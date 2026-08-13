Guenther Steiner pone una condición para su posible regreso a la F1

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha admitido que estaría dispuesto a volver al campeonato, siempre y cuando la oportunidad se trate de un auténtico "proyecto".

Steiner, que se convirtió rápidamente en uno de los personajes favoritos de los aficionados gracias a la serie "Drive to Survive" de Netflix, fue sustituido como director del equipo Haas en enero de 2024. Desde su salida, este hombre de 61 años se ha convertido en un invitado habitual del podcast "The Red Flags" y en comentarista de televisión en el paddock de la F1, además de adquirir una participación accionarial en el equipo Red Bull KTM Tech3 de MotoGP.

Durante una entrevista en el podcast"Up To Speed" con las copresentadoras Jolie Sharpe y el expiloto de F1 David Coulthard, Steiner confirmó que estaría abierto a volver a la serie.

"Volvería si hubiera un proyecto que me gustara", afirmó Steiner. "Hay muchas cosas que me gusta hacer, y si me fijas, los últimos 10 o 20 años han estado siempre llenos de proyectos. No buscaba un trabajo por el simple hecho de trabajar; no diría que me resulte aburrido, pero no me aporta suficiente emoción. Tiene que ser algo que realmente suponga un reto para mí.

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Guenther Steiner Foto de: Jayce Illman / Getty Images

"Ahora te preguntarás qué significa un proyecto. Un proyecto es algo que puedes moldear tú mismo, no solo algo en lo que te metes porque no me guío por un cargo. Me da completamente igual el cargo. Para mí, se trata de hacer algo que me gusta hacer".

Steiner continuó bromeando sobre su incursión en el mundo de la televisión porque "quería ser tan bueno como David".

Añadió: "Cuando me fui, me pasé a la televisión. Ni siquiera sabía que existía ese sector. Pero luego me hicieron una oferta y dije que lo intentaría porque quería ser tan bueno como David. Todavía no lo he conseguido. Así que creo que fue más fácil crear un equipo de F1 que llegar a ser tan bueno como David en la televisión".