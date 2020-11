Grosjean pasará la noche en el hospital tras su accidente

Romain Grosjean fue trasladado al hospital tras un accidente espeluznante en la primera vuelta del Gran Premio de Bahrein, en el que su Haas se partió en dos tras chocar con la barrera en la curva 3.

Grosjean pudo escapar de los restos de su monoplaza a pesar de que se desató un gran incendio y el monocasco se incrustó en el guardarraíl, y el personal del coche médico le atendió rápidamente.

Haas confirmó poco después del accidente que el francés había sufrido ligeras quemaduras en las manos y los tobillos, y que estaba siendo evacuado al hospital con una supuesta costilla rota.

El jefe del equipo, Gunther Steiner, ofreció una actualización después de la carrera para decir que había hablado con Grosjean y que estaba de buen humor, creyendo que no se había roto ningún hueso, pero confirmó que el francés se quedará en el hospital durante esta noche.

"Acabo de hablar con él por teléfono, está en un buen estado mental, está bien", dijo Steiner en Sky Sports F1. “Aun así, pasará la noche en el hospital, quieren mantenerlo allí. Pero me lo dijo a mí y no al médico, que se siente bien, parece que no hay nada roto”.

"Tiene las manos vendadas por las quemaduras, pero por lo demás dijo que no tiene quemaduras ni nada. Estaba muy animado, diría yo, muy feliz”.

Steiner confirmó que el fisioterapeuta de Grosjean se puso rápidamente en contacto con su esposa, poniéndolo al día sobre su estado, y que el piloto había hablado con su hijo después del accidente.

"Su fisioterapeuta se puso en contacto con su esposa inmediatamente", dijo Steiner. “Se conocen muy bien, así que él estuvo en contacto y le dieron la noticia. Intenté llamar, pero puedes imaginar que esta gente está muy ocupada”.

"Cuando le llamé antes, estaba al teléfono con su hijo, me dijeron, así que eso es bueno. Creo que todo está bajo control”.

Steiner se negó a profundizar en la posibilidad de tener que reemplazar a Grosjean en las dos últimas carreras, asegurando que podría conducir siempre y cuando esté en condiciones de hacerlo.

"Conociéndolo, quiere volver, pero lo veremos mañana cuando le quiten las vendas porque no tiene ni idea de cómo son las quemaduras”, dijo Steiner. “Para mí, en este momento, lo único bueno es que no ha pasado nada malo. Seguro que no fue bueno, pero él está a salvo, está sano”.

"El resto lo veremos mañana cuando hablemos con los médicos”.

Al preguntarle cuál sería el plan si Grosjean no estuviera en condiciones, Steiner respondió: "No quiero hablar del plan B. El plan B es tener a Romain si está bien para hacerlo”.

Las imágenes del accidente de Romain Grosjean