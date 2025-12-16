Los cinco Grandes Premios de F1 en Portugal que dejaron su marca

En un giro algo sorprendente, Portugal volverá al calendario de la Fórmula 1 en 2027; el Autódromo Internacional do Algarve (o Portimao, como es más conocido) ha firmado un acuerdo para reemplazar al saliente Zandvoort en 2027 y 2028.

Teniendo en cuenta los ambiciosos planes de expansión de la F1 hacia mercados globales, con países como Tailandia, Ruanda y Sudáfrica mencionados como posibles sedes de futuros grandes premios, el regreso de Portugal llega casi de manera inesperada. Aun así, resulta reconfortante ver a un circuito popular de vuelta en el calendario; Portimao, por supuesto, albergó carreras durante los “años COVID” de 2020 y 2021.

También lee: Fórmula 1 El GP de Portugal vuelve a la F1 en 2027 y 2028 por Zandvoort

Portugal también organizó grandes premios en las décadas de 1950 en los circuitos urbanos de Boavista y Monsanto, y luego regresó al calendario de la F1 en 1984 con el ondulante trazado de Estoril. El circuito acogió su último gran premio en 1996, ya que las obras de renovación necesarias para que Estoril continuara en el calendario en 1997 y 1998 no se llevaron a cabo a tiempo, por lo que el país tuvo que esperar otros 24 años para volver a tener una carrera propia.

Para celebrar el regreso de Portugal, es justo encender la máquina del tiempo y hacer un recorrido rápido por algunos de los mejores grandes premios del país.

1984: Prost gana la carrera, pero pierde el título ante Lauda por medio punto

Lauda es coronado campeón de 1984, flanqueado por dos futuros campeones del mundo Photo by: Ercole Colombo

El duelo por el título totalmente interno de McLaren en Estoril fue disputado por dos pilotos en extremos opuestos de sus trayectorias en la F1: Alain Prost se encontraba en los primeros años de su exitosísima carrera, tras regresar a McLaren después de tres temporadas con Renault, mientras que Niki Lauda afrontaba su tercera temporada con McLaren tras su abrupto primer retiro, y a solo un año de colgar definitivamente el casco. Ambos estuvieron muy parejos durante toda la temporada; consciente del talento de Prost, Lauda había sido frío ante la llegada del francés al inicio, pero aun así formaron una asociación cordial que, posiblemente, empujó a ambos a rendir al máximo.

Lauda comenzó la carrera con 3,5 puntos de ventaja sobre Prost y necesitaba terminar segundo para asegurarse su tercer título mundial. Sin embargo, la clasificación había sido decepcionante; el austríaco solo pudo largar 11º, mientras Prost se ubicó en la primera fila detrás del poleman Nelson Piquet. El lento arranque de Piquet habría allanado el camino de Prost hacia el liderato, de no ser porque el dúo de mejor largada formado por Keke Rosberg (Williams) y Nigel Mansell (Lotus) se coló por delante en la primera curva.

Prost recuperó terreno superando a Mansell y, en la séptima vuelta, alcanzó y adelantó al Williams de Rosberg, propenso al sobreviraje. Mientras tanto, Lauda avanzaba posiciones con gran urgencia; según John Barnard, Estoril fue “la única vez que vi a Niki tirarlo todo a la basura y lanzarse a fondo”. Siguiendo al Toleman de Stefan Johansson, superó a pilotos como Eddie Cheever, Patrick Tambay y Derek Warwick, antes de finalmente dejar atrás al sueco en la vuelta 27 para entrar en zona de puntos. Michele Alboreto cayó ante Lauda una vuelta después, y luego llegaron los adelantamientos a Rosberg en la vuelta 31 y a Ayrton Senna en la 33, devolviendo a Lauda a la pelea.

El obstáculo era Mansell, que ya estaba casi 40 segundos por delante. Aunque Lauda intentó reducir la diferencia, llegando a situarse a 27 segundos del Lotus cuando la carrera entró en su segunda mitad, el empuje comenzó a decaer; Mansell encadenó una serie de buenas vueltas y volvió a ampliar la brecha por encima de los 30 segundos. Sin embargo, el panorama del campeonato cambió de forma dramática cuando Mansell empezó a ralentizarse por un fallo de frenos, consecuencia de una larga disputa con el jefe del equipo Lotus, Peter Warr, quien le había negado el uso del único juego de pastillas de freno más grandes del equipo en la última carrera del británico con la escudería.

Lauda ascendió así a la segunda posición, lo que le dio la crucial ventaja de medio punto sobre Prost para sellar su último título mundial.

1985: La prodigiosa actuación de Senna bajo la lluvia sella su primera victoria en la F1

Senna dominó la carrera de Estoril de 1985 en condiciones meteorológicas a veces horribles. Photo by: Motorsport Images

En su segunda ocasión como sede de un gran premio del campeonato mundial de F1, Estoril fue trasladado a abril y programado después de Brasil, formando un inicio de temporada con dos carreras en países lusófonos. Así, el clima primaveral dio lugar a una carrera pasada por agua en Portugal, que también vio nacer a una leyenda de la F1 cuando Senna se abrió paso entre las condiciones para lograr su primera victoria.

Tras dejar Toleman después de una sola temporada, Senna reemplazó a Mansell en Lotus, quien se marchó a Williams, y se encontró con un competitivo chasis 97T para exprimir, una plataforma ideal para mostrar su talento emergente al volante. Logró su primera pole en Estoril, con cuatro décimas de ventaja sobre su futuro rival Prost, y tuvo una mejor largada que el francés, quien perdió una posición frente al compañero de equipo de Senna, Elio de Angelis.

Aunque era la primera carrera que el brasileño de 25 años lideraba realmente en la F1, resultó intocable; tras la primera vuelta ya tenía 2,5 segundos de ventaja sobre de Angelis, dejando al romano lidiar con Prost y Alboreto detrás. Su reputación como maestro bajo la lluvia ya se había forjado con su actuación en el Gran Premio de Mónaco de 1984, y Estoril no hizo más que ampliarla.

A medida que las condiciones empeoraban, Senna agitó los brazos frente a la torre de control en un intento de que la carrera fuera detenida, pero los responsables no se inmutaron, incluso después de que Prost perdiera el control detrás de de Angelis y se estrellara contra el muro de la recta principal. Con la carrera en marcha, Senna dobló a todos menos a Alboreto cuando la prueba fue detenida por tiempo tras 67 de las 70 vueltas programadas, y al ver la bandera a cuadros apenas pudo contener su júbilo, con dos guantes rojos levantándose al aire en celebración pese a las horrendas condiciones.

1989: Los momentos de magia de Mansell… y luego de locura

Mansell parecía tener controlado el liderato en Portugal… hasta que dio marcha atrás en boxes. Photo by: Motorsport Images

La cada vez más tensa batalla por el campeonato en McLaren entre Prost y Senna había sido un tema central durante 1989, aunque Prost había logrado construir una ventaja de 20 puntos sobre Senna con su victoria en Italia, después de que el Honda V10 del brasileño le costara puntos en Monza. Aunque el duelo Prost-Senna dominaba la previa en Portugal, Ferrari se metió de lleno en la conversación en Estoril.

Senna había conseguido la pole con la intención de minimizar daños frente a Prost en el campeonato, pero fue superado con autoridad por el Ferrari de Gerhard Berger en la primera curva, y el austríaco tomó el liderato temprano mientras Senna pasaba las primeras vueltas conteniendo al otro Cavallino Rampante; Mansell se mostraba muy competitivo y aspiraba a luchar por su tercera victoria con Ferrari.

Para la vuelta ocho, la defensa de Senna había quedado en ruinas cuando Mansell lanzó un ataque sobre el campeón reinante y luego se dedicó a recortar la ventaja de Berger. El británico bigotudo había estado a nueve segundos de su compañero, pero encadenó una serie de vueltas rápidas para reducir la diferencia. En la vuelta 24, Mansell aprovechó su oportunidad: Berger luchaba con el tráfico y, cuando quedó encerrado por el Arrows de Warwick, se abrió la puerta para que Mansell superara a ambos.

Ya firmemente en segundo lugar, Berger llevó sus Goodyear hasta el final de su vida útil antes de detenerse en la vuelta 34, con Mansell haciéndolo cinco vueltas después. Fue en ese momento cuando los esfuerzos de Mansell se sabotearon a sí mismos: tras pasarse de largo en su cajón, engranó la marcha atrás y retrocedió hasta su posición, una maniobra ilegal, merecedora de descalificación.

En medio del caos para salvar su parada, Mansell perdió el liderato frente a Berger y la segunda posición ante Senna, e ignoró la bandera negra durante las vueltas siguientes para volver a poner a Senna bajo presión. Tras rodar cuatro vueltas tras el McLaren, Mansell lanzó un ataque sobre Senna al inicio de la vuelta 49, pero Senna no cedió y ambos entraron en contacto. Berger se aseguró así la victoria, intocable en los compases finales, mientras la maniobra de Mansell permitió a Prost sumar cuatro puntos más a su ventaja en el campeonato. Johansson, por su parte, llevó a su modesto Onyx a un podio increíblemente improbable.

1996: Las esperanzas de título de Villeneuve siguen vivas con una espectacular maniobra sobre Schumacher

Villeneuve se recuperó de una mala largada en Portugal para mantener vivas sus opciones al título. Photo by: Motorsport Images

Jacques Villeneuve necesitaba superar a Damon Hill por cuatro puntos en Estoril para asegurarse de que la lucha por el título de 1996 llegara hasta la última carrera en Suzuka, pero las esperanzas del canadiense parecían escasas tras la primera vuelta. Tras largar junto a Hill, Villeneuve quedó clavado en la salida y fue superado por el tercer clasificado Jean Alesi; para colmo, también fue rebasado por el exterior en la primera curva por Michael Schumacher. Hill tenía una ventaja inicial clara, pero no resistió el paso del tiempo.

Tras apenas 15 vueltas, Schumacher se encontró lidiando con el Minardi doblado de Giovanni Lavaggi, cuya falta de ritmo provocó que el entonces comentarista de la BBC, Jonathan Palmer, exclamara que el italiano era “desesperadamente lento” y que estaba “ahí por su dinero”. Lavaggi frenó el impulso de Schumacher en la última curva al final de la vuelta 16, una larga derecha de 180 grados, lo que dio a Villeneuve la oportunidad de lanzarse por el exterior y aprovechar el rebufo de Lavaggi para completar el adelantamiento por el tercer puesto.

Cuando se completó la primera ronda de paradas, Alesi cayó fuera del top 3 tras un susto con el muro en la entrada a boxes, permitiendo a Villeneuve ascender al segundo lugar. Ambos pilotos de Williams estaban en estrategias de tres paradas y tenían vía libre para atacar, con Villeneuve en un momento de gran confianza; tras la segunda parada del dúo de Williams, Villeneuve redujo la diferencia con Hill a menos de un segundo, pero permaneció pegado al alerón trasero de su compañero durante el tercer stint.

La tercera parada de Hill fue, sin embargo, lenta; la espera de 8,8 segundos permitió a Villeneuve tener una oportunidad por el liderato si su parada final era buena. Con ocho segundos exactos, la diferencia de 0,8 segundos resultó decisiva. Cuando el canadiense salió del pitlane, su morro asomó por delante del de Hill en la salida de boxes, una ventaja mínima que logró mantener hasta la primera curva. Hill apenas pudo seguir el ritmo de Villeneuve en las vueltas restantes, asegurando la victoria del campeón de IndyCar de 1995 y garantizando que el título se decidiera en la última carrera.

2020: Hamilton establece un nuevo récord de victorias tras un inicio electrizante

Hamilton celebra, probablemente, tras lograr su victoria número 92 en la F1 en Portugal. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cuando Schumacher logró su última victoria en la F1 en el Gran Premio de China de 2006, cerró su cuenta con 91 triunfos, un récord que parecía destinado a perdurar durante generaciones. Hicieron falta 14 años para que ese registro fuera superado; Lewis Hamilton triunfó en la carrera de Portimao de 2020 para alcanzar las 92 victorias, aunque el inicio estuvo lejos de ser sencillo.

Hamilton había logrado la pole para la primera carrera de la F1 en el circuito del Algarve, incorporado al calendario cuando la categoría armó a toda prisa una temporada de 17 carreras afectada por la pandemia global de coronavirus. Él y su compañero en Mercedes, Valtteri Bottas, intentaron escaparse del pelotón en un inicio caótico, condicionado por lluvias tempranas que dejaron el agarre en niveles mínimos.

Tras perder brevemente una posición frente a Max Verstappen, Bottas logró calentar mejor sus neumáticos medios y superó a ambos pilotos, que luchaban por encontrar tracción; Verstappen se fue largo y más tarde tuvo un contacto con el Racing Point de Sergio Pérez, mientras Hamilton comenzó a caer. El McLaren de Carlos Sainz, que largó con neumáticos blandos, aprovechó la situación para abrirse paso y arrebató momentáneamente el liderato a Bottas.

A medida que la lluvia desaparecía, los pilotos con neumáticos blandos comenzaron a sufrir. Bottas recuperó el liderato al inicio de la sexta vuelta y esperaba escaparse mientras Hamilton quedaba atrapado detrás de Sainz durante una vuelta más. El finlandés resistió durante otras 14 vueltas, pero no pudo contener el ataque con DRS de Hamilton en la primera curva de la vuelta 20. Tras cerrar el interior, Bottas indujo a Hamilton a intentar el adelantamiento por el exterior, y desde allí Hamilton se marchó hacia el horizonte para romper un récord de la Fórmula 1.