientras Hamilton y Leclerc vuelven a chocar

Ferrari llegó a Las Vegas con dos objetivos claros: intentar ganar (naturalmente) e intentar asegurarse el segundo puesto en el campeonato mundial de constructores de F1. Si bien el primer objetivo iba a ser una tarea muy difícil dada la falta de potencia de motor de la Scuderia en las largas rectas de Las Vegas, no perder más de 10 puntos con Red Bull era totalmente realista para asegurar la P2.

Pero entonces los objetivos sin resolver volvieron a aparecer.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc parecen incapaces de correr entre ellos como compañeros de equipo. Eso quedó claro en México, cuando se costaron mutuamente la victoria, pero las charlas para aclarar las cosas supuestamente habían resuelto todo eso en Brasil. Dos semanas después, está peor que nunca.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

Hamilton descargó su furia contra Leclerc por pelear con él dentro del pelotón durante el acto inicial de la 'carrera' de succión y empuje de batería del GP de Las Vegas, con el monegasco en escena cuando se fue de pista y se mantuvo por delante de Lando Norris para recibir una penalización de 10 segundos.

Después de tener que cumplir su penalización una vuelta después del período de safety car, para no retrasar a Leclerc, que venía detrás, la pareja reanudó sus desacuerdos en pista y fue el turno de Leclerc de cometer el error. Pero esta vez golpeó a su compañero de equipo, hizo trompear a Hamilton y se ganó una penalización de 10s. Lo que sea que se haya dicho en Brasil claramente entró por un oído y salió por el otro.

- Haydn Cobb

Verstappen vs Russell: Max vuelve a ganar

Una vieja rivalidad se reavivó este fin de semana en Las Vegas después de un incidente durante la FP3, la sesión que normalmente genera menos titulares en un fin de semana de Gran Premio. Verstappen y Russell fueron rueda a rueda como si estuvieran peleando por posición en una carrera, y el británico no se guardó nada al hablar después con la prensa, al afirmar que su rival "cree que es más importante que todos los demás" y que "alguien tiene que ponerlo en su lugar".

Hubo una mezcla de rivalidad y juego psicológico, con los dos pilotos peleando también por el segundo puesto en el campeonato de pilotos. Sin embargo, ganarle a Verstappen en los juegos mentales es casi tan difícil como ganarle en pista, y el neerlandés apenas reaccionó a los comentarios de Russell.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Saliendo primero y segundo, no hubo drama entre ellos en el inicio de la carrera, pero la pareja pasó a intercambiar el liderato varias veces en una serie de adelantamientos. Al final, Verstappen siempre pareció tener la situación bajo control: cada vez que Russell lograba superarlo, el neerlandés respondía, demostrando que los ataques verbales del día anterior no lo habían afectado en lo más mínimo.

Finalmente, Russell salió perdiendo y terminó lejos de los puestos de podio, mientras que Verstappen ganó la carrera y quedó cada vez más cerca de asegurarse el segundo puesto en el campeonato.

- Jose Carlos de Celis

El veredicto del ADUO de la FIA no estaba tan alejado

Cuando empezó a correr la voz por el paddock en torno al Gran Premio de Mónaco de que la FIA había decidido que Red Bull tenía una unidad de potencia de referencia en la F1 en 2026, muchos pensaron que era una mala broma. Red Bull ni siquiera estaba cerca de luchar por victorias al comienzo del campeonato, y el veredicto sonaba casi ridículo.

Sin embargo, quizá el motor no era realmente lo que estaba frenando al equipo de Milton Keynes, sino el propio coche. Ese coche ahora está en gran medida resuelto, y Max Verstappen pelea de manera constante al frente. Y el Gran Premio de Las Vegas, con Verstappen e Isack Hadjar luchando con Mercedes en igualdad de condiciones, quizá confirme que las mediciones de la FIA no estaban tan alejadas desde un principio.

- Oleg Karpov

Gasly finalmente obtiene su recompensa en Las Vegas

Pierre Gasly ha hecho de Las Vegas algo parecido a una especialidad desde su llegada al calendario en 2023. Dos veces clasificó en la segunda fila, e incluso el año pasado, en un Alpine que normalmente estaba condenado al fondo de la parrilla, llegó a la Q3. Sin embargo, hasta este fin de semana, nunca había sumado un punto allí.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Su ritmo volvió a quedar en evidencia esta vez. Gasly fue segundo sobre mojado en la FP2 y volvió a impresionar en la Q2, aunque el noveno puesto en la Q3 le dejó la sensación de haber perdido una oportunidad.

La carrera finalmente trajo la recompensa que su velocidad alrededor del Strip venía prometiendo desde hacía tiempo. Gasly avanzó pronto y pasó buena parte del gran premio en la pelea por un podio. Ese desafío se desvaneció a 15 vueltas del final, pero el quinto puesto fue una recompensa merecida.

Después de que Alpine hubiera sumado apenas un punto en los seis grandes premios anteriores, el resultado de Gasly, respaldado por el sexto puesto de Franco Colapinto, fue exactamente lo que el equipo necesitaba. El doble abandono de Racing Bulls permitió a Alpine recuperar algo de terreno en la pelea por el quinto puesto, aunque alcanzar a su rival en las dos últimas rondas todavía parece una tarea muy complicada.

Buena parte del ritmo de Alpine probablemente se debió a las características del circuito. Hay algunos paralelismos con Monza, donde Gasly consiguió una pole sorpresa en septiembre, pero Qatar también podría favorecer al A526 mientras el equipo busca cerrar la temporada con una nota más positiva.

- Federico Faturos

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