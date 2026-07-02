F1 GP Gran Bretaña 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación sprint de Colapinto y Checo Pérez
La cita en Silverstone supondrá una importante prueba para las unidades de potencia 2026 y te dejamos los horarios para seguir la jornada del viernes.
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
El circuito de Silverstone representará la mayor prueba para el reglamento de motores de la Fórmula 1 en 2026. La falta de zonas de frenado intenso en el trazado de Northamptonshire complica la recuperación de energía hídrica. Esto obligará a los pilotos a sacrificar velocidad en secciones míticas para recargar sus baterías antes de las rectas.
Zonas icónicas como Maggotts y Becketts serán las principales sacrificadas. Los competidores deberán levantar el acelerador en este zigzag para asegurar potencia en la recta Hangar, un compromiso técnico que ha desanimado a la parrilla.
Para mitigar el impacto, la FIA redujo los límites de despliegue energético a 8 MJ para la carrera y 6.5 MJ en la clasificación. A pesar de esto, se anticipa el fenómeno de "carreras yo-yo", donde los rebases constantes ocurrirán de forma artificial cuando los autos agoten repentinamente su energía eléctrica.
La primera prueba de estas expectativas llegará el viernes con la única práctica y la sesión de clasificación para la sprint.
Horarios del GP de la Gran Bretaña de F1 2026: prácticas y clasificación para la carrera sprint
Práctica 1 - Viernes 3 de julio de 2026
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México: 05:30h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:30h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:30h
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Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:30h
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Argentina: 08:30h
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Uruguay / Paraguay: 08:30h
Clasificación Sprint - Viernes 3 de julio de 2026
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México: 09:30h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:30h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:30h
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Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:30h
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Argentina: 12:30h
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Uruguay / Paraguay: 12:30h
¿Cómo ver el GP de la Gran Bretaña de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
- En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
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