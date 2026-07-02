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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

F1 GP Gran Bretaña 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación sprint de Colapinto y Checo Pérez

La cita en Silverstone supondrá una importante prueba para las unidades de potencia 2026 y te dejamos los horarios para seguir la jornada del viernes.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El circuito de Silverstone representará la mayor prueba para el reglamento de motores de la Fórmula 1 en 2026. La falta de zonas de frenado intenso en el trazado de Northamptonshire complica la recuperación de energía hídrica. Esto obligará a los pilotos a sacrificar velocidad en secciones míticas para recargar sus baterías antes de las rectas.

Zonas icónicas como Maggotts y Becketts serán las principales sacrificadas. Los competidores deberán levantar el acelerador en este zigzag para asegurar potencia en la recta Hangar, un compromiso técnico que ha desanimado a la parrilla.

Para mitigar el impacto, la FIA redujo los límites de despliegue energético a 8 MJ para la carrera y 6.5 MJ en la clasificación. A pesar de esto, se anticipa el fenómeno de "carreras yo-yo", donde los rebases constantes ocurrirán de forma artificial cuando los autos agoten repentinamente su energía eléctrica.

La primera prueba de estas expectativas llegará el viernes con la única práctica y la sesión de clasificación para la sprint. 

Más de la F1 :

Horarios del GP de la Gran Bretaña de F1 2026: prácticas y clasificación para la carrera sprint

Práctica 1 - Viernes 3 de julio de 2026

  • México: 05:30h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:30h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:30h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:30h

  • Argentina: 08:30h

  • Uruguay / Paraguay: 08:30h

Clasificación Sprint - Viernes 3 de julio de 2026

  • México: 09:30h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:30h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:30h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:30h

  • Argentina: 12:30h

  • Uruguay / Paraguay: 12:30h

¿Cómo ver el GP de la Gran Bretaña de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
  • En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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