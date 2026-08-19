"No es un trabajo de nueve a cinco"; el gratificante reto de formar desde cero el equipo de pista de Cadillac

Cuando Cadillac, recién llegado al mundo de la F1, comenzó a buscar un director de equipo, aún a un año completo de incorporarse a la parrilla de la Fórmula 1 de 2026, no tuvo que buscar mucho ni muy lejos para dar con la persona adecuada.

En Haas, la anterior escudería debutante de la F1 en 2016, el veterano director de equipo Peter Crolla llevaba tiempo buscando un nuevo reto, y la perspectiva de tener otra oportunidad de construir un equipo desde cero cumplía todos los requisitos.

Tras las primeras conversaciones con Graeme Lowdon, de —quien había sido sustituido recientemente por Marcin Budkowski como director del equipo, pero que había sido la fuerza impulsora fundamental detrás del respetable debut de Cadillac en la F1—, Crolla se embarcó en otro nuevo comienzo: crear un equipo en pista partiendo de cero en un plazo de nueve meses.

"Llevaba más de nueve años en Haas en ese momento, y estaba sin duda listo para un cambio y un nuevo reto; necesitaba algo que me devolviera la ilusión por este deporte", declaró Crolla al de Motorsport.com en el reciente Gran Premio de Bélgica, antes del cambio de liderazgo del equipo.

"Me encanta el proceso de crear un equipo. Es algo que me llena de orgullo, y todo encajó en el momento adecuado. Es la segunda vez que pongo en marcha un equipo nuevo, con unos diez años de diferencia, y fue una experiencia absolutamente brillante. El impulso, la autonomía y la emoción de hacerlo no tienen parangón.

"Esos nueve meses fueron probablemente los más gratificantes de mi carrera: empezar con un edificio vacío y un plan, y que te concedieran esa autoridad para hacer realidad tu visión".

El director del equipo de carreras de Cadillac, Peter Crolla (a la derecha), junto al exdirector del equipo Graeme Lowdon, el asesor técnico Pat Symonds y Valtteri Bottas Foto: Cadillac

Ser director de un equipo de carreras, un puesto con un alcance extremadamente amplio y diverso, implica, en primer lugar, ser responsable de la organización general del equipo. Una vez resuelta la logística previa a la prueba, el trabajo adquiere un carácter más deportivo cuando comienza la acción en pista, lo que incluye la coordinación con el organismo rector, la FIA, y la dirección de la F1.

Pero poner en marcha un nuevo equipo desde cero añade una enorme dimensión fundamental a todo ello, y Crolla se basa en su experiencia en Haas para volver a intentarlo con Cadillac, lo que supone una oportunidad muy poco habitual en la F1, dada la escasez de nuevos participantes.

"El deporte era un lugar muy diferente por aquel entonces", afirmó Crolla, recordando cómo ayudó a poner en marcha a Haas. "Todavía estábamos en la era de Bernie Ecclestone. La envergadura era lo más importante, y además era la primera vez que me enfrentaba a algo así. Fue emocionante. Trabajé con gente estupenda durante ese periodo y aprendí mucho. Y creo que eso me preparó bien para afrontarlo por segunda vez".

Cuando se le preguntó cuáles fueron las lecciones clave que aprendió de Haas, Crolla respondió: "Creo que el calendario y las exigencias a las que se enfrenta un equipo han aumentado a lo largo de ese periodo, y quería asegurarme de que abordáramos esto como un gran equipo y de que tuviéramos todo lo necesario para llevar a cabo la tarea con éxito.

"En mi opinión, nunca se trató de empezar poco a poco y luego crecer. No hay tiempo para eso porque, una vez que estás compitiendo, el tiempo que puedes dedicar a tus proyectos se reduce considerablemente. Así que, para mí, se trataba de dar lo mejor de nosotros mismos, aprovechar al máximo el presupuesto del que disponíamos y crear un equipo que estuviera listo para competir y hacerlo bien.

"Para mí, había tres pilares que debían caracterizar este primer año. El primero era una participación digna. Es decir, llegar a tiempo, hacer todo como es debido y mantener la cabeza baja. Creo que lo hemos conseguido. El siguiente pilar era la fiabilidad, y sin duda seguimos trabajando en ello. Y luego está el tercero: el rendimiento, y también estamos en esa fase. Así que está saliendo tal y como pensaba. De momento, todo va bien. Eso diría yo".

Aunque la operación de la fábrica en Silverstone ya estaba en marcha cuando Crolla se incorporó en abril, el equipo de pista que viajaría por todo el mundo era todavía una hoja en blanco. Posteriormente, Crolla se reunió con otros nuevos contratados, el responsable de logística del equipo, Pete Simmons, y el jefe de mecánicos, Nathan Divey, para trazar el camino hacia Melbourne. Esto abarcaba desde adquirir el equipamiento que el equipo necesitaba hasta establecer procedimientos y buenas prácticas para las operaciones en pista, la construcción de los coches y las paradas en boxes: una lista interminable de retos para cualquier organización, por no hablar de un equipo de personas que nunca antes habían trabajado juntas.

"Adoptamos un enfoque colaborativo y una visión colectiva de cómo debía ser un buen equipo de carreras en 2026", explicó Crolla. "No hay ningún manual. No hay directrices sobre cómo hacerlo, pero trabajamos muy duro y hubo muy pocos desacuerdos, si es que hubo alguno, sobre lo que queríamos hacer.

"Simplemente sabíamos que tenía que ser lo mejor, pero, sobre todo, tenía que estar ahí. No había excusas para que faltara nada, porque creo que todo es posible en esos nueve meses, y sobre todo teniendo en cuenta la autonomía y el presupuesto con los que contábamos. Tuvimos que ejercer mucha presión sobre los proveedores, pero trabajamos con buenos proveedores con los que ya habíamos colaborado antes. Gente en la que confiábamos, y eso fue realmente importante. Saber en quién puedes apoyarte y a quién puedes exigir hasta el límite".

Peter Crolla había trabajado anteriormente durante una década en Haas desempeñando un cargo similar. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

En última instancia, cualquier organización se reduce a la calidad de su personal, y la F1 no es una excepción, ya que Cadillac reunió un equipo preparado para plantar cara a las grandes potencias. Dados los largos plazos de preaviso que conllevaba, no fue una tarea fácil, sobre todo para un equipo que aún no tenía trayectoria.

"Tuvimos que ser bastante agresivos en la contratación porque la gente ya tenía largos plazos de preaviso", señaló Crolla. "En este deporte, nadie está realmente disponible por menos de tres meses, y algunos tenían un preaviso de seis meses.

"Mucha gente se incorporó en la segunda mitad de 2025 y no hubo periodo de adaptación. Tuvieron que ponerse manos a la obra de inmediato y seguir adelante con todo. Cada día llegaba una enorme cantidad de equipamiento y la carga de trabajo era fenomenal. Pero todo el mundo estuvo realmente a la altura del reto".

Pero, al igual que la cultura de las startups atrajo a un e Crolla a la aventura de Cadillac, muchos otros fichajes procedentes de los equipos más importantes de la F1 parecían sentir lo mismo. No había ninguna duda sobre los retos a los que se enfrentaría el equipo, ni de que no habría nada fácil.

"No, creo que sería un gran error venir aquí desde un equipo consolidado y pensar que iba a ser así", asintió Crolla. "Creo que la gente entiende el panorama general: venir a un proyecto como este no va a ser como estar en Mercedes. No va a ser como estar en Ferrari, donde estos chicos llevan décadas en activo. Pero, al mismo tiempo, al reconocer la oportunidad de forjar nuestro propio entorno, creo que la gente vio el atractivo en ello.

"Lo importante a la hora de incorporar a gente de otras organizaciones es reconocer sus puntos fuertes, valorar su experiencia y sacarla a relucir para crear nuestros procesos conjuntos. La calidad y la cantidad de candidatos que se han incorporado al equipo de carreras y al resto de la empresa procedentes de otros equipos han sido realmente positivas. Pero se necesita esa mentalidad capaz de estar a la altura del reto. Esto no va a ser un paseo de nueve a cinco. Se trata de darlo todo y estar comprometidos a largo plazo".

«Nada de lo que hemos hecho se aleja de lo que esperaba. Probablemente esperaba que fuera un poco más difícil y, en ocasiones, un poco más decepcionante». —Crolla. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Cadillac cumplió todos los plazos internos y externos a lo largo del camino, logrando comenzar las pruebas de invierno y terminar su primera carrera en Australia con uno de sus coches. Pero los posteriores problemas de fiabilidad y funcionamiento, además de verse superados por Aston Martin en la parte trasera del pelotón, han puesto aún más de manifiesto que el mero hecho de participar era solo el principio.

"No fueron hitos fáciles de alcanzar. Hubo, literalmente, sangre, sudor y lágrimas en todos ellos", reflexionó Crolla. "Se convierte en tu vida, de verdad. Tiene que ser así, porque trabajas jornadas muy largas y pides a todos los demás que hagan lo mismo. Creo que no hay ningún deporte mejor en el que puedas ver los frutos de tu trabajo cuando construyes un coche que luego da sus primeras vueltas al circuito. Puede que fuera una tarde fría y lluviosa de enero en Silverstone, pero fue increíble. Nos dio a todos una gran sensación de logro.

"Sin duda, nos hemos encontrado con problemas de fiabilidad. No creo que eso sorprendiera a nadie, pero lo importante es cómo los abordas, cómo los resuelves y cómo te recuperas de ellos. Para mí, nada de lo que hemos hecho se aleja de lo que esperaba. Probablemente esperaba que fuera un poco más difícil y que, en ocasiones, resultara un poco más decepcionante. Austria fue sin duda uno de nuestros momentos más bajos, pero forma parte del camino. Si a la gente le sorprendió, creo que probablemente sea una experiencia útil por la que pasar".

A medida que Cadillac entra en su siguiente fase, con el exdirectivo de Renault Budkowski ahora al mando, el equipo comenzará a utilizar el próximo año una nueva sede central en Fishers (Indiana), de la que Crolla insiste en que será un "lugar increíble desde el que operar", al tiempo que ampliará su base británica en Silverstone en los próximos meses.

"Empezar a competir no es el punto final de la construcción y el desarrollo del negocio. En realidad, es solo otra etapa de ese viaje, y creo que no será hasta que todas estas áreas independientes estén plenamente operativas cuando veamos realmente la magnitud de lo que estamos haciendo aquí", añadió.

"Aquí hay gente con mucho talento y, sin querer felicitarnos en exceso, estamos haciendo un buen trabajo, pero esto no ha hecho más que empezar".