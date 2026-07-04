F1 Gran Bretaña 2026: A qué hora y cómo ver la carrera de Colapinto y Checo Pérez
Luego de una clasificación complicada los dos pilotos latinos tendrán que remontar en Silverstone. Descubre los horarios en Latinoamérica para seguir la carrera del domingo.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli se adjudicó su quinta pole position de la temporada 2026 en el Gran Premio de Gran Bretaña tras cronometrar una sólida vuelta en Silverstone. El líder del campeonato superó a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes largarán segundo y tercero, respectivamente. George Russell quedó relegado a la cuarta plaza tras fallar en su último intento de la Q3, mientras que Isack Hadjar completó las primeras cinco posiciones como el mejor referente de Red Bull.
En contraste, la parte baja de la parrilla quedó marcada por la frustración de los pilotos latinos. El argentino Franco Colapinto finalizó en la posición 19 tras sufrir un fuerte trompo en la enlazada de Maggotts-Becketts, perdiendo por completo la parte trasera de su Alpine debido a las intensas ráfagas de viento. Este incidente lo dejó justo en medio de los Cadillac, superando al mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien saldrá último 20º.
Horarios del GP de la Gran Bretaña de F1 2026: carrera
Carrera - Domingo 5 de julio de 2026
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México: 08:00h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00h
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Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:00h
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Argentina: 11:00h
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Uruguay / Paraguay: 11:00h
¿Cómo ver el GP de la Gran Bretaña de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
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