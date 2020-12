¿De qué depende que Grosjean pueda correr en Abu Dhabi?

Después de ser dado de alta del hospital en Bahréin el miércoles por la mañana, Grosjean dice que su enfoque en los próximos días es recuperarse de los golpes que ha recibido en el grave accidente que protagonizó el último domingo en Sakhir y hacer todo lo posible para ayudar a curar las quemaduras de sus manos.

Sin embargo el francés dice que es la hinchazón de su mano izquierda lo que decidirá en última instancia si está en condiciones de conducir.

"Si mi mano izquierda no está bien la próxima semana y no puedo hacer todo lo que tengo que hacer con ella, no me arriesgaré y conduciré", dijo Grosjean a medios franceses. "Pero estoy tratando de descansar todo lo que pueda y seguir las recomendaciones de los médicos para que se cure".

"En primer lugar, tiene que estar menos hinchada, porque está muy hinchada en este momento. Puede que haya habido un impacto en el ligamento del pulgar durante el accidente".

Grosjean dice que fue el lado izquierdo de su cuerpo el que se llevó la peor parte del impacto con las barreras cuando se estrelló en la primera vuelta del GP de Bahréin.

"Todo mi lado izquierdo fue golpeado", dijo. "Mi tobillo izquierdo tiene una esguince, mi rodilla izquierda fue golpeada, y tengo bonitos moretones en mi hombro izquierdo, mi nalga izquierda y mi antebrazo izquierdo".

"Creo que mi pulgar izquierdo tampoco se salvó. No sólo esta mano está más quemada, sino que mi pulgar tiene una ligera esguince".

"Tengo fuerza y puedo moverlo de muchas maneras. Puedo cerrar el puño. Sin embargo, no puedo tocar mi dedo meñique todavía. Normalmente sería capaz de hacerlo (pero no puedo por el momento) porque está inflamado y también hay un gran vendaje".

Grosjean también se torció el tobillo izquierdo al tratar de salir del coche, entendiendo que su bota quedó atrapada detrás de los pedales de freno y que se salió al saltar.

"En realidad no es mucho", dijo. "Sólo lo ponemos en hielo. Ya ha evolucionado en dos días, así que la semana que viene se habrá ido, seguro. No estoy para nada preocupado por mi pierna izquierda. La única pregunta real es mi mano izquierda. Tengo unos cuantos años más para vivir con ella, ¡no debo estropearla!"

Grosjean reveló que llamó a su esposa tan pronto como salió del hospital y le dijo que viajaría a Abu Dhabi en lugar de ir directamente a casa.

"Justo antes del almuerzo de hoy, pude caminar con mi pie izquierdo sin dolor", dijo. "Es otro pequeño paso en la dirección correcta. Aunque mi mano izquierda no se ve muy bien. El dolor es bastante manejable - tomo paracetamol, no hay nada más fuerte que eso".

"Mi primera llamada fue a Marion (Jolles, su esposa), ella estaba con mi padre y los niños, y les dije: "Me voy a Abu Dhabi. Lo siento, lo necesito para mí".

"Necesito saber si soy capaz de volver a subirme a un coche, lo que voy a sentir, cómo va a ir y si todavía soy capaz de hacerlo".

