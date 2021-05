Sainz valora su 5° puesto "en condiciones difíciles"

Carlos Sainz logró clasificarse como la Ferrari más rápida, y de hecho fue el primer piloto que se ubicó detrás de Mercedes y Red Bull en la clasificación del sábado en Portimao.

Fue una sesión complicada, con viento y un asfalto que permitía dar varias vueltas buenas con el mismo juego de neumáticos, lo que complicó encontrar el giro ideal en el momento correcto.

"Ha sido una clasificación dura como siempre aquí en Portimao, con viento muy racheado y la pista se ha vuelto a poner más lenta en la Q3, un poco parecido al año pasado", resumió Sainz ante los micrófonos de DAZN F1 de España. "Pero aun así hemos podido ir pasando rondas, mejorando sensaciones durante el fin de semana y hemos podido hacer un buen quinto en la clasificación".

En la Q2, además de los dos primeros equipos, también Ferrari y Alfa Romeo salieron con neumáticos medios, buscando poder arrancar la carrera con esas gomas. Y mientras Leclerc lo consiguió, Sainz estuvo fuera de los 10 primeros tras el primer intento y tuvo que recurrir a los blandos.

"Hemos estado muy cerca de arriesgarnos a pasar con el medio. Pero, con un poco de tráfico al inicio de la Q1, no pude hacer buena vuelta con esos medios y para no arriesgar y pasar a la Q3 decidí poner el blando", analizó el español.

"Fue la decisión correcta, no había que arriesgar, y menos ahora en estas primeras carreras, que hay que ir pasándolas. Eso me ha permitido coger una buena sensación con blandos, y dar un par de vueltas buenas en la Q3 con blandos".

Luego, en la ronda definitiva, Sainz fue uno de los pocos que mejoró en el segundo intento. De hecho Bottas le arrebató la pole position a Hamilton con el primer ataque, ya que en la definitiva la pista pareció ir a peor y casi nadie bajó sus marcas.

"Cuando he terminado la vuelta y he visto que me he quedado a tres décimas de lo que logramos en Q2 pensé que iba a estar 10º, pero se ve que los demás sufrían también, no era yo el único", admitió Carlos.

Por último, celebró la experiencia acumulada y que, pese a las dificultades, todo saliera bien este sábado en el GP de Portugal: "Aquí la vuelta perfecta no existe, porque siempre hay una curva donde te da una racha de viento y te fastidia".

"Pero aun así hemos podido ir mejorando sensaciones, cambiar el estilo de conducción, ir habituando el setup a mi estilo... Y esa combinación de cosas me ha permitido, en condiciones difíciles, hacer un buen quinto", concluyó.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Portugal de F1 2021

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Portugal de F1 2021