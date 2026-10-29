Fórmula 1 GP de México
Guenther Steiner respalda a Antonelli para superar los cuatro títulos de F1 de Vettel
El exjefe de equipo de Haas Guenther Steiner ha respaldado a Kimi Antonelli para superar los cuatro títulos mundiales de Fórmula 1 de Sebastian Vettel
Lydia Mee
Publicado: 29 oct 2026, 21:39
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, cree que Kimi Antonelli llegará a tener una carrera en la F1 más exitosa que la del tetracampeón Sebastian Vettel.
Antonelli está a las puertas de ganar su primer campeonato de F1, y será coronado en el Gran Premio de México de este fin de semana si termina entre los nueve primeros. Con 20 años, batiría el récord de Vettel como el campeón más joven de la F1, establecido en 2010.
Vettel llegó a ganar cuatro títulos consecutivos con Red Bull entre 2010 y 2013.
Steiner habló sobre el futuro de Antonelli durante una aparición en The Red Flags Podcast.
"Absolutamente", dijo Steiner cuando se le preguntó si cree que Antonelli llegará a ser más exitoso que Vettel. "Quiero decir, Vettel era bueno, pero también estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Pero si ves cuando se fue a Ferrari, no quedaba mucho. Sebastian era muy bueno, pero no era un talento excepcional como Max (Verstappen), o como creo que será Kimi."
Cuando se le pidió que aclarara si cree que Antonelli ganará más de cuatro campeonatos, Steiner confirmó: "Sí".
En apenas su segunda temporada en la F1, Antonelli tomó el liderato del campeonato de pilotos tras victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón. Desde entonces, ha logrado un total de nueve victorias en grandes premios.
Actualmente lidera la clasificación con 365 puntos, por delante de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, segundo con 242 puntos. Lewis Hamilton, de Ferrari, le sigue tercero con 241 puntos.
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"Los campeonatos se están acercando, pero nuestra mentalidad no cambia. Pensar en el resultado no nos ayudará a conseguirlo", dijo el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, en la previa del Gran Premio de México de la escudería de Brackley.
"Seguiremos siendo disciplinados, afrontaremos cada sesión según llegue y nos concentraremos en hacer bien los fundamentos."
Aunque Antonelli podría hacerse con el campeonato de pilotos este fin de semana, Mercedes también tiene la oportunidad de asegurar el título de constructores. Mercedes lidera con 607 puntos después del Gran Premio de Estados Unidos, 133 puntos por delante de Ferrari, que tiene 474.
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