F1 Gran Bretaña 2026: A qué hora y cómo ver la sprint y clasificación de Colapinto y Checo Pérez
La carrera sprint pronostica una dura pelea entre Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, mientras que Franco Colapinto tiene oportunidades de llegar a la zona de los puntos en la carrera corta.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
La clasificación sprint del Gran Premio de la Gran Bretaña dejó a Lewis Hamilton en la pole position, mientras que al puntero del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, partiendo desde la segunda plaza en el mítico trazado de Silverstone, esto tras una sesión donde todo se definió entre ellos por solo 11 milésimas de segundo.
Los McLaren fueron borrados de las cinco primeras posiciones, mientras que George Russell arrancará quinto, viendo como su rival directo por la corona tiene posibilidad de seguir aumentando su ventaja en la contienda por el título.
Franco Colapinto y Sergio Pérez partirán del pelotón medio y la parte trasera de la parrilla, respectivamente en un sábado intenso con la carrera sprint y la clasificación para el Gran Premio.
Horarios del GP de la Gran Bretaña de F1 2026: carrera sprint y clasificación
Carrera Sprint - Sábado 4 de julio de 2026
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México: 05:00h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:00h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:00h
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Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:00h
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Argentina: 08:00h
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Uruguay / Paraguay: 08:00h
Clasificación - Sábado 4 de julio de 2026
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México: 09:00h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:00h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:00h
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Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:00h
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Argentina: 12:00h
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Uruguay / Paraguay: 12:00h
¿Cómo ver el GP de Gran Bretaña de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
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