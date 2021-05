Los dos Ferrari sorprendieron a todo el mundo este jueves en los entrenamientos libres del GP de Mónaco, después de liderar la FP2 con casi cuatro décimas de ventaja sobre el primero de los Mercedes, Lewis Hamilton.

Aunque no se conocen las cargas de combustible con las que rodó cada uno, en todo momento pareció que el SF21 de Charles Leclerc y Carlos Sainz se comportó de manera más dócil que los monoplazas de sus rivales en el trazado urbano.

Max Verstappen, que solo pudo ser tercero en la FP1 y cuarto en los libres 2, a 0,397 de Leclerc, reconoció no sentirse cómodo en su Red Bull RB16B.

"Todo es muy complicado aquí, es muy estrecho, pero es bueno estar de vuelta. Por supuesto, habría esperado que fuéramos un poco más rápidos, pero de todos modos es una pista muy agradable para conducir", comentó tras la segunda sesión del jueves en Montecarlo.

"Somos demasiado lentos y no solo un poco, creo que bastante. Así que tenemos que encontrar algo de ritmo porque todo el mundo sufre con el tráfico. Así que tienes que mirar un poco más a los tiempos de vuelta óptimos".

"Estamos bastante fuera de ritmo. Y también el coche no estuvo muy bien a la hora de conducirlo. Normalmente me siento bastante cómodo con él, puedo conseguir fácilmente ritmo, pero todo está llevando demasiado tiempo y no es como me gusta. Así que sí, quizás por el momento está siendo el fin de semana más difícil".

Cuando se le preguntó si le sorprendió ver quiénes estaban en la batalla este jueves, Verstappen respondió de manera contundente.

"Me sorprende lo competitivo que es Ferrari. Pero creo que solo demuestra que nosotros somos bastante débiles. Ellos lo están haciendo muy bien y nosotros estamos muy flojos, así que la diferencia es muy grande", apuntó.

"Así que sí, por suerte, tenemos un día libre el viernes, así que podemos analizar las cosas, pero creo que hay que cambiar muchas de ellas".

Verstappen dejó claro que el ritmo de Ferrari parece real cuando se le insistió por ello: "Debo decir que todavía la diferencia que tienen es grande aquí. Así que tenemos que mejorar mucho para igualarlos".

