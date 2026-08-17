Guenther Steiner admite que permaneció en el equipo Haas de F1 "dos años de más"

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha admitido que permaneció en la escudería estadounidense "dos años de más".

Steiner, que creó el equipo desde cero antes de su debut en la F1 en 2016 con el respaldo del propietario del equipo, Gene Haas, dejó el cargo al final de la temporada 2023, cuando no le renovaron el contrato.

En una entrevista en el podcast "High Performance", Steiner reflexionó sobre su etapa al frente del equipo y admitió que debería haberse marchado cuando quedó claro que la propiedad del equipo no se comprometería a realizar las inversiones en infraestructura que él consideraba necesarias.

Cuando se le preguntó directamente si creía que se había quedado demasiado tiempo, Steiner respondió: "Creo que me quedé dos años de más. Lo que debería haber hecho mejor o de otra manera era explicar mejor mi visión para que lo llevaran a cabo, pero no sé si alguna vez lo habría conseguido. Lo que debería haber hecho era simplemente decir: “Oye, esto no funciona. Me voy ahora mismo”.

"Pero, al final, no me arrepiento de no haberme ido dos años antes. Lo tengo bastante bien aceptado. En retrospectiva, eso es lo que digo, pero en aquel momento la situación no era tan mala, porque, de lo contrario, ya lo habría hecho".

La salida de Steiner la decidió finalmente Haas durante una breve llamada telefónica, pero el exjefe de equipo explicó que se alegraba de que la decisión se tomara por él.

Guenther Steiner, director del equipo Haas F1 Team Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"[La decisión] me la quitaron, pero me alegré bastante de que me la quitaran", afirmó. "A veces quieres tomar una decisión, pero luego no lo haces. Cuando llegó el momento, me alegré mucho de que sucediera porque no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el equipo. Mi visión era diferente a la del propietario".

Hablando específicamente de la llamada telefónica, Steiner añadió: "Estaba en el supermercado y contesté [...] Estaba en el mostrador de charcutería cogiendo mi jamón para la cena, o salami, y mi mujer estaba conmigo. Fue bastante divertido. Le dije: “Ya no estoy en Haas”, y ella me respondió: “¿Qué quieres decir?”, todo ello en el supermercado.

"Volvimos a casa, cenamos, dormí de maravilla y a la mañana siguiente, al levantarme, me sentí aún más feliz, porque se me abría un nuevo mundo y solo quería seguir adelante con mi vida".

Desde su salida de la F1, Steiner se ha dedicado a ejercer de comentarista en televisión, es invitado habitual en el podcast "The Red Flags" y se ha hecho con la propiedad de los equipos de MotoGP y Moto3 KTM Tech3.