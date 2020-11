Interna caliente en Haas: Grosjean responde a Steiner

Grosjean dejará el equipo Haas a finales de 2020 después de haber corrido para el equipo estadounidense desde que este se unió a la F1 a principios de la temporada 2016, habiendo sido antes parte del equipo Renault y luego en su período bajo el nombre de Lotus.

En la previa del Gran Premio de Bahréin de este fin de semana, el jefe del equipo Haas, Steiner, dijo que Grosjean era "difícil de manejar" pero que por lo demás era "un gran activo para el equipo", describiendo la situación como "puede ser 'Romain'" y "bastante desafiante por momentos".

Steiner agregó: "Pero cuando lo tenemos en el día y el momento adecuados, fue un gran activo para el equipo. Tenemos que agradecerle también por lo que hizo por nosotros (desde 2016)".

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre los comentarios de Steiner, Grosjean dijo: "No quiero entrar en demasiados detalles. Creo que he aportado bastante al equipo y he tenido momentos, sí, he cometido errores, ¿pero quién no?"

"Además, cuando tienes un mal coche, tienes que ser capaz de conducir hasta el 105% para conseguir algo bueno y cuando conduces hasta ese nivel hay muchas posibilidades de que cometas errores".

"Cuando tienes un coche de punta, puedes conducir al 99,8% y eso significa que eres más consistente. He conocido ambas situaciones y por eso puedo decir eso".

"¿Soy difícil de manejar? No lo sé. Algunas personas lo hicieron muy bien conmigo en el pasado, así que supongo que es posible".

Haas está actualmente en camino de registrar su peor temporada en la F1, ya que se encuentra noveno en el campeonato de constructores con tres puntos.

Este es el mismo lugar donde terminó en 2019, pero con 25 puntos menos anotados hasta ahora.

Grosjean se encuentra en una situación similar -actualmente ocupa el 18° lugar en la clasificación de pilotos, su posición final en 2019, pero seis puntos por debajo de su total anterior-, aunque dice que su campaña hasta ahora ha sido "bastante buena".

"Aparte de Turquía en mojado, donde no estuve en ningún sitio", dijo. "En general saqué el máximo del coche, siempre que sea posible. Alemania es un buen ejemplo, y la carrera en Monza fue bastante buena, así como Mugello".

"Así que sí, estoy contento con la temporada. Es difícil decir lo buena que es la temporada por el coche que tenemos, pero creo que es una temporada muy buena".

Cuando Motorsport.com le pidió que evaluara su temporada hasta ahora, Kevin Magnussen, compañero de Grosjean en Haas, dijo: "Bastante satisfecho, pero siempre hay espacio para mejorar".

"No diría que he tenido una mala temporada, creo que siempre miras hacia atrás y ves cosas que podrías haber hecho mejor, pero creo que ha ido bien".

