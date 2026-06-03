Las 10 cosas que debes saber sobre el Gran Premio de Mónaco de F1

Olvídate del brillo y el glamour de Las Vegas, Abu Dhabi, Singapur o Miami. La Fórmula 1 regresa a Europa para lo que muchos consideran la cumbre de todas las carreras de F1: el Gran Premio de Mónaco.

Tras comenzar la temporada con visitas a Oceanía, Asia y Norteamérica, la Fórmula 1 finalmente ha regresado a Europa, el corazón tradicional del campeonato. Este fin de semana se celebrará la 83ª edición del Gran Premio de Mónaco, un evento que se disputa en las mismas calles de Montecarlo desde 1929, lo que lo convierte en una de las competiciones de automovilismo más antiguas que aún existen.

Aquí tienes 10 datos sobre la legendaria carrera a través de las estrechas calles del principado.

1. Valor histórico

Así que el Gran Premio de Mónaco existe desde hace casi cien años y figura en el calendario del Mundial desde el inicio de la Fórmula 1 en 1950, al igual que Gran Bretaña, Italia y Bélgica. Sin embargo, la carrera no se disputó entre 1951 y 1955, ni en 2020, por lo que Mónaco ocupa 'solo' el tercer lugar en la clasificación de los GP más disputados que cuentan para el Mundial. Mónaco fue anfitrión de una carrera oficial de F1 en 71 ocasiones, Gran Bretaña e Italia en 76 ocasiones cada una y Bélgica suma 70 ocasiones.

William Grover-Williams ganó el primer Gran Premio de Mónaco en 1929 con un Bugatti T35B. Photo by: Motorsport Images

2. Cambios mínimos

Lógicamente, el Circuit de Monaco apenas ha sido modificado en todas esas décadas. La estructura de las calles apenas permite introducir cambios, pero aquí y allá en los últimos setenta años se ha arañado algún metro. El circuito original de F1 de 1950 medía 3.180 metros. Mientras tanto, la distancia se ha ampliado hasta 3.337 metros gracias a algunos ajustes a la salida del túnel, en la zona de la piscina y en Tabac.

3. Circuito más corto, distancia de carrera más corta

El trazado de Mónaco es el más corto del calendario de F1. Con una longitud de 260 kilómetros, la carrera también es la más corta de la temporada y la única que no cumple con las reglas estándar, que establecen que un Gran Premio debe tener al menos 305 kilómetros.

Sin embargo, ningún otro Gran Premio del calendario tiene tantas vueltas, concretamente 78. Esa es la cifra más alta; la única excepción fue el Gran Premio de Sakhir de 2020, disputado a 87 vueltas.

4. Récord de ganadores

Graham Hill es el auténtico Mr. Monaco. El legendario campeón del mundo británico ganó en Mónaco cinco veces y con ello fue durante años el poseedor del récord. En 1993 fue superado por Ayrton Senna, que ese año logró su sexta victoria en la Côte d'Azur.

Coureur Aantal zeges Monaco Edities Ayrton Senna 6 1987, 1989-1993 Graham Hill 5 1963-1965, 1968, 1969 Michael Schumacher 5 1994, 1995, 1997, 1999, 2001 Alain Prost 4 1984-1986, 1988

Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Mónaco en tres ocasiones, mientras que Fernando Alonso y Max Verstappen lo consiguieron dos veces cada uno.

5. Parte de la Triple Corona

Siempre da pie al debate: la Triple Corona del automovilismo. Las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans forman parte de ella sin discusión, pero ¿es el GP de Mónaco o un título mundial de Fórmula 1 el tercer componente de la lista? Sea como sea: solo un piloto consiguió hacerse con el título de ganador de la Triple Corona: Graham Hill.

Mr. Monaco Graham Hill. Foto door: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

El Gran Premio de Mónaco de 1996 figura como la carrera de F1 con el menor número de pilotos clasificados: solo tres. Durante esta caótica carrera, casi toda la parrilla abandonó, por lo que al final solo Olivier Panis, David Coulthard y Johnny Herbert seguían en carrera. Por ello, acabaron en el podio.

Olivier Panis wint de Grand Prix van Monaco van 1996. Foto door: LAT Images via Getty Images

7. ¡¡Al agua!!

Que el Gran Premio de Mónaco se corre alrededor de un puerto apenas necesita explicación. El circuito pasa rozando el agua desde la Nouvelle Chicane hasta Rascasse. Hoy en día toda esa franja está perfectamente delimitada con guardarraíles y vallas, pero hasta los años sesenta unos simples fardos de paja servían de barrera, y eso no siempre resultaba muy seguro. Dos pilotos acabaron en el agua durante una carrera. Alberto Ascari en 1955 y Paul Hawkins en 1965. Ambos lograron sobrevivir a su mojada aventura.

El Lotus 33 de Paul Hawkins es retirado tras caer al agua en el GP de Mónaco. Photo by: Grand Prix Photo/Getty Images

8. Hijo de Mónaco

Dos pilotos de Montecarlo lograron ganar realmente el Gran Premio de Mónaco. Louis Chiron lo hizo en 1931, en la era pre-Fórmula 1. Charles Leclerc es el único piloto monegasco que consiguió ganar la carrera en la era de la F1, en 2024.

Charles Leclerc ganó en Mónaco en 2024, su carrera de casa. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

9. El viernes es día libre

Hoy en día los primeros entrenamientos libres del GP se disputan el viernes, pero antes tenían lugar el jueves. El viernes era un día libre, tras el cual el programa se reanudaba el sábado. Esto se debe a que antiguamente la fecha de la carrera venía determinada por el calendario de festividades cristianas.

Tráfico diario en el Circuito de Mónaco. Photo by: Mike Mulder

Tradicionalmente, el GP de Mónaco se celebraba el fin de semana posterior a la Ascensión, que siempre cae en jueves. Como ese jueves era festivo, era más fácil cortar el tráfico en la ciudad y, por tanto, abrirla a los pilotos. El viernes el circuito volvía a abrirse al público normal, para dar a tiendas y establecimientos de hostelería la oportunidad de trabajar con normalidad.

10. La clasificación es reina

Adelantar es notoriamente difícil en Mónaco, pero 2025 fue más allá. Durante la anterior edición del Gran Premio hubo exactamente cuatro adelantamientos, es decir, durante una acción en pista. No es extraño que equipos y pilotos centren sus esfuerzos en Mónaco sobre todo en una clasificación óptima.

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