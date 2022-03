Las grandes preguntas que deben resolverse en el test de Bahréin

Cargar reproductor de audio

Muchas cosas podrían cambiar en el orden jerárquico a lo largo de la que será la temporada más larga de la historia de la F1, pero esta semana deberíamos tener una idea de lo que podemos esperar en las primeras carreras.

Estas son algunas de las preguntas clave que podrían tener respuesta en Bahrein.

¿Pueden las actualizaciones de Mercedes y Red Bull ser lo que inclinen la balanza?

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Se espera que todos los equipos lleven piezas nuevas a los test de pretemporada de Bahrein. El intervalo entre la primera jornada en Barcelona, el 23 de febrero, y el comienzo de la acción en Shakir es de 15 días, incluso más si se tienen en cuenta cuando saltaron los monoplazas a pista en los shakedown.

Es un tiempo bastante amplio en términos de desarrollo de los coches de F1, y las escuderías habrán planeado con antelación durante estos meses tener algunas modificaciones construidas y listas solo para los test de la segunda semana en Bahrein.

Además, cualquiera que tenga algo realmente novedoso en términos de aerodinámica, querrá ocultarlo durante el mayor tiempo posible, motivo por el que no se habrían visto todas las actualizaciones en España.

En Montmeló era obvio que habría mejoras por parte de los grandes respecto a las presentaciones, y la atención se centró en Mercedes y Red Bull.

"Creo que veremos algunos cambios cuando llegue Bahrein", dijo George Russell, pilotos de la escudería germana. "Y a lo largo de la temporada, estoy seguro de que la pendiente de desarrollo va a ser bastante rápida para todos, el que sea capaz de ponerse al día más rápida y eficazmente, será el que esté en lo más alto al final del año".

La gran pregunta ahora es cuánto rendimiento se han guardado estos conjuntos para Bahrein, y cómo van a funcionar las nuevas piezas.

¿Es real el ritmo del Ferrari F1-75 de 2022?

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

El Ferrari F1-75 parecía rápido desde el principio en los test de Barcelona, y Carlos Sainz y Charles Leclerc pudieron hacer tiempos veloces sin gran esfuerzo en todas las condiciones.

El monegasco fue quinto en la tabla de vueltas de la semana, pero su mejor giro lo logró con los neumáticos C3, y los que estaban delante de él lo hicieron con unas gomas más blandas, bien C4 o C5. Lo más importante es que el coche estuvo muchos kilómetros rodando y, por lo tanto, recogieron muchos datos.

"Creo que era vital, porque estos monoplazas son diferentes", explicó el jefe del equipo, Mattia Binotto. "El primer objetivo era aprender, al menos en esta sesión, ha tratar de poner a punto los mapas del coche en todas las condiciones para entender la correlación con el túnel de viento y el simulador".

"Ahora, esa correlación será un trabajo en Maranello, e intentaremos cruzar la información para ver si funciona bien, pero por el coche se está comportando bien en general", continuó el italiano.

El consenso de los que han analizado el ritmo del Ferrari respecto a sus rivales, es que los de rojo tienen una velocidad similar, y la pregunta es si estarán cerca de Mercedes y Red Bull en la primera carrera en Bahrein.

Binotto quiso restar importancia al programa de mejoras de Ferrari: "No será muy diferente en comparación a lo que tenemos, creo que el primer paso para nosotros será optimizar lo que ya poseemos".

¿Podrá mejorar Alpine su monoplaza de F1 para 2022?

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Photo by: Erik Junius

Se espera mucho del equipo Alpine este año, pero los test de Barcelona no fueron un gran comienzo. A primera hora de la última mañana de pruebas, Fernando Alonso se quedó parado debido a una fuga hidráulica que provocó un incendio.

Tras inspeccionar los daños, la escudería comunicó que no volverían a salir a pista y, por tanto, que su jornada acabaría antes de lo previsto.

Esto dejó a Alpine en octavo lugar en la tabla de vueltas completadas en la semana de test, y le privó a Esteban Ocon a rodar por la tarde con menos combustible y unas gomas más blandas para intentar una vuelta rápida. El crono marcado por el asturiano en el principio de la mañana con un C3 ubicó al equipo como el octavo más veloz, solo por delante de Haas y Alfa Romeo.

Los de Enstone se vieron perjudicados por no abrir el DRS en la zona disponible por razones de seguridad que no especificaron con detalle. También utilizaron la nueva unidad de potencia RE22 de Viry, y dado que debían aprender su funcionamiento, no exprimieron el rendimiento al máximo.

En otras palabras, Alpine probablemente rindió por debajo de su verdadero potencial, y Bahrein representará una oportunidad para mostrar signos de progreso.

"No quiero decir que todo esté bien y que estemos tranquilos", dijo el director deportivo del conjunto francés, Alan Permane. "Por supuesto, estamos preocupados, pero de ninguna manera vamos a estar en el fondo de la tabla de tiempos".

¿Encontrarán Valtteri Bottas y Alfa Romeo más velocidad?

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Los test de Barcelona fueron una semana difícil para el equipo Alfa Romeo, que puso a su nuevo C42 con camuflaje en la pista catalana antes de su presentación oficial. El coche sufrió muchos problemas mecánicos, lo que limitó el rodaje, algo que se vio en las pobres nueve vueltas de Robert Kubica en la mañana del primer día, y las 23 de Bottas en la sesión vespertina.

Al final de las pruebas, solo dieron 175 giros, y solo Haas completó menos. No son buenas noticias para el debutante, Guanyu Zhou, que necesita kilometraje, ni para su compañero finlandés, que tiene grandes expectativas con su nuevo conjunto.

"Parece que todavía estamos en una fase muy temprana del desarrollo del coche", explicó Bottas. "Para mí, fue bastante limitado, solo con dos compuestos diferentes de neumáticos y pocos cambios en la configuración".

"Todavía hay mucho por descubrir, por eso tenemos que trabajar duro entre los test y esperar un mejor entendimiento en Bahrein. Hay trabajo por hacer, siento que hay potencial", zanjó el finés.

El jefe del equipo, Frédéric Vasseur, reconoció que la semana no fue sencilla: "Ha sido difícil, ahora tenemos que pensar y centrarnos en la siguiente, pero estamos tratando de arreglar todo para Bahrein y recuperarnos para mirar al futuro".

¿Será importante el cambio a los neumáticos Pirelli de 18 pulgadas?

A mechanic washes some tyres Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Las pruebas de Barcelona fueron las primeras con los nuevos compuestos en los monoplazas de 2022, ya que en los test de postemporada se acoplaron a coches modificados de 2021 para la ocasión.

Teniendo en cuenta los retos que implica este cambio, quizá sorprenda que no se hable mucho de Pirelli, y es porque las conversaciones se llenan de palabras sobre las modificaciones aerodinámicas y el porpoising.

Pocos pilotos dieron su opinión sobre las gomas en Barcelona, pero uno de los comentarios más interesantes fue el de Carlos Sainz: "Respecto a otros años, quizá hay algo menos de sobrecalentamiento, aunque sigue siendo un neumático que se degrada al sobrecalentarse".

"Pero siento que van un poco mejor, el trabajo y el desarrollo realizado por Pirelli la temporada pasada parece que está empezando a dar sus frutos un poco", indicó el español.

¿Serán los neumáticos un tema más importante en Bahrein? En primer lugar, las temperaturas serán mucho más altas que en España, por lo que será clave ver el comportamiento con más grados en el asfalto, lo que repercutirá, no solo para la carrera de Shakir, sino para las pruebas en los lugares cálidos.

En segundo lugar, el circuito destaca por ser más abrasivo por su alto contenido en granito, razón por la que el fabricante italiano ha optado por llevar las gomas más duras para la cita inaugural de 2022, el C1, C2 y C3, en lugar del C2, C3 y C4 que usaron en 2021.

Naturalmente, los equipos se centrarán en probar para la carrera del 20 de marzo, pero los neumáticos más blandos estarán disponibles en los test de Shakir, lo que podría proporcionar datos útiles para el futuro en otros grandes premios.

¿El porpoising continuará siendo un problema?

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El porpoising que sufrieron los equipos en Barcelona fue el tema de conversación principal, y es probable que siga siéndolo en Bahrein.

¿Qué es el porpoising?:¿Qué es el porpoising en F1? Así es el balanceo de los coches 2022

Las escuderías han tenido quince días para estudiarlo, aunque teniendo en cuenta que incluso con todo el trabajo de simulador, túnel de viento y CFD que hicieron en invierno sin avistar este fenómeno, queda por ver si resolverán los problemas en solo dos semanas.

Estos coches diseñaron para rodar lo más cerca del suelo posible, y si el aumento de la altura de la carrocería es parte del remedio, los conjuntos deberán adaptarse de cara al primer fin de semana del año.

También queda por ver hasta qué punto los equipos están dispuestos a aceptar el porpoising si eso significa que seguirán siendo rápidos, todo si no afecta a la seguridad de los pilotos.

“Nos sorprendió un poco, lo que creo que ha sido el caso de todas las escuderías, o en la mayoría”, dijo el director técnico de Alfa Romeo, Jan Monchaux. "Sospecho que vamos a tenerlo bajo control con algunas modificaciones, permitirán acercarnos un poco más a lo óptimo".

"Pero con las reglas actuales, también esperaría que tuviéramos que configurar un poco más alto de lo que pensábamos al principio los monoplazas. La pregunta será cuántos más, si de 3 a 5 mm o 20, porque entonces el reajuste será menor o mayor, dependiendo".