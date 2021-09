Verstappen: "Fuimos buenos en tomar la decisión correcta"

Un segundo puesto que sabe casi a victoria. Max Verstappen logró minimizar daños en Sochi y terminar inesperadamente en el segundo escalón del podio detrás de su rival, Lewis Hamilton.

Salía desde la última posición de la parrilla debido a una penalización por usar la cuarta unidad de potencia, y se vio ante una gran oportunidad con la lluvia que cambió el GP de Rusia en las últimas vueltas, cuando parecía destinado a ser séptimo.

Sin prisa y con buen ritmo fue remontando poco a poco el holandés, quitándose rápidamente de encima a un Bottas al que Mercedes mandó a la parte trasera de la parrilla para entorpecerle.

Y aunque se llegó a tocar con Charles Leclerc al pasar al de Ferrari, parecía con opciones de podio hasta que sus neumáticos medios comenzaron a venirse abajo poco después de la carrera, haciéndole perder mucho ritmo.

Fernando Alonso le pasó sin problemas tras hacer su pitstop y el #33 parecía tener que conformarse con el séptimo lugar hasta que apareció la lluvia en los últimos giros. Ahí, Red Bull tomó una acertada decisión y le hizo entrar en el momento oportuno para, con gran ritmo, llegar hasta la segunda plaza ante el descalabro de Norris.

"Fue bastante complicado en la primera vuelta cuando empezó a llover, tomar la decisión de entrar a montar intermedios, pero de repente estaba realmente resbaladizo, así que creo que decidimos entrar en boxes cuando era el momento adecuado, porque si llegamos a ponerlos una vuelta antes, habríamos destrozado los intermedios en el tercer sector", explicó tras bajarse del RB16B.

Con el segundo puesto, perdió siete puntos ante Hamilton y el liderato del mundial, pero se mantiene en la lucha y muy cerca del heptacampeón.

"Pasar del último al segundo puesto está muy, muy bien, y la carrera en sí no fue muy fácil porque una vez que vas detrás de un coche, te quedas atrapado y dañas los neumáticos".

Verstappen fue uno de los siete pilotos que decidió salir con duros buscando un primer stint muy largo, pero su táctica se complicó desde el inicio: "Sufrí graining desde el principio y no tenía agarre".

Sin embargo, el holandés no quiere hablar de suerte a la hora de analizar el segundo puesto, y elogió a su equipo: "Quizás la lluvia nos ayudó, pero fuimos buenos en tomar la decisión correcta. Creo que hemos sabido aprovechar la situación".

Y cuando le preguntaron si efectivamente la segunda plaza sabía a triunfo, comentó: "Con la penalización que teníamos, y perder solo por un puesto, no es tan malo. Cuando me desperté esta mañana no esperaba este resultado, la verdad".

Por último, le preguntaron cómo se sentía después de una carrera sin polémicas ni incidentes: "Desde atrás pasan muchas cosas en la primera vuelta y la primera tanda, ya que hay muchas batallas. Pero se trata de mantenerte alejado de los problemas y buscar aire limpio, y creo que lo gestionamos todo muy bien. Y luego sí, la decisión crucial de poner intermedios funcionó".