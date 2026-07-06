Lo primero es lo primero: no me imagino a Max Verstappen pasando realmente noches en vela. No con cuatro campeonatos del mundo en su haber, una familia que le quiere en casa y un montón de opciones atractivas que le tientan fuera de la Fórmula 1.

Y, sin embargo, el hecho de que las cosas le estén yendo tan mal en la F1 en este momento debe de ser realmente doloroso. Lo que es peor, no hay señales de mejora a corto o medio plazo. En tan solo un año, su situación en la máxima categoría del automovilismo se ha deteriorado drásticamente.

Hace apenas un año, el mundo de la F1 parecía estar a sus pies. Es cierto que, incluso entonces, Red Bull no estaba tan bien posicionada en cuanto a rendimiento como en años anteriores, pero el futuro seguía pareciendo increíblemente prometedor.

Durante las vacaciones de verano, los aficionados en Internet seguían de cerca sus yates y los del jefe de Mercedes, Toto Wolff, frente a la costa de Cerdeña, y todo el mundo hablaba de un posible fichaje por las Flechas de Plata. Wolff, al menos, no ocultó su deseo de fichar al holandés; si no era ahora, al menos más adelante.

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En aquel momento, quedarse en Red Bull parecía una decisión inteligente por parte de Verstappen. Le permitía esperar y ver qué equipo se adaptaba mejor al nuevo reglamento antes de decidir dónde quería pilotar en 2027.

Pero ahora, parece que no tiene en absoluto el lujo de poder elegir libremente.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Las negativas han llovido desde todos los posibles puestos de piloto principal, incluido Mercedes. "No queremos cambiar las cosas. Creo que es una alineación que nos viene bien. Estoy muy contento con los dos", había declarado Wolff antes del Gran Premio de Austria, cerrándole de hecho la puerta en las narices a Verstappen.

La lógica es obvia: Wolff está en racha con Mercedes y no tiene absolutamente ningún motivo para modificar su alineación. George Russell es un activo fiable que cuenta con el respaldo total del equipo, y Kimi Antonelli —que podría haber sido cedido a otro equipo si hubiera rendido como el año pasado— está simplemente arrasando a la competencia en 2026.

A sus 19 años, el italiano aún tiene un enorme potencial de desarrollo y seguramente resultará mucho más barato que el cuatro veces campeón del mundo.

Los actuales campeones del mundo tampoco parecen comprometerse. Aunque el jefe de McLaren, Zak Brown, admitió que un nombre como el de Verstappen sin duda despertaría expectación fuera del equipo, las conversaciones con él no han llevado a ninguna parte hasta ahora. Además, Lando Norris y Oscar Piastri tienen contratos a largo plazo. "Estoy muy contento con nuestra alineación de pilotos", declaró Brown.

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Eso deja a Ferrari como la única opción viable, ya que cualquier otra opción supondría un claro paso atrás en cuanto a rendimiento. Pero Ferrari acaba de renovar el contrato de Charles Leclerchace solo unas semanas. Y con Lewis Hamilton, que ha recuperado su mejor forma y está deseando seguir compitiendo, Ferrari estaría loca si le mostrara la puerta a una leyenda de la F1 como él.

Así pues, la única opción real de Verstappen es Red Bull. O eso, o abandonar la Fórmula 1 por completo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Paul Foster

Pero parece que ha perdido la fe en Red Bull. "Ya no deberían preguntarme eso", afirmó el sábado, lanzando una respuesta contundente a los periodistas cuando le preguntaron sobre una posible remontada en el campeonato similar a la del año pasado.

En aquel entonces, Red Bull le dio la vuelta por completo a la situación frente a McLaren, lo que devolvió a Verstappen a la lucha por el título. Pero está claro que no confía en que su equipo logre la misma hazaña esta temporada.

Más bien al contrario: el piloto de 28 años no se anduvo con rodeos tras la clasificación, en la que terminó séptimo por detrás de su compañero de equipo Isack Hadjar: "Es vergonzoso, es malo", afirmó.

No se refería a su propio rendimiento, sino al del coche, que carecía de velocidad punta y, además, tenía un equilibrio pésimo —a pesar de que, según la FIA, su motor de combustión interna es supuestamente el mejor de la parrilla, razón por la cual a Red Bull Ford no se le permite ningún tiempo de desarrollo adicional—.

La siguiente queja de Verstappen: tras la desastrosa sesión de clasificación, quería salir desde el pit lane para cambiar algo en el coche. Pero Red Bull tenía otros planes y no hizo caso a su piloto. "No lo sé", respondió cuando se le preguntó por los motivos. "Quizá ellos confiaban en poder arreglarlo, pero yo no".

Por consiguiente, a Verstappen no le sorprendió encontrarse con exactamente los mismos problemas durante la carrera. Sin embargo, el momento más bajo del fin de semana llegó a cinco vueltas del final, cuando las cámaras de televisión captaron una nube de polvo que acabó revelándose como el RB22.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

En lugar de subir al podio, la carrera de Verstappen terminó en la zona de grava, lo que le dejó absolutamente furioso: "Este puto coche, increíble", despotricó por la radio, antes de insistir ante los micrófonos: "Esto no puede estar pasando. En ese momento es muy peligroso, porque puedes hacerte mucho daño, dos veces. Tuve suerte en Austria, tuve suerte aquí, pero por eso te acabas hartando de verdad".

Verstappen ya se había salido de pista de forma muy similar durante la clasificación en Spielberg y el director del equipo, Laurent Mekies, también había achacado entonces el incidente a un fallo del coche. Una vez más, Mekies asumió la culpa: "Tiene razón en no estar contento", admitió Mekies con aire avergonzado. "Es muy desagradable para los pilotos que el coche les falle en las curvas de alta velocidad en dos carreras consecutivas, aunque sea por dos razones diferentes".

La casa está en llamas en Red Bull. Por muy buenos que sean sus éxitos secundarios actuales —como los buenos resultados del RB o las tres victorias consecutivas del piloto junior Nikola Tsolov en la Fórmula 2—, cuando Verstappen está descontento, todo lo demás pasa a un segundo plano.

Es probable que Verstappen tenga que aceptar que la F1 no le resultará muy divertida en un futuro próximo, ni en términos de pura competición ni de éxito deportivo.

La marcha del cuatro veces campeón del mundo supondría una pérdida enorme para Red Bull y la Fórmula 1, pero una gran ganancia para cualquier otra categoría de competición que le pueda atraer. En Nürburgring ya lo saben.