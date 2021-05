Schumacher se queda sin clasificación tras su accidente en Mónaco

El piloto de Haas perdió el control de su coche en los últimos momentos de la tercera práctica, chocando fuertemente contra las barreras de la Plaza del Casino.

El accidente provocó fuertes daños en la parte trasera y en el lado izquierdo del VF-21.

Haas dijo después de la sesión que, como resultado de los daños, Schumacher no podrá tomar parte en la sesión de clasificación, que tendrá lugar sólo dos horas después del final de la FP3.

"Desafortunadamente, Mick no competirá en la sesión de clasificación del GP de Mónaco de esta tarde, debido a los daños en el chasis sufridos en el accidente de la FP3", comentó el equipo en Twitter.

La escudería estadounidense dijo que la evaluación de los daños estaba "en curso".

Schumacher, debutante este año en la Fórmula 1 y quien había terminado en una prometedora 14° posición en los últimos entrenamientos, también se estrelló contra las barreras de Massenet durante la segunda práctica del jueves del jueves.

Su compañero de equipo, Nikita Mazepin, terminó 16° mientras el piloto de Haas continuó con su actuación más prometedora de la temporada hasta el momento por las calles del principado.

Al no participar Schumacher en la clasificación, Mazepin saldrá por delante del alemán por primera vez esta temporada.

El jefe del equipo, Gunther Steiner, dijo que el ruso, que ha tenido problemas hasta ahora en las cuatro primeras carreras del año, ha tenido su día "más feliz desde que entró en la Fórmula 1" en Mónaco después de una sólida actuación el jueves.

"Hablé con él después y estaba muy contento", dijo Steiner. "Dijo que era el más feliz desde que entró en la Fórmula 1 al principio de la temporada".

"Hizo un buen trabajo. No ha hecho nada que no debiera, y ha mejorado vuelta a vuelta. Todavía nos queda un poco por delante, pero creo que de momento vamos por el buen camino".

"Se siente confiado en el coche. Eso es lo que me ha dicho, que se siente feliz en el coche, que siente confianza en él. No sé otros detalles, lo que es realmente la diferencia, pero él acaba de decir que no pensaba que iba a disfrutar tanto."

