Grosjean y Magnussen dejarán Haas a finales de 2020

Desde hace semanas se veía con dudas el futuro del francés y el danés, y se apuntaba a la posibilidad de que Haas cambie completamente su alineación de pilotos para 2021.

Este jueves por la mañana, en la víspera del GP de Portugal, Grosjean anunció que su contrato no se renovaría y que dejaría la escudería a finales de año.

“El último capítulo está cerrado y el libro está terminado”, publicó en Facebook. “He estado con Haas F1 Team desde su primer día".

“Cinco años durante los cuales pasamos por altibajos, logramos 110 puntos en 92 carreras, pero el viaje valió la pena. He aprendido mucho, he mejorado y ahora soy mejor piloto y mejor hombre".

“Espero haber ayudado también a la gente del equipo a mejorar. Ese es probablemente mi mayor orgullo, más que cualquiera de las locas primeras carreras en 2016 o la cuarta posición en el GP de Austria 2018".

"Le deseo al equipo todo lo mejor para el futuro".

Apenas unos minutos después, llegó el anuncio de su compañero Kevin Magnussen, que también saldrá del equipo.

"La temporada 2020 de Fórmula 1 será mi última con el Haas F1 Team", publicó el danés en Instagram.

“Me lo he pasado muy bien con el equipo durante cuatro años y recuerdo un gran viaje. Formar parte de un equipo completamente nuevo ha sido un desafío que he disfrutado muchísimo y me ha aportado una enorme experiencia que me ha ayudado a crecer y desarrollarme como piloto".

"Me gustaría dar las gracias a Gene, Guenther y todo el equipo de carreras por su lealtad y confianza en mí durante los últimos cuatro años".

¿Seguirán Magnussen y Grosjean en Fórmula 1?

Las posibilidades de Grosjean y Magnussen de encontrar otro asiento en la F1 son muy escasas y ahora ya hay pocas vacantes disponibles. Además, otro candidato a cualquier volante es un piloto experimentado y bien respaldado como Sergio Pérez.

Recientemente, Grosjean expresó interés en el nuevo proyecto Hypercar de Peugeot, que se espera que comience a competir a partir de 2022.

"Nos pondremos en contacto en algún momento, ya que ese es un proyecto en el que estoy muy interesado para el futuro", dijo Grosjean.

Por su parte, no se descarta que Magnussen pase a ser piloto reserva de algún equipo y continúe en la F1 aunque no sea de titular: "Todavía estoy trabajando en mis planes para el futuro, que anunciaré en su momento".

“Aún quedan seis carreras de esta temporada, y estoy decidido a darlo todo para terminar en lo más alto. Gracias por todo el apoyo", concluyó Magnussen.

Grosjean debutó en F1 con Renault a mediados de la temporada 2009, pero perdió su sitio a finales de año.

Finalmente, volvió a la F1 en 2012 con el equipo Lotus, sumando varios podios antes de cambiarse a Haas para el estreno de la escudería estadounidense en 2016.

Su mejor resultado para Haas fue el cuarto lugar en el Gran Premio de Austria 2018.

¿A qué pilotos fichará Haas para la F1 2021?

Nikita Mazepin, que sabe lo que es ganar carreras en Fórmula 2, es el favorito para uno de los asientos de Haas, y el líder del campeonato de F2, Mick Schumacher, es uno de los mayores candidatos al segundo.

La opción Mick Schumacher dependerá de que Ferrari dé el visto bueno final para que Antonio Giovinazzi siga en Alfa Romeo.

Si Mick va a Alfa Romeo, Haas puede fijarse en Sergio Pérez, con el que ya han hablado.