El segundo puesto de George Russell en la carrera de Silverstone le permite recortar la diferencia ante Andrea Kimi Antonelli en la contienda por el campeonato de pilotos. El italiano no sumó puntos luego de los problemas en su Mercedes y la sanción de cinco segundos.

Franco Colapinto logró el noveno puesto en una remontada desde la parte trasera de la parrilla tras derrotar a Pierre Gasly. El argentino llegó con esfuerzo a colocarse en la contienda por el top 10 tras arrancar 19°, antes de verse beneficiado por la sanción de Antonelli.

Campeonato de pilotos tras el GP de la Gran Bretaña 2026

Campeonato de constructores tras el GP de la Gran Bretaña de la F1 2026

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