El subestimado novato de la F1 2022 que busca dejar su huella

Cargar reproductor de audio

La Fórmula 1 se estableció en China con el primer gran premio en Shanghai en 2004. Pero las multitudes tardaron en llegar. Lo que los jefes de la serie siempre han anhelado es una estrella local que ayude a aprovechar adecuadamente las riquezas latentes de la segunda economía más grande del mundo.

En 2022, la F1 tendrá por fin su primer piloto chino a tiempo completo cuando Guanyu Zhou llegue proveniente de la Fórmula 2 y se una a Alfa Romeo como compañero de equipo de Valtteri Bottas. El anuncio de Zhou fue realizado como una "fantástica noticia para la F1" por el CEO del campeonato, Stefano Domenicali, que se mostró encantado de que "los millones de apasionados aficionados chinos tengan ahora un héroe local al que animar durante todo el año".

Es sin duda un momento decisivo para la F1, pero la contratación de Zhou fue cualquier cosa menos una formalidad. Una posible compra de la escudería estuvo a punto de desbaratar por completo sus sueños en la F1 para este año. E incluso cuando se anunció su llegada, hubo un aluvión de críticas: dado el calibre de los pilotos rivales que posiblemente lo superaban en la F2 y que, sin embargo, se perdieron, era inevitable que se insinuara que era, en efecto, un piloto de pago.

El director del equipo Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, se desentiende de estas afirmaciones y afirma que el rendimiento de Zhou en la F2 este año -donde consiguió tres victorias y ocupaba el segundo puesto en la clasificación en el momento de su anuncio- "habla por sí mismo". Además, Vasseur tiene un buen historial como descubridor de talentos: su organización ART Grand Prix ha guiado a un buen número de pilotos hasta la F1, incluyendo a los campeones Lewis Hamilton y Nico Rosberg y a estrellas emergentes como Charles Leclerc, Esteban Ocon y George Russell.

"Ganó esta temporada en Bahréin, Mónaco y Silverstone", dice Vasseur. "En la F2, son los circuitos más exigentes. Consiguió la pole positions. Siempre está ahí, es consistente y estoy seguro de que lo hará bien en el siguiente paso".

Zhou lleva varios años siendo considerado el talento más brillante de China. Se vinculó por primera vez con la Ferrari Driver Academy en 2014, cuando todavía estaba en los karts, antes de cambiar al programa junior de Renault -ahora Alpine- a principios de 2019. El director de la Academia Alpine, Mia Sharizman, elaboró un plan de tres años para preparar a Zhou para dar el salto a 2022, ya que cree que es la única esperanza de China en la F1 para "los próximos 15 a 20 años".

Zhou hizo sus primeros kilómetros con Alfa Romeo en el test de novatos de Abu Dhabi el año pasado. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vasseur destaca la determinación que mostró Zhou al dejar China por Europa cuando era un adolescente para perseguir su sueño de llegar a la Fórmula 1.

"Sabemos perfectamente que cuando te mueves de Europa, incluso a Japón, no es un movimiento fácil para un piloto, y Zhou hizo lo contrario", dice. "Pero cuando tienes 13 años y te trasladas a Europa sólo porque quieres ser piloto de carreras, para mí es un compromiso enorme".

Al entrar en su tercera temporada de F2 con UNI-Virtuosi en 2021, Zhou sabía que luchar por el título era la expectativa mínima. Su estado de forma a principios de la temporada lo llevó a lo más alto de la clasificación, pero un mal fin de semana en Sochi -incluyendo un trompo en la vuelta de formación- lo dejó a 36 puntos de Oscar Piastri, su compañero en el programa junior de Alpine, antes de las rondas de final de temporada en Yeda y Abu Dhabi, donde también cayó por detrás de Robert Shwartzman hasta el tercer puesto del certamen.

Pero los planes para que Zhou subiera a la F1 ya estaban muy avanzados. Alpine lo había sometido a un riguroso programa de pruebas privadas y lo puso en psita en la FP1 para el Gran Premio de Austria. Aunque el equipo no tenía ningún asiento disponible, después de haber firmado un contrato a largo plazo con Esteban Ocon y haber activado la opción en el contrato de Fernando Alonso, no se interpondría en el camino de Zhou si pudiera conseguir un coche en otro lugar.

"Todo el mundo está subestimando el nivel de rendimiento y el trabajo realizado por Zhou esta temporada" Frederic Vasseur

Alfa Romeo apareció como el único destino real para Zhou. Vasseur insinuó que podría buscar un novato para acompañar a Bottas, proveniente de Mercedes, pero siguió insistiendo en que no había prisa por decidir. Alex Albon y Nyck de Vries fueron relacionados con el asiento, pero una vez que Albon firmó por Williams, dejó todo el poder a Alfa Romeo en el mercado de pilotos, ya que tenía la última vacante.

El equipo de gestión de Zhou, que incluye al antiguo jefe de Manor F1, Graeme Lowdon, se puso a trabajar para llegar a un acuerdo. La combinación de los antecedentes y la experiencia de Zhou en la F2, más el respaldo de una serie de patrocinadores chinos, hizo que en septiembre el acuerdo se considerara una formalidad.

Y entonces Andretti entró en escena. La dinastía de pilotos más importante de Estados Unidos aceleró sus planes de participación en la F1 con la adquisición de una participación mayoritaria en Sauber, que dirige el equipo Alfa Romeo, y las esperanzas de Zhou quedaron en el aire. Michael Andretti dejó claro que su intención era colocar a su joven estrella de la IndyCar, Colton Herta, en el asiento. Los primeros planes eran que Herta apareciera en los entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos. Pero el acuerdo de adquisición finalmente se vino abajo debido a lo que Andretti denominó "problemas de control".

La campaña de Zhou en la F2 se ha visto frenada al terminar tercero, pero le ha bastado para asegurarse un puesto en la F1. Photo by: Formula Motorsport Ltd

Esto volvió a poner en marcha el acuerdo con Zhou y el anuncio se produjo en noviembre. Zhou dejaría Alpine con la bendición de los pilotos titulares del equipo, Alonso y Ocon, quienes dijeron estar emocionados por verlo en la parrilla la próxima temporada. Los concesionarios de Alfa Romeo en Shanghai celebraron la noticia con carteles que proclamaban al primer piloto chino de F1 a tiempo completo, mientras que el propio Zhou reconocía que era "un gran avance para la historia del automovilismo chino".

"Sé que muchas esperanzas recaerán sobre mí y, como siempre, me lo tomaré como una motivación para ser mejor y conseguir más", dijo.

Sin embargo, no todas las partes fueron tan elogiosas. El hombre al que Zhou desbancaba, Antonio Giovinazzi, tomó las redes sociales para expresar su decepción: "Cuando el dinero manda, puede ser despiadado". Esto le valió un reto de Vasseur, y fue algo irónico, ya que la propia llegada de Giovinazzi a la F1 dependió de la relación del equipo con Ferrari. Pero reavivó el debate sobre los llamados "pilotos de pago".

Vasseur reconoce que el apoyo financiero de Zhou fue importante, ya que ayudó a aumentar los ingresos del equipo, pero dice que el criterio principal siguió siendo el rendimiento en pista.

"(El presupuesto) fue un pilar de la decisión, sin duda", dice. "Siempre lo tuve claro, porque queremos llegar al tope de costos (se entiende que Alfa Romeo está actualmente operando muy por debajo del tope presupuestario de la F1 introducido recientemente). Es la mejor manera de actuar para nosotros. Pero no es la única".

"Todo el mundo está subestimando el nivel de rendimiento y el trabajo realizado por Zhou esta temporada".

El piloto que muchos consideraron que, sobre el papel, merecía más el asiento era el rival de Zhou en la F2 y compañero de la Academia Alpine. Piastri, que como novato se llevó el campeonato en la Fórmula 2, no tenía el presupuesto para competir por el asiento. Pero Piastri ha defendido a Zhou, calificando las críticas de "bastante injustas".

Zhou tendrá el peso de una nación sobre sus hombros, pero Alfa Romeo cree que puede hacer el trabajo Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Todos sabemos que trae un poco de apoyo financiero detrás, pero no lo está haciendo mal", dijo Piastri al momento del anuncio. "Está segundo en el campeonato, tiene el mismo número de victorias que yo, lideró el campeonato durante la primera parte del año. Desde luego, no viene sin resultados".

Mientras que Alfa Romeo dejó claro que Bottas se había unido con un acuerdo multianual, no se dieron tales detalles para Zhou. Vasseur evita hablar de la información contractual, limitándose a decir que prevé una "colaboración a largo plazo".

Pero al igual que Alpine ha tenido pilotos jóvenes llamando a su puerta, Vasseur puede encontrarse en una posición similar. A los 18 años, Theo Pourchaire, joven piloto junior de Sauber, se destacó en su campaña de novato en la F2, ganando en Mónaco y Monza. Disfrutó de su primer test en un coche de F1 el año pasado y se habla de él como la próxima gran cosa.

Al igual que muchos otros recién graduados de la F1, aunque su historial como piloto junior no indique que sea un futuro campeón, Zhou ha hecho lo suficiente para ganarse su oportunidad de impresionar.

Vasseur dice que habría sido "demasiado arriesgado" darle el asiento inmediatamente a Pourchaire, que seguirá en la F2 con la misión de ganar el campeonato. Aunque le falte experiencia (estaba en la F4 cuando Zhou debutó en la F2), Pourchaire es sin duda un talento al que Alfa no querrá renunciar.

¿Es Zhou un piloto temporario entonces? Mientras Alfa Romeo necesite su apoyo para acercarse al límite de costos, su valor seguirá siendo alto. Y al igual que muchos otros recién graduados de la F1, aunque su historial como piloto junior no indique que sea un futuro campeón, Zhou ha hecho lo suficiente para ganarse su oportunidad y la posibilidad de impresionar.

Es una oportunidad que tanto él como la F1 han codiciado durante mucho tiempo. Al igual que Zhou, de seis años de edad, quedó cautivado por la conducción de Alonso sobre el Renault cuando asistió a su primera carrera en Shanghai en 2005, la F1 espera que pueda ser el catalizador que inspire a una generación de aficionados chinos.

Zhou se ha enfrentado a un camino difícil para convertirse en el primer piloto de F1 de su país, pero ahora le espera su reto más difícil Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Un Oscar nominado

Oscar Piastri ha sido víctima de su propio éxito. Cuando el australiano comenzó en la escalera hacia la F1 en 2020, compitiendo en la F3, Alpine dejó claro el plan: dos años en la F3, dos años en la F2, y luego ya veremos un posible asiento en la F1.

Piastri lo echó por tierra. Fue campeón en la F3 en el primer intento, y rápidamente se metió en la lucha por el título de F2 en 2021. Su éxito hizo que Alpine decidiera que, independientemente de que ganara el título de F2 o no, no volvería este año.

Sin una gran cantidad de dinero detrás de él, Piastri sabía que conseguir un piloto de F1 en 2022 era siempre una "posibilidad muy remota". Pasará la temporada 2022 como piloto reserva de Alpine, completando un extenso programa de pruebas.

Una temporada sin competir puede parecer extraña para un talento con un currículum junior que avergonzaría a la mayor parte de la parrilla de la F1, pero Piastri -que es dirigido por Mark Webber- se lo toma con calma.

"Me hubiera gustado estar en la parrilla, pero no estoy decepcionado con el resultado", dice Piastri. "Es agradable estar por delante y tener estos resultados en mi currículum para que me ayuden para cualquier cosa en el futuro".

Con Zhou ya fuera de juego en Alpine, Piastri está llamado a liderar la lista de su academia. Seguramente se convertirá en un fijo en el mercado de pilotos de la temporada de rumores hasta que finalmente tenga su oportunidad en la F1, algo para lo que Alpine querrá asegurarse de que no tenga que esperar demasiado.

Piastri venció a su compañero de la Academia Alpine por el título de la F2 de 2021, pero no correrá en la F1 este año. Photo by: Alpine