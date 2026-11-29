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Fórmula 1 GP de Qatar

GP de Qatar: de los temores de la víspera se ha vuelto a la normalidad del paddock

El viaje a Doha estuvo precedido por semanas de preocupación vinculadas a la situación geopolítica. Sin embargo, una vez llegados a Lusail, los profesionales del sector volvieron a encontrar el ambiente de siempre.

Roberto Chinchero

Publicado: 29 nov 2026, 13:41

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Una mezcla de tensión y curiosidad acompañó a la Fórmula 1 hacia Doha. Por un lado, las garantías llegadas de todos aquellos que, en sus respectivos roles, se ocupan de la organización del Gran Premio de Qatar; por otro, un tamtam mediático que no contribuyó a vivir el acercamiento a la penúltima salida de la temporada como el de cualquier otra cita del calendario.

Las preocupaciones tenían, obviamente, sus razones. El conflicto iniciado el pasado marzo ya había tenido un impacto importante en la temporada de Fórmula 1, obligando a los organizadores a renunciar a las citas en Bahréin y Arabia Saudí. Durante un tiempo también se había tomado en consideración la hipótesis de un final de temporada alternativo en Imola, un escenario luego descartado en favor del programa original.

El aspecto paradójico es que, para muchos profesionales del sector, buena parte de los temores se desvaneció una vez aterrizados en Doha. La única diferencia perceptible respecto a las ediciones anteriores del Gran Premio de Qatar es una presencia más contenida de medios e invitados internacionales. Por lo demás, el fin de semana de Lusail está transcurriendo exactamente como los de los años anteriores, pese incluso a alguna falsa alarma.

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Cuando la normalidad se convierte en noticia

Es el caso de la inspección del recinto realizada en la noche del miércoles, interpretada por algunos medios como una medida extraordinaria dictada por la situación contingente. En realidad, se trató de un protocolo de seguridad ya adoptado en años anteriores en Lusail y vigente también en otros circuitos del calendario mundial.

En Singapur, por ejemplo, el miércoles por la noche está prevista la salida de todo el personal presente en el recinto para permitir que los responsables de seguridad completen las verificaciones. Con ocasión del último Gran Premio disputado en Marina Bay, el procedimiento se llevó a cabo incluso dos veces, debido a la sospecha de que una persona hubiera logrado acceder al paddock saltando las vallas. Una circunstancia que no había suscitado especial revuelo.

Los responsables del circuito de Lusail y de la federación deportiva local han confirmado que los protocolos de seguridad y los planes de emergencia preparados para la edición 2026 del Gran Premio no difieren de los adoptados en años anteriores. La autorización para la celebración del evento llegó de las autoridades gubernamentales, a las que corresponden valoraciones que van mucho más allá de las competencias de los organizadores de un evento deportivo.

Una primera confirmación había llegado a comienzos de mes con la cita de MotoGP, disputada con normalidad pese a la decisión de Yamaha de no tomar parte en el fin de semana. La Fórmula 1 reencontró en Lusail el mismo programa de entretenimiento de las ediciones pasadas, desde los conciertos hasta las iniciativas reservadas al público en las fan zones.

Ecco la Nazionale Under 17 di calcio nel paddock del Qatar

El encuentro con los Azzurrini

Sin embargo, quien ofreció una perspectiva diferente fue un encuentro casual ocurrido durante la jornada del jueves. Mientras en el paddock los profesionales intercambiaban impresiones sobre la situación encontrada en Qatar, apareció un nutrido grupo de chicos. A medida que se acercaban, el uniforme verde que llevaban se volvió familiar: era el de la selección italiana de fútbol Sub-17.

“¿Hay una Copa del Mundo de fútbol en Qatar?”. La pregunta, escuchada varias veces en el paddock, delató el asombro de muchos. Los chicos contaron que llevaban ya bastante tiempo en el país y que habían conquistado el acceso a los dieciseisavos de final gracias a tres victorias consecutivas contra Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán. “Once goles marcados y dos recibidos”, subrayaron con orgullo, antes de ver satisfecha su petición de un selfie con Kimi Antonelli.

Un encuentro simpático, pero también significativo. Una parte del mundo de la Fórmula 1 se había acercado al viaje a Doha casi con la sensación de tener que ir al frente, para luego descubrir que precisamente en estas semanas Qatar está acogiendo una Copa del Mundo de fútbol juvenil, con delegaciones procedentes de todos los rincones del planeta.

Lo observado en Doha no borra, obviamente, la complejidad de la situación geopolítica, ni hace injustificadas las cautelas de la víspera. Pero hay una diferencia entre el panorama de una región y la cotidianidad de un país que forma parte de ella. La presencia de los Azzurrini en el paddock de Lusail contribuyó, quizá más que muchos comunicados oficiales, a poner en la perspectiva adecuada la salida de la Fórmula 1.

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